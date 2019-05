Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die ARD-Serie "Hotel Heidelberg" geht in die nächste Runde. Natürlich ist wieder mächtig was los in dem herrschaftlichen Anwesen am Neckar. Denn die bisherigen Inhaber Annette Kramer (Annette Frier) und Ingolf Muthesius (Christoph Maria Herbst) quittieren den Dienst. Doch die Nachfolger - ein Schwesternpaar - stehen schon in den Startlöchern. Mit einer der neuen Besitzerinnen, Susanna Simon (50) alias Karin Berger, hat die RNZ vorab gesprochen.

>>>Hier geht es zum Trailer für die neue Folge<<<

Frau Simon, ab Ende Mai gehört das "Hotel Heidelberg" Ihnen. Erklären Sie doch mal bitte: Wer ist diese Person, die Sie da verkörpern?

Karin Berger ist eine Heidelbergerin, die vor 20 Jahren vor ihrer Familie nach Asien geflohen ist und sich in der Zwischenzeit zur Hotelmanagerin hochgearbeitet hat. Wegen der Beerdigung ihres Vaters kommt sie nun zurück nach Deutschland und trifft dort auf ihre Schwester Mascha, gespielt von Meike Droste. Der letzte Wunsch des Vaters ist es, dass seine Töchter, die lange Zeit keinen Kontakt miteinander hatten, sich endlich miteinander versöhnen.

Lassen Sie mich raten: Das birgt ein gewisses Konfliktpotenzial ...

Ja, denn die Schwestern sind von ihren Charakteren her sehr unterschiedlich. Mascha ist eine erfolgreiche Romanautorin, eine Künstlerin, die aus dem Bauch heraus reagiert. Ich dagegen verkörpere die strukturierte, planvolle, auf Wirtschaftlichkeit bedachte Person - eine Frau, die sehr für ihren Beruf lebt. Hinzu kommt, dass meine Eltern mir, also Karin, die Schuld dafür gegeben haben, dass sich meine Schwester einst das Leben nehmen wollte.

Und vor diesem Hintergrund wollen Sie gemeinsam erfolgreich das "Hotel Heidelberg" führen?

Natürlich läuft zu Beginn nicht alles so glatt, wie es sollte. Die beiden Schwestern versuchen, sich über ihre Unterschiede miteinander auseinanderzusetzen, sich aneinander zu reiben. Aber gleichzeitig wollen sie das Hotel, dieses gemeinsame Projekt, auch irgendwie wuppen. Beide treibt die Sehnsucht an, wieder enger zusammenzurücken. Denn in ihrer Kindheit waren sie sehr lange sehr eng miteinander.

Hand aufs Herz: Schon einmal an einem schöneren Ort als in Heidelberg gedreht?

Es war das erste Mal, dass ich in Heidelberg war, und die Stadt hat mich wirklich beeindruckt. Wir haben hier im Herbst bei wunderbarem Wetter gedreht. Die Stadt ist einfach schön anzusehen, hat eine gute Energie, Atmosphäre, man fühlt sich wohl. Ich fand das großartig und kann nur schwärmen davon.

Gab es denn in der Zeit der Dreharbeiten einen Ort, wo Sie sich am liebsten aufgehalten haben?

Wir haben natürlich viel in dem Hotel gedreht, aber auch in der Altstadt und am Neckar. Wenn ich mal ein wenig Freizeit hatte, dann hat es mich vor allem in dieses städtische Freibad gezogen ...

Sie meinen das Thermalbad?

Ja, genau. Das ist wirklich sehr schön.

Könnten Sie denn den Fans einmal verraten, wie es für Sie und ganz generell weitergeht mit dem "Hotel Heidelberg"?

Wie es weitergeht, das kann ich Ihnen nicht verraten. Aber natürlich hat das Hotel eine Zukunft. Und auch ich werde hoffentlich noch ein bisschen dabei sein.

Zum Abschluss noch ein kurzer Werbeblock: Warum sollte man sich jetzt, wenn die Tage lang sind, um 20.15 Uhr vor den Fernseher setzen und "Hotel Heidelberg" einschalten?

Das ist natürlich eine gute Frage. Also, ich würde es mal so formulieren: Die Serie bietet eine sehr lustige und doch auch tiefgründige Unterhaltung. Da wird schon viel Konfliktpotenzial ausgespielt.

Info: "Hotel Heidelberg - Wer sich ewig bindet" läuft am Freitag, 24. Mai, um 20.15 Uhr in der ARD. Eine Woche später heißt es dann: "Wir sind die Neuen".