Von Philipp Neumayr

Heimat – ein Begriff, der längst aus der Mode zu sein schien, lebt wieder auf. Aber was meint dieser Begriff eigentlich? Ist es Sicherheit oder Verwurzelung, ist es ein Sehnsuchtsort, sind es Erinnerungen an die eigene Kindheit oder ist das Leben innerhalb bestimmter Grenzen? Die SWR-Dokumentationsreihe "Mensch Heimat" erzählt Heimat aus verschiedenen Blickwinkeln. Die 26-jährige Dokumentarfilmerin Annika Franke ist dafür in die Geschichte von drei Heidelbergern eingetaucht.

Frau Franke, worum geht es in Ihrem Film?

Es geht um Geschichten des Ankommens. Um Doktorand Carlos, der vor vielen Jahren aus Ecuador in die Region zog, in Heidelberg den Ursprung des Universums erforscht und erst vor Kurzem eingebürgert wurde. Es geht um die Pfarrerin Sigrid, die der geflüchteten Hewan aus Eritrea Kirchenasyl gab, ihr half, in deren neuer Heimat Fuß zu fassen und um die Freundschaft, die sich zwischen den beiden entwickelte. Es geht um den Rapper Toni-L, der in den neunziger Jahren gegen Rassismus ansang und dessen Texte heute auf den Bühnen des Heidelberger Theaters zu hören sind.

Was heißt anzukommen?

Für Hewan aus Eritrea heißt es, eineinhalb Jahre nach der Flucht in eine eigene Wohnung zu ziehen, eine Ausbildung zu beginnen. Es heißt, sich nicht mehr als Geflüchtete zu sehen, sondern etwas zurückgeben zu können, Teil der Gemeinschaft vor Ort zu werden. Für Carlos heißt es, nicht mehr in Sorge sein zu müssen, ob das gut geht mit dem nächsten Visum, keine Unsicherheit mehr zu haben, ob er bleiben darf oder nicht, endlich auch offiziell anerkannt zu werden.

Was denken Sie, wenn Sie an Heimat denken?

Ich denke, dass es ein sehr strapazierter Begriff ist im Moment. Dass er von politisch rechts Gesinnten teilweise instrumentalisiert wird, kann dazu führen, dass man Angst hat, den Begriff zu verwenden. Dabei gibt es durchaus die Chance, mit Leichtigkeit an dieses Thema heranzugehen, individuelle Blickwinkel zuzulassen, den Begriff einmal anders zu füllen und zu erleben.

Heimat und Heidelberg – passt das für Sie zusammen?

Ich würde sagen ja. Heidelberg ist eine Stadt, die sehr international und offen ist, durch die Universität, durch die Geschichte der Amerikaner. Beides hat dazu beigetragen, dass verschiedene Menschen hier zusammenleben können. Und es ist ein Ort, wo Themen wie Herkunft, Ankommen und Ausgrenzung schon früh reflektiert wurden, etwa durch die Hip-Hop-Gruppe Advanced Chemistry. In Heidelberg hat man schon früh darüber diskutiert, was seit Kurzem erst groß diskutiert wird.

Info: Die Sendung "Mensch Heimat – Wir aus Heidelberg" läuft am heutigen Freitag um 18.15 Uhr im SWR.