Auch viele junge Menschen wagten sich am Sonntag in den Neckar. Die allermeisten hielten es aber nur ein paar Sekunden in dem eiskalten Wasser aus. Foto: Philipp Rothe

Anbaden im Heidelberger Neckar 2019 Video und Produktion: Marie Degenfeld

Von Inga Jahn

Heidelberg. Bei milden Temperaturen und leichtem Wind wagten sich am Sonntag über 100 Furchtlose in die Eiseskälte des Neckars. Ein "extrem hoher Andrang", fand Dirk Rulffes, erster Vorsitzender der "Neckarorte". Der Verein veranstaltete das "Anbaden" nun bereits zum dritten Mal. 2017 und 2018 waren jeweils rund 70 Hartgesottene baden gegangen.

Mit Pinguin-Mützen und Handschuhen ließen diese drei Herren nichts anbrennen. Foto: Philipp Rothe

Obwohl viele Teilnehmer schlotternd am Iqbalufer in Bergheim standen, war die Vorfreude vor Freigabe des Badestegs deutlich spürbar. Für einige ist das Anbaden zur Tradition geworden. "Ich bin nun schon das dritte Mal dabei", erzählte Denise Lamprecht schlotternd, als sie aus dem Wasser kam. Denn weder das Aufwärmen vor dem Bad noch der sofortige Besuch in der mobilen Fass-Sauna danach verhindern, dass der Körper bei vier Grad Wassertemperatur in Sekundenschnelle auskühlt. "Sobald ich bis zum Hals im Wasser bin, merke ich, dass mein Körper total in einer Schockstarre ist", so Lamprecht. Allerdings sei genau diese Extremerfahrung das, was sie daran so möge.

Danach in der Schlange vor der Fass-Sauna. Foto: Philipp Rothe

Nils Herbstrieth, Vorstandsmitglied des Vereins Neckarorte, ging gestern selber nicht ins Wasser. Doch er vermutet, dass es gerade diese Überwindung des inneren Schweinehundes und der Stolz danach seien, weshalb jedes Jahr mehr Leute zum Anbaden kämen. "Heute würde ich allerdings nicht von Idealbedingungen sprechen", so Herbstrieth. Den eingefleischten "Anbadern" sei es lieber, wenn die Außentemperatur - gestern elf Grad - noch niedriger läge. "Ist doch logisch, denn wenn die Luft zu warm ist, dann fühlt sich das Wasser gleich noch kälter an", so Herbstrieth.

Vor dem Start um 14 Uhr hatten die Veranstalter noch gezittert - allerdings nicht vor Kälte, sondern wegen der Ungewissheit, ob das Anbaden überhaupt stattfinden kann. "Natürlich müssen wir in Absprache mit DLRG und Feuerwehr im Vorfeld entscheiden, ob je nach Wetterlage die Sicherheit der Teilnehmer gewährleistet werden kann", erklärte Herbstrieth. Dieses Jahr sei nicht der stetig wiederkehrende Regen das Problem gewesen, sondern der starke Wind. "Zum Glück hat sich dieser dann aber soweit gelegt, dass wir die Teilnehmer guten Gewissens ins Wasser schicken konnten", so Herbstrieth.

Neckar-Anbaden in Heidelberg - Die Fotogalerie





















"Um an einem Sonntag eben mal etwas anderes zu erleben" - dafür war Marco Rudolf gestern an das Neckarufer gekommen. Das erste Mal wagte er sich dieses Jahr ins Wasser - und war sicher, dass er wiederkommt. "Dass es kalt wird, das wusste ich vorher schon. Dass es so kalt ist, hätte ich allerdings nicht gedacht. Aber cool ist die Erfahrung trotzdem", erzählte er strahlend, während er in der langen Schlange vor der Fass-Sauna stand.

Mit Aktionen wie diesen wolle der Verein Neckarorte seinem Ziel, "das Neckarufer wieder erlebbarer machen" ein Stück näherkommen, so Dirk Rulffes. Das Anbaden hat das auf jeden Fall geschafft: Die Fangemeinde wächst und wächst.