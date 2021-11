Von Holger Buchwald

Heidelberg. Hetze im Netz beschäftigt immer häufiger die Justiz. Ein Hasskommentar auf Facebook kommt nun auch einen Heidelberger Rentner teuer zu stehen. Der 65-Jährige hatte am 4. Januar dieses Jahres auf einer Seite der rechtspopulistischen AfD die Journalistin und Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, Anetta Kahane, beleidigt und dazu aufgerufen, "sie zu federn, zu teeren und aus dem Land zu jagen". Der Prozess wegen Aufforderung zu Straftaten und Beleidigung vor dem Heidelberger Amtsgericht wurde am Montag nach Paragraf 153a Strafprozessordnung zwar eingestellt. Als Auflage muss der Beschuldigte aber eine Geldbuße von 1000 Euro an die Staatskasse bezahlen.

Die Amadeu-Antonio-Stiftung selbst hatte den Hasskommentar entdeckt und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Seit 1998 setzt sie sich gegen jede Form von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ein. 2016 veröffentlichte sie eine Broschüre gegen Hassreden im Internet, muss sich selbst aber auch ständig gegen rechte Hetze in den sozialen Medien zur Wehr setzen. Benannt ist die Stiftung nach Amadeu Antonio Kiowa. Der Angolaner wurde am 24. November 1990 in Eberswalde zu Tode geprügelt und gilt als das erste Todesopfer rechtsextremer Gewalt nach der Wiedervereinigung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht gegen den Rentner zunächst einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 50 Euro, wogegen der Beschuldigte jedoch Widerspruch einlegte. Der 65-Jährige selbst nahm nicht am Prozess teil, sondern ließ sich wegen einer angeblichen Herzschwäche von seinem Rechtsanwalt Matthias Becke vertreten. "Es ist meinem Mandanten hochnotpeinlich, dass er in so eine Situation geraten ist", sagte der Verteidiger. Der Beschuldigte habe "keinerlei Erinnerung" mehr an seinen Facebook-Kommentar, diese "dumme Äußerung". Becke versicherte: "Wenn er es gemacht hat, würde er es nie wieder tun." Der Rentner habe keinerlei Bezug zu Anetta Kahane und wisse gar nicht, wer das sei. Sein Mandant sei ein "herzensguter Kerl", der sich sozial engagiere und jedes Jahr für "Ärzte ohne Grenzen" spende. Monatlich stünde ihm ein Einkommen von knapp 1200 Euro zur Verfügung. Becke bestätigte allerdings auch, dass die E-Mail-Adresse des Facebook-Accounts von seinem Mandanten stamme. Dass sein mit im Haushalt lebender Sohn oder seine Ehefrau für den Eintrag verantwortlich seien, schließe er aus.

Der Facebook-Kommentar wurde nach den Angaben von Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt 7050-mal gelikt und 1885-mal kommentiert. Trotzdem schlug er vor, das Verfahren gegen eine Geldbuße einzustellen. Auch, weil der 65-Jährige nicht vorbestraft war. Für die Amadeu-Antonio-Stiftung ist das zu wenig. "Ich finde schon, dass die Strafverfolgung zu lasch ist, wenn es um Todes- und Folterdrohungen geht", sagt Anetta Kahane auf Anfrage der RNZ. Volksverhetzung und Drohungen müssten konsequenter bestraft werden. Sie selbst und die Stiftung sähen sich sehr häufig mit Hasskommentaren konfrontiert. "Bei so etwas kommen alle Emotionen auf einmal hoch. Es ist Wut, es ist das Gefühl, bedroht zu sein." Zugleich sei der Wille stärker, damit professionell umzugehen. Politisch nimmt Kahane solche Äußerungen ernst: "Menschlich gesehen ist das nur infantil."

Hass im Netz sei schnell gepostet, die Täter fühlten sich anonym. Umso wichtiger wäre es, hier verbindliche Rechtssicherheit zu schaffen, findet auch Stiftungssprecher Lorenz Blumenthaler: "Wer es zulässt, dass unter dem eigenen Namen solche an Mordaufrufe grenzenden Kommentare verbreitet werden, muss sich am Ende auch dafür verantworten." Spätestens seit der Ermordung Walter Lübckes durch einen Rechtsterroristen sollte bekannt sein, dass solche Postings tödliche Konsequenzen haben könnten. Zwar habe sich in den letzten Jahren einiges zum Positiven verändert, den Gerichten fehle es aber noch an Praxis, Wissen und Schulungen, um auch im digitalen Raum eine konsequente Strafverfolgung zu ermöglichen.