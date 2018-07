Die Villa Braunbehrens auf dem Kohlhof wurde in den Jahren 1912 bis 1914 für die jung verwitwete Anna Maria von Braunbehrens erbaut, die den Kohlhof bei einem Aufenthalt im unweit davon liegenden Kurhotel kennengelernt hatte. Architekt des mit Jugendstilelementen und Schieferverkleidung für diesen Ort ungewöhnlich gestalteten Gebäudes war ein Schüler Henry van de Veldes; die Bauherrin war ihm freundschaftlich verbunden. Als sie 1940 nach Handschuhsheim zog, wurde die Villa an die IG Farben vermietet, die gleichzeitig auch das nahegelegene Kurhotel erwarb und darin eine geheime Forschungsanlage betrieb. Die Villa diente als Direktorensitz. Nach dem Krieg versammelte sich dort der "Kohlhof-Club" - Musiker, die der Komponist Wolfgang Fortner um sich scharte, darunter Hans Werner Henze. Auf dem Kohlhof entstanden Fortners erfolgreichste Kompositionen, etwa sein Violinkonzert, die Shakespeare-Songs und die Symphonie 1947. 1959 wurde das imposante Gebäude zum Café Ehmann. Das Ausflugsziel mit Panorama-Ausblick war beliebt, zumal der Kohlhof in der Nachkriegszeit auch Wintersportler anzog. Um 1970 kam die Villa in den Besitz der Stadt Heidelberg, ab 1985 war sie an den Bildhauer Klaus Horstmann-Czech vermietet. (bik)

