Der Alte Kohlhof in Heidelberg. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (hö) Die Gerichtsentscheidung um den „Alten Kohlhof“ zieht sich in die Länge: m Mittwoch wurden mehrere Zeugen vernommen. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob in dem ehemaligen Ausflugslokal seit dem Verkauf an die jetzigen Eigentümer ein Restaurant betrieben wurde.

Denn das ist eine Verpflichtung im Grundbuch, die die Stadt als nicht erfüllt ansieht und deswegen auf Rückkauf des Areals klagt. Im Vordergrund steht der Abend des 15. Januar 2017: Wurde damals wirklich ein Restaurant eröffnet, oder handelte es sich nur um ein einmaliges Event für einen geschlossenen Kreis?

Vier Nachbarn sagten übereinstimmend, dass es weder vor noch nach diesem Tag Anzeichen für einen Lokalbetrieb gegeben habe. Die Eigentümer nutzten das Anwesen als Wohnhaus.