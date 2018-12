Politisch hatte es Beate Weber-Schuerholz in ihrer Zeit als Oberbürgermeisterin nicht immer leicht. Zwölf Jahre nach ihrem Abschied ist sie so gelassen und gelöst wie selten - was auch an ihrem privaten Glück liegt. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Richtig böse ist Beate Weber-Schuerholz nicht, wenn man sie aus alter Gewohnheit noch mit "Frau Weber" anspricht. Denn immer noch kennen die meisten Heidelberger die Alt-Oberbürgermeisterin unter ihrem "alten" Namen, den sie vor der Heirat mit dem Umweltexperten Goetz Schuerholz - einem nach Kanada ausgewanderten Deutschen - trug. Überhaupt ist Weber-Schuerholz, die heute vor 75 Jahren im böhmischen Reichenberg geboren wurde, mit sich und der Welt im Reinen. Sie ist von einer schweren Erkrankung vor gut zehn Jahren wieder vollständig genesen und pendelt regelmäßig zwischen Kanada und der Kurpfalz. In Heidelberg halten während ihrer Abwesenheit ihre Mutter Uta Asher (95) und ihre Tochter Susanne Weber (53) die Stellung.

Weber-Schuerholz wuchs nach der Vertreibung ihrer Familie in Ziegelhausen auf, im Alter von acht Jahren ging sie mit ihrer Familie ins Ruhrgebiet, um 1963 zum Studium wieder an den Neckar zurückzukommen. Danach arbeitete sie als Lehrerin, bis sie 1979 ins Europäische Parlament gewählt wurde, wo sie sich einen Namen als Umweltexpertin machte. Für die SPD saß sie auch zehn Jahre, bis 1985, im Gemeinderat. 1990 wurde sie im zweiten Wahlgang zur Oberbürgermeisterin gewählt - als erste Frau in Baden-Württemberg, die diese Position bekleidete. Nach einem hart geführten Wahlkampf 1998 errang sie eine knappe Mehrheit, 2006 trat sie nicht wieder an. Sechs Jahre drauf, 2012, wurde sie zur Ehrenbürgerin ernannt. In den Ruhestand ist sie seither nicht getreten, sie reist viel zu Vorträgen - oder in ihre zweite Heimat Vancouver Island, in ein Haus, das Goetz Schuerholz 1977 selbst gebaut hat.

Frau Weber-Schuerholz, eigentlich wollte ich Sie in alter Gewohnheit mit "Frau Weber" anreden. Da bin ich wohl nicht der Einzige. Pardon, arg schlimm?

Nein, denn das passiert mir noch oft. Ich reagiere immer noch auf den Namen, aber ich heiße nicht mehr so. Wenn man bei der ersten Heirat den Namen gewechselt hat, wäre es komisch, bei der zweiten Heirat bei diesem Namen zu bleiben.

Nachname hin oder her: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag! Und da man Ihnen wahrscheinlich heute "Alles Gute und vor allem Gesundheit" wünschen wird, zuerst die Frage: Wie geht es Ihnen denn?

Prima, ich bin gesund.

Beim RNZ-Forum im März erlebte man Sie sehr entspannt und mit sich im Reinen. Kann man sagen, dass Sie mit Ihrem Mann Goetz "das Glück im Alter" gefunden haben?

Es geht uns gut, wir verstehen uns hervorragend. Es ist ja ungewöhnlich, dass man sich nach dem Arbeitsleben kennenlernt - und sehr erfreulich.

Sie und Ihr Mann leben in Heidelberg und in Kanada. Ist Ihnen das viele Reisen nicht doch manchmal etwas zu beschwerlich?

Nein, eigentlich gar nicht. Zum Glück sind wir noch sehr beweglich und unternehmungslustig. Und außerdem habe ich in meinem Leben gelernt, wie man schnell und gut packt - und wie man den Haushalt in Ordnung bringt.

Ist Ihnen denn mittlerweile Kanada auch zu einer Heimat geworden? Wie sieht dort Ihr Alltag aus?

Zum Beispiel backe ich Brot, weil es ja in Nordamerika schwierig ist, ordentliches Brot zu bekommen. Mein Mann und ich haben eine Umweltorganisation zum Schutz unserer Bucht gegründet. Wir organisieren Symposien und Vorträge, beispielsweise zum Thema Klimawandel und Küstenstädte.

Wieso ist Ihre Bucht bedroht?

Dort wimmelt es im Herbst wegen der Lachse nur so von Seeadlern und Seelöwen. Aber zugleich ist der Siedlungsdruck sehr hoch, der wiederum dazu führt, dass es an der Bucht zu wenig Seegras gibt, und genau diesen Ort brauchen die Junglachse zum Überleben. Mittlerweile sind die Bestände auf ein Zehntel zurückgegangen. Im Moment ist das größte Problem, dass sich auf einem alten Holzlagerplatz eine metallverarbeitende Firma angesiedelt hat, die das Wasser gefährdet. Wir kämpfen seit zwei Jahren dagegen an, aber es sieht nicht gut aus.

Was verbindet Sie heute noch mit Heidelberg? Ihre Familie? Freunde? Oder doch Ihr einstiges Amt?

Das Amt liegt mittlerweile weit weg. Aber ich habe ja in Heidelberg bis auf meine Gymnasialzeit immer gelebt. Von daher ist die Stadt bei mir fest im Herzen verankert, dazu Kinos, Konzerte, Cafés - und mittlerweile bei meinem Mann auch.

Wie darf man sich das Leben einer Alt-Oberbürgermeisterin vorstellen? Wie man hört, sind Sie ja auch immer noch international gefragt …

Wenn es von den Themen und vom Zeitpunkt her passt, gebe ich gern meine Erfahrungen weiter. Ich kam erst Anfang der Woche aus Guangzhou, dem ehemaligen Kanton, zurück, wo ein Preis für nachhaltige Städte vergeben wird und ich zum zweiten Mal in der Jury saß. In Victoria, der Landeshauptstadt unserer kanadischen Provinz, hielt ich im Rathaus einen Vortrag über nachhaltiges Wirtschaften.

Engagieren Sie sich denn noch in Heidelberg?

Eigentlich nicht, ich wollte es auch immer vermeiden. Schon bei meinem Vorgänger Reinhold Zundel fand ich es wohltuend, dass er sich nach seinem Abschied aus der Kommunalpolitik herausgehalten hat.

Da Sie es gerade ansprechen: Im Großen und Ganzen haben Sie sich seit 2006 zur Kommunalpolitik nicht groß geäußert - bis auf drei Ausnahmen: Sie waren gegen den Verkauf der Emmertsgrund-Wohnungen 2008, gegen die Erweiterung der Stadthalle 2010, und nun haben Sie für den Erhalt des Providenzgartens unterschrieben. Wie sehr nehmen Sie noch Anteil am lokalen Tagesgeschehen?

Das reduziert sich auf die Zeit, in der ich hier in Heidelberg bin. Der Verkauf der städtischen Wohnungen auf dem Emmertsgrund hat mich politisch sehr umgetrieben, denn es ist doch eine grundsätzliche Frage, wie man mit bezahlbarem Wohnraum umgeht. Die Erweiterung der Stadthalle ist mir so gegen den Strich gegangen, dass man ein so schönes Ensemble kaputtmachen will. Und beim Providenzgarten war meine Unterschrift auch eher ein Weckruf, eine gute Lösung zu finden - und kein absolutes Nein zu einer Bebauung.

Wenn Sie an Ihre OB-Zeit denken: Worauf sind Sie besonders stolz?

Stolz ist ein falsches Wort, ich habe das ja nicht alleine gemacht. Aber mit einem gewissen Abstand freut es mich, dass wir schon früh eine vernünftige Energiepolitik betrieben haben. Wir haben eine gute Kinder- und Schulbetreuung mühsam und Schritt für Schritt seit den neunziger Jahren aufgebaut - oder Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in der Stadt zusammengebracht. Und all diese Dinge wurden ja unter Eckart Würzner erfolgreich weitergeführt. Mir liegt ein konzeptionelles Vorgehen, auch wenn das oft im Tagesgeschäft untergeht.

Und was hat Sie am meisten gewurmt, was damals nicht geklappt hat?

Ich bin ja gerade aus China zurückgekommen. Dort, in Guangzhou, gibt es einen perfekten Nahverkehr, der innerhalb weniger Jahre aufgebaut wurde. Und bei uns hat die Straßenbahn nach Kirchheim 13 Jahre gedauert - ein Wahnsinn!

Kommen wir mal zur "großen" Politik: Wie sehr nimmt Sie die momentane Krise Ihrer Partei, der SPD, mit?

Sehr, auch wenn die SPD auch in anderen Ländern große Probleme hat. Schließlich bin ich seit 1970 Mitglied.

Gäbe es etwas, was Sie Andrea Nahles raten würden?

Mich bestürzt, wie wenig die SPD die soziale Gerechtigkeit mit Ökologie und Klimaschutz zusammenbringt. Wenn ich da wieder ein Beispiel aus China bringen darf: In Guangzhou wurden 10.000 Elektrobusse bestellt - und ausgeliefert. Dort hat man sich mit dieser Technologie einen großen Wirtschaftsvorsprung erarbeitet. Ich erinnere mich daran, wie wir den Schlossberg in den neunziger Jahren mit Elektrobussen erschließen wollten, aber es gab keinen Hersteller dafür, niemand hatte daran Interesse. Diese Entwicklung haben wir völlig verschlafen, auch die SPD.

Haben Sie bei der Mitgliederbefragung für oder gegen die Große Koalition gestimmt? Kurz vor Ihrem 70. Geburtstag hatten Sie sich, wenn auch mit reichlich Skepsis, für ein Ja entschieden…

Ich habe dafür gestimmt. Alles andere wäre auch nicht verantwortbar gewesen. Wenn es darum geht, überhaupt eine Regierung zu bekommen, war das die einzige Möglichkeit.

Als Geburtstagskind darf man sich ja etwas wünschen. Was sind Ihre Wünsche?

Dass es noch eine Weile so weitergeht wie jetzt.

Und Ihre Wünsche für die Stadt?

Dass die Stadt ihre Seele behält. In Heidelberg gibt es zu fast gleichen Teilen das Vorwärtsdrängende und das Bewahrende, manchmal überwiegt das eine, mal das andere. Aber generell sollten sich beide die Waage halten - zumal das ja auch eine interessante Mischung ist.

Da das Weihnachtsfest naht: Wie werden Sie es feiern? Und wo? Und haben Sie ein traditionelles Weihnachtsgericht?

In meiner Kindheit gab es früher geräucherte Zunge mit Kartoffelbrei, aber seitdem wechseln wir die Gerichte - und ich koche auch wirklich gern. Also, auf Würstchen und Kartoffelsalat bin ich noch nicht gekommen. Sonst feiere ich jedes Jahr mit meiner Familie in Heidelberg, aber dieses Jahr dann doch in Kanada. Das liegt an meiner Aufenthaltsberechtigung: Man muss nachweisen, ein halbes Jahr im Land zu leben. Und ich war wegen des 95. Geburtstages meiner Mutter im Frühjahr einfach zu wenig in Kanada.