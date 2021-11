Heidelberg. (hob) Bislang war das Zweckentfremdungsverbot ein stumpfes Schwert. Doch künftig will die Stadt konsequenter und strenger gegen Immobilienbesitzer vorgehen, die ihre Wohnungen dem freien Markt entziehen und lieber an Touristen vermieten. Da die bisherige Satzung schon fünf Jahre besteht und im Dezember ausläuft, wird jetzt eine Neuregelung fällig.

Einhellig begrüßten die Stadträte im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, dass das Zweckentfremdungsverbot verschärft werden soll. Möglich wird dies durch eine Änderung des Landesgesetzes. Darin ist seit Februar dieses Jahres eine Auskunftspflicht von Vermietern verankert – und von Internetportalen wie Airbnb. Mehr als 300 Unterkünfte für Touristen in Heidelberg sind derzeit allein auf dieser Internetseite gelistet. Bislang mussten sich die städtischen Mitarbeiter laut Baubürgermeister Jürgen Odszuck wie "Geheimagenten" verhalten, um herauszufinden, ob durch diese gewerbliche Nutzung dauerhaft dem Markt Wohnungen entzogen werden. So mussten sich die Sachbearbeiter als potenzielle Airbnb-Kunden ausgeben, um Informationen über die angebotene Ferienwohnung zu erhalten. Künftig hingegen benötigt jedes Angebot auf dem Vermietungsportal eine eigene Registrierungsnummer.

Bei nur einer Enthaltung stimmte das Gremium für die neue Satzung. Sollte auch der Gemeinderat am 9. Dezember zustimmen, würde sie bereits 20 Tage später in Kraft treten. Durch das neue Landesgesetz würden auch die möglichen Bußgelder verdoppelt: von maximal 50.000 auf 100.000 Euro. Ferienwohnungen, die schon vor Dezember 2016 existierten, genießen Bestandsschutz. Wer zudem nur übergangsweise ein Zimmer an Touristen vermietet, darf dies auch weiterhin tun. Um eine Zweckentfremdung handelt es sich hingegen, wenn mehr als 50 Prozent der Fläche einer Wohnung dauerhaft dem Markt entzogen werden, weil sie für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Komplette Privatwohnungen dürfen laut der neuen Satzung maximal für zehn Wochen an Touristen vermietet werden. Die Stadt kann Zweckentfremdungen genehmigen, wenn die Immobilienbesitzer für Ersatzwohnraum sorgen.

Darüber, was die neue Satzung bringen wird, kann der Leiter des städtischen Baurechtsamts, Jörg Hornung, nur spekulieren. Bis auf Weiteres muss er mit einer Personalstelle für die Überwachung des Zweckentfremdungsverbots auskommen. So wie bisher auch.