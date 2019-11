Von Steffen Blatt

Heidelberg. Täglich melden sich weiterhin Bürger bei der RNZ, die sich aufregen, weil sie nun auf einmal Wasserversorgungsbeiträge bezahlen sollen. Im Interview erklärt Finanzbürgermeister Hans-Joachim Heiß, warum die Stadt die Beiträge einziehen muss.

Herr Heiß, warum müssen Grundstücks- und Hausbesitzer nun plötzlich Wasserversorgungsbeiträge zahlen - teilweise Jahrzehnte, nachdem ihre Bauprojekte inklusive Erschließungskosten abgerechnet wurden?

Wir sind rechtlich verpflichtet, diese Beiträge zu erheben. Als die Wasserversorgung noch in Händen der Stadtwerke lag, war eine privatrechtliche GmbH zuständig. Diese stellte die vergleichbaren Baukostenzuschüsse nur in Rechnung, wenn ein Wasseranschluss beantragt wurde. Seit das Netz bei der Stadt ist, wird es durch einen Eigenbetrieb betreut. Die alte Praxis ist nicht mehr möglich. Wir haben geprüft, ob auf kleine Beträge zu verzichten sei. Das hätte vor allem Garagen und Stellplätze betroffen. Das dürfen wir nicht, sonst würden wir uns der Untreue schuldig machen.

Die Betroffenen verstehen nicht, warum sie für die Möglichkeit zahlen sollen, einen Wasseranschluss legen zu können. Wer will denn auf einem Stellplatz ein Waschbecken installieren?

Das ist ein Missverständnis. Die Beiträge werden grundsätzlich für die gesamte Grundstücksfläche berechnet. Garagen oder Stellplätze werden dem zugeordnet, auch wenn sie nicht direkt am Haus sind. Man spricht hier von einer wirtschaftlichen Einheit. Und das Beitragsrecht sieht eben vor, dass schon die reine Möglichkeit eines Wasseranschlusses für ein Grundstück die Beitragspflicht auslöst.

Warum hat es so lange gedauert, bis die Bescheide verschickt wurden? Die neue Satzung besteht seit Oktober 2010.

Es wurden natürlich weiterhin die Grundstücke veranlagt, die einen Wasseranschluss beantragt haben. Bei einer Routineprüfung im Jahr 2013 hat die Gemeindeprüfungsanstalt Einzelfälle festgestellt, bei denen die Beiträge auch ohne beantragten Anschluss erhoben werden mussten, und uns dann verpflichtet, eine Erhebung zu machen. Das hat ein externer Gutachter für uns erledigt, und bis in den November 2014 waren wir noch damit beschäftigt, die Eigentümer festzustellen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Eigentümer betroffen sind. Weil die Frist zur Erhebung am 31. Dezember 2014 ausläuft, mussten die Bescheide dann verschickt werden.

Viele Bürger haben den Eindruck, dass die Stadt sich bei ihnen Geld holt, um irgendwo im kommunalen Haushalt Löcher zu stopfen.

Das ist falsch. Wir dürfen das Geld ausschließlich für die Finanzierung der Wasserinfrastruktur benutzen. Wir sind verpflichtet, in diesem Bereich kostendeckend zu arbeiten. Selbst wenn wir eine Möglichkeit hätten, auf die Anschlussbeiträge zu verzichten, müssten dann alle Nutzer für den Fehlbetrag aufkommen - über höhere Verbrauchsgebühren. Das würde gegen den Rechtsgrundsatz der Gleichbehandlung verstoßen. Außerdem müssen wir für Gebührengerechtigkeit sorgen, darum richtet sich die Höhe des Beitrags nach der Grundstücksfläche.

Gerade Eigentümer von unbebauten Grundstücken müssen jetzt zum Teil Zehntausende Euro nachzahlen - manchmal 30 Jahre, nachdem sie den Grund gekauft haben. Ist das gerecht?

Die Veranlagung richtet sich auch nach der Möglichkeit der Nutzung. Wenn ich ein Grundstück besitze, das ich bebauen oder gewerblich nutzen kann und das mehrere Hunderttausend Euro wert ist, dann ist der Beitrag entsprechend hoch. Setzen wir ihn jetzt nicht fest, dürfte das Grundstück später bebaut werden, ohne dann noch für die Möglichkeit der Wasserversorgung zahlen zu müssen. Das wäre ungerecht. Außerdem muss man sehen, dass derartige Grundstücke gerade deshalb so viel wert sind, weil sie voll erschlossen sind. Da ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass sich der Eigentümer auch an den Kosten für die bereits geleistete Erschließung beteiligt.

Warum haben Sie das alles den Bürgern nicht erklärt, bevor die Bescheide verschickt wurden?

Das ist ein Versäumnis, das wir uns ankreiden lassen müssen. Das hätte besser kommuniziert werden können.