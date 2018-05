Von Micha Hörnle

Heidelberg. Vor der Amtszeit Donald Trumps ist dem Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI), Jakob Köllhofer, bang - aber nicht um die Zukunft seiner Einrichtung: "Trump wird einen neuen Stil bestimmen. Das Regieren mit Twitter, das keine Diskussionen und keine Abwägungen kennt, bricht mit vielen Traditionen - und diese sind für ihn eine Last." Was Köllhofer aber nicht fürchtet: dass die neue Regierung mit der über 70-jährigen Tradition des DAI, des alten Amerika-Hauses, brechen wird. Denn erstens wird es Trump relativ egal sein, was ein Herr Köllhofer in Heidelberg treibt. Und zweitens sind die 25.000 Dollar, die das DAI für seinen 1,5-Millionen-Euro-Jahresetat von der amerikanischen Botschaft bekommt, doch "Peanuts", wie die Amerikaner sagen würden.

Jakob Köllhofer, Chef des Heidelberger DAI. Foto: RNZ-Archiv

Der DAI-Chef glaubt, dass sein Haus noch wichtiger wird, um die Verbindungen zu den USA nicht abreißen zu lassen: "Das wird eher eine Mehrbelastung. Wir müssen permanent erklären, wie die USA funktionieren. Denn während wir für die Amerikaner unbedeutend sein mögen, sind sie für uns extrem wichtig." Und schließlich habe man auch die Pflicht und Schuldigkeit, denjenigen, die Trump nicht wollten - "Immerhin die Mehrzahl der amerikanischen Wähler" (Köllhofer) - weiter ein Forum zu bieten: "Man muss in diesem Fall die Gründer des DAI daran erinnern, dass sie es gerade sind, die von der Fahne gehen."

Das Deutsch-Amerikanische Institut, heute ein Kulturzentrum, wurde 1946 als Amerika-Haus gegründet und zog 1951 in die Sofienstraßen-Villa, den einstigen Sitz des Ernährungsamtes. Foto: Stadtarchiv

Vielleicht könnten die gut zehn Amerika-Zentren in Deutschland so eine Art Hort der Opposition gegen Trump werden. Zumal andere staatliche Ebenen, etwa die Kommunen, durchaus ihre eigenen Ziele haben: "1000 US-Städte erklärten, dass sie sich dem Klimaabkommen von Kyoto verpflichtet fühlen - egal, was die Zentrale in Washington sagt. Es wird also immer Nester des Widerstandes geben."

Widerstand hin oder her: Für wie lange muss man sich auf Trump einstellen? "Die Wahlen werden mit innenpolitischen Themen gewonnen", sagt Köllhofer. Und eines der großen Themen sei momentan die extrem marode Infrastruktur, vor allem die Straßen und Brücken: "Wenn Trump da etwas macht und viel Geld ausgibt, wird es schwierig, dann nicht wiedergewählt zu werden." Und natürlich erst recht, wenn er den Wählern wirksam vermittle, dass er es mit "Amerika zuerst" auch ernst meine - egal, wie hoch die Kosten, gerade für die Deutschen, sein würden.

Nun könnte ja auch der "isolationistische" Trump die Gelegenheit nutzen, mit den "linken" Amerikahäusern endgültig aufzuräumen. "Er kann uns den Status nicht aberkennen, denn wir sind kein Amerika-Haus mehr. Aber ich würde mich sehr geschmeichelt fühlen, wenn ich von ihm einen Tweet deswegen bekäme." Und wie wäre es, wenn das DAI nun seine alten amerikanischen Wurzeln kappte und sich endgültig emanzipierte? "Dazu gibt es keinen Grund, denn schon lange ist es nicht mehr unser Auftrag, die US-Politik zu verkünden. Aber was mir Sorgen machen würde, wenn wir unsere Nabelschnur durchtrennen: dass wir unsere Freunde in den USA verlieren. Und von denen haben wir viele - die uns brauchen und die wir brauchen."

In der nächsten Woche reist Köllhofer in die US-Botschaft nach Berlin - und hat noch keine Ahnung, was ihn dort erwartet: "Alles, was wir an Trump kritisieren, ist das Undiplomatische, und unser erster Ansprechpartner hier sind gerade die Diplomaten der Botschaft." Er vermutet, dass dieser Apparat anders tickt als Trump - und dass, alles in allem, die Kulturarbeit dann doch nicht ganz so wichtig ist. Zumal die Bande zu den US-Institutionen immer lockerer wurden, im Gegensatz zu früher muss man keine Berichte mehr schreiben, was man als DAI so alles getan hat. Bisher war das Verhältnis Köllhofers zu den Botschaftern immer ganz gut - zumal deren Redenschreiberin aus dem DAI kommt, wo sie lange als Bibliothekschefin arbeitete.

Nur einen mied er stets: Dan Coats, der vor 15 Jahren ins Amt kam: "Den habe ich nie eingeladen, der ist wirklich ein fundamentalistischer Rechter." Gerade dieser Coats wird als Geheimdienstkoordinator eine der zentralen Figuren der Trump-Regierung.