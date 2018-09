Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Bahnstadt wächst und wächst: 3200 Menschen leben dort bereits, an allen Ecken wird weiter gebaut. Und auch das künftige "Herz" in Heidelbergs jüngstem Stadtteil nimmt Gestalt an: Am Mittwoch, gut zwölf Monate nach Baubeginn, wurde für das Bildungs-, Betreuungs- und Bürgerhaus "B3" am Gadamerplatz Richtfest gefeiert. Bisher liegen die Arbeiten für den vierteiligen Gebäudekomplex voll im Zeitplan. Wenn das so bleibt, kann er im Herbst nächsten Jahres eingeweiht werden - rechtzeitig zum Schuljahr 2017/18.

Dann soll er seiner Funktion als "Ort der Begegnung" gerecht werden, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner das "B3" in seiner Rede zum Richtfest bezeichnete. Schließlich finden auf den 9877 Quadratmetern künftig eine Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen, eine inklusive Grundschule mit drei Klassen pro Jahrgang, Ganztagesprogramm, Mensa und Sporthalle sowie das Bürgerzentrum inklusive großem Saal eine Heimat. Kooperationen über die Institutionsgrenzen hinweg oder mit den Sportvereinen, die die Halle ebenfalls nutzen werden, drängen sich da geradezu auf.

Entsprechend bringe das künftige Herz des Stadtteils einen "Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Altersgruppen" ist sich Peter Bresinski sicher, der Geschäftsführer der Bau- und Servicegesellschaft (BSG), einer Tochter der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft GGH. Die BSG baut und finanziert das Zentrum, anschließend wird sie es für 30 Jahre im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) betreiben. Diese sei laut Bresinski effizienter als rein öffentliche Projekte. Entsprechend komme die BSG mit ihrem Budget von 29 Millionen für den Bau des "B3" aus, inklusive Planungskosten investiert die Stadt fast 32 Millionen Euro in das Projekt. Und auch Bresinski ist zuversichtlich, was die Eröffnung im Herbst kommenden Jahres angeht: "Dem steht aus heutiger Sicht nichts entgegen."

Aber auch wenn für drei der vier Gebäude bereits der Rohbau steht (die Arbeiten an der Sporthalle laufen noch), bleibt bis zum nächsten Jahr noch einiges zu tun. In den fertigen Rohbauten werden gerade die Fenster und die Haustechnik installiert. Parallel dazu laufen bereits die Arbeiten an den Innenhöfen und am Gadamerplatz an. Auf den 8300 Quadratmetern rund um das "B3" sollen nun Stück für Stück Liegewiesen, Sitz- und Aufenthaltsgelegenheiten, Fahrradstellplätze sowie eine Spiellandschaft für Kinder entstehen. Zudem soll der Wochenmarkt der Bahnstadt mit der Eröffnung des Platzes - ebenfalls im Herbst 2017 - von der Schwetzinger Terrasse hierher ziehen.