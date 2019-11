Von Peter Wiest

Heidelberg. Für den Arzt aus Berlin war es eine Offenbarung und eine unglaubliche Erleichterung. Ja, es war für ihn sogar Grund genug, auf die Knie zu fallen. „Gott sei Dank, dass es diese Kneipe tatsächlich noch gibt“, sagte er, als er letzten Sommer im Urlaub in Heidelberg war und nach langen Jahren erstmals wieder durch die Untere Straße spazierte: „Die Heidelberger Altstadt wäre ohne sie ein Stück ärmer“.

Der Mediziner, der Ende der 1960er-Jahre in Heidelberg studierte, war seinerzeit einer von den Unzähligen, für die das Weinloch bereits damals das war, was man mit Fug und Recht als eine Kultkneipe bezeichnet. „Ein Tag ohne Weinloch war für uns ein verlorener Tag“, erinnerte sich der Berliner, als er strahlend nach all den Jahren wieder an der Theke stand, ein Viertele schlotzte – und dazu wie eh und je ein Käsebrot verspeiste.

Die Zeit ist offenbar stehen geblieben in der Kneipe, die in diesen Tagen ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Und das ist gut so. Denn Veränderungen waren hier nie erwünscht – und wären der urtypischen Weinloch-Stimmung auch abträglich. „Äämool in da Woch – doo muss der Mensch ins Loch“, skandierten die Weinloch-Gänger schon damals.

Wobei die meisten das Lokal tatsächlich viel öfter besuchten. Und da saßen sie dann, traut vereint und bei tiefschürfenden philosophischen und anderen Gesprächen: Studenten neben Handwerkern, gleich daneben Professoren, Bauarbeiter, Busfahrer, Lehrer, der eine oder andere Schauspieler oder städtische Beamte. Bunter ging und geht es nicht. Standesunterschiede gab es nie: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein“, war stets das Motto – für jeden der Gäste.

Ein Mann bei der einsamen Zeitungslektüre - aus dem Band „Menschen – Augen – Blicke“. Foto: Thaddäus Zech

Manche von ihnen sitzen noch heute da, hat man zumindest den Eindruck, wenn man mal wieder „ins Loch“ geht. Alles ist so geblieben, wie es schon immer war. „Und das ist gut so“, schmunzelt Ivo Babic, der das Weinloch heute „macht“, wie man hier sagt. „Es ist nun mal eine soziale Kneipe“, so der Wirt. Sein Credo lautet deshalb auch: „Ich bin bemüht, dafür Sorge zu tragen, dass das so bleibt.“

Dass ihm das gelingen wird, steht außer Frage. Denn die Weinloch-Gänger sind die Treuesten der Treuen – auch, weil sie wissen, dass hier tatsächlich alles so bleibt wie es ist. Das beginnt bei Äußerlichkeiten wie Gemälden und Sprüchen, mit denen Karl Ledermann 1954 die Wände gestaltete.

Und es setzt sich fort beim „kulinarischen“ Angebot, das vor allem aus anständigem Wein, diversen Bieren und schmackhaften Käsebroten besteht. Dass Bobic dieses Angebot auf mittlerweile 27 Sorten Wein ausgedehnt hat, ist einigen Gästen fast schon zu viel. Da kann man dann, wenn man denn Lust dazu hat, schon mal einen neuen Tropfen probieren – und sich dabei erinnern an die seligen Zeiten, als es beim Menne und der Inge noch die „60er, 70er und 80er“ gab: Einen Viertelliter Schorle für 60, 70 oder 80 Pfennig.

Der Menne und die Inge, das waren Manfred und Inge Klein, die das Weinloch unglaubliche 31 Jahre lang führten – von 1969 bis 2000. Übernommen hatten sie es von Manfreds Vater Otto Klein, der von 1959 bis 1969 hinterm Tresen gestanden hatte – seinerseits als Nachfolger des Weinloch-Gründers Otto Baumann, der das Lokal 1949 als eines der ersten in der Unteren Straße nach dem Krieg eröffnet hatte. Unzählige Geschichten ranken sich um diese längst legendären Kneipiers – ebenso wie um den von allen nur „Heiner Heiner“ genannten Heiner Seibert, der den Kleins ab 2000 für 13 Jahre folgte. Ab 2013 stand dann Elke Ränk hinterm Tresen – gefolgt von Ivo Babic, der die Kneipe zunächst mit Jutta Benz betrieb und sie jetzt alleine „macht“.

Dokumentiert wird die Geschichte des Weinlochs in dem Fotoband „Menschen – Augen – Blicke“, den der Heidelberger Buchhändler Stefan Schöbel konzipierte und der 2013 veröffentlicht wurde. Erhältlich ist das Buch nach wie vor in Schöbels Buchhandlung in der Plöck 56a sowie im Weinloch selbst. Dort wird es in dieser Woche zwar keine großen Feierlichkeiten geben – aber immerhin ein ganz besonderes Live-Konzert zum 70. Geburtstag. Am Donnerstag, 28. November, treten dann die „Altstadtsume“ auf – und werden unter anderem ihren „Woiloch-Blues“ spielen.