Das neue "Star Inn Premium"-Hotel an der Speyerer Straße eröffnet am Dienstag - und ist dann mit seinen 299 Betten das größte Hotel der Stadt. Foto: Friederike Hentschel

Heidelberg. (tt) Wenn kommenden Dienstag das neu gebaute "Star Inn Premium"-Hotel an der Speyerer Straße eröffnet, wächst der Heidelberger Hotelmarkt um fast 400 Betten. Mit seinen 299 Zimmern - 215 im Hotelbereich und 84 im Suitesbereich - wird das "Star Inn" zum neuen Platzhirschen: Es ist dann das größte Hotel in der Stadt. Übernachten sollen in dem Drei-Sterne-Haus Geschäftsreisende, Touristen und Tagungsgäste. Die Suites, die sich im Flügel an der Gottlieb-Daimler-Straße befinden, sind für Langzeitgäste vorgesehen.

Das "Star Inn" ist das erste in einer ganzen Reihe neuer Hotels, die derzeit in der Stadt geplant oder bereits gebaut werden. Dieser Entwicklung sieht man aber gelassen entgegen: "Wir sehen uns als Erweiterung für den Heidelberger Hotelmarkt", sagt Reiner Bauch, der Vorstandsvorsitzende der Hotelgruppe, die ihren Sitz in Karlsruhe hat. Er sieht sein Haus nicht als Konkurrenz zur Altstadt-Hotellerie, auch wenn es für den einen oder anderen Kollegen spürbar sein werde, dass die Anzahl der Betten jetzt steige. Insgesamt gibt es laut Statistischem Landesamt in Heidelberg bisher 84 Beherbergungsbetriebe mit zusammen 7555 Betten - das "Star Inn" sorgt also auf einen Schlag für einen Betten-Anstieg um rund fünf Prozent.

Für den Standort Heidelberg hat sich "Star Inn" aus wirtschaftlichen, aber auch aus emotionalen Gründen entschieden, sagt Bauch: "Der Hotelmarkt in Heidelberg ist gesund, die Stadt ist aber auch traumhaft schön." Und deshalb kämpfte man im letzten Jahr mit den Kollegen und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband auch gegen die Bettensteuer, obwohl man das neue Haus noch gar nicht eröffnet hatte. Auch finanziell habe man sich an dem Betrag beteiligt, den die Hoteliers aufgebraucht hatten, um die Abgabe zu verhindern.

Rund 15 Monate hat es gedauert, bis das neue Gebäude mit einer Gesamtfläche von 14.600 Quadratmetern fertig gebaut war. Noch wird überall fleißig gearbeitet, eingerichtet und sauber gemacht, doch die Handwerker müssen sich ranhalten: Denn das Haus ist für die ersten Nächte nach der Eröffnung am Dienstag schon beinahe zur Hälfte ausgebucht. Seit November 2017 werden die Zimmer vermarktet, zum Start zahlt man 81 Euro für das 22 Quadratmeter große Hotelzimmer.