Von Katharina Kausche

Heidelberg. Damit Studierende nach dem Studium "für die Welt gewappnet sind", wie der Prorektor für Qualitätsentwicklung Óscar Loureda Lamas es nennt, "brauchen sie mehr als rein fachliche Kompetenzen". Kurz gesagt: Was bringt einem Lehrer sein Wissen, wenn er es nicht vermitteln kann? "Ohne Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten ist das schwer", erklärt Projektleiter Loureda Lamas. Das neue Internationale Zentrum für Sprachen, Kulturen und (übergreifende) Kompetenzen (IZSKK) der Universität Heidelberg soll genau da ansetzen.

Worum geht es bei dem Projekt genau? "Werte und nicht das fachliche Wissen geben Studierenden die Möglichkeit, die Welt zu verändern", sagt Óscar Loureda Lamas. An der Universität Heidelberg gebe es zurzeit viele Angebote, die in die Kategorie "Übergreifende Kompetenzen" fallen und diese Werte vermitteln sollen. "Damit prägt die Universität Heidelberg die Studierenden." Das Problem: Die Institutionen wie das Zentrale Sprachlabor, das Internationale Sprachzentrum und die Career-Services arbeiten getrennt. Das soll sich bald ändern. Das neue Konzept des Internationalen Zentrums für Sprachen, Kulturen und (übergreifende) Kompetenzen (IZSKK) sieht vor, dass die einzelnen Angebote "verklebt" werden.

Zunächst soll die Palette an Angeboten für Sprach-, Fachsprach- und Kommunikationskompetenzen ausgebaut werden. Die Pilot-Phase startet im Oktober 2019. "Bis dahin werden wir peu à peu neue Kurse einführen", sagt Loureda Lamas. "Die Krönung sind aber die internationalen Sprachzertifikate, die wir am Zentralen Sprachlabor (ZSL) anbieten wollen." Bisher erhalten Studierende am Ende eines Sprachkurses ein Zertifikat, das nur die Universität Heidelberg anerkennt. "Jedes Unternehmen, jede andere Universität kann diese Zettel ablehnen."

Die Universität Heidelberg sei gerade in Verhandlungen, um für alle 13 angebotene Sprachen ein international anerkanntes Zertifikat anbieten zu können. Dazu gehören zum Beispiel der Toefl-Test oder das DELF-Zertifikat. Der Vertrag für das spanische Sprachzertifikat DELE steht bereits. "Wir wissen allerdings noch nicht genau, wann Studierende das Zertifikat machen können", erklärt Loureda Lamas. "Vermutlich zum Sommersemester 2019."

Was wurde schon umgesetzt? "Wir befinden uns noch in der Start-Phase des Projektes", sagt Loureda Lamas. "In den letzten sechs Monaten haben wir das Konzept entwickelt." Die Erhöhung der Preise für die Sprachkurse am ZSL sei der erste Schritt gewesen. Zum Sommersemester 2018 wurden erstmals seit 15 Jahren die Gebühren erhöht. Statt 80 Euro zahlen Studierende 110 Euro für einen Semesterkurs mit vier Stunden in der Woche. Runtergebrochen auf eine Unterrichtsstunde sind das etwa zwei Euro. "Natürlich deckt das nicht annähernd die Kosten."

So günstig seien Sprachkurse nicht. Die Kosten lägen meistens zwischen sieben und zehn Euro pro Termin. "Die Differenz gleicht die Neuphilologische Fakultät aus", erklärt Loureda Lamas. "Das sind etwa 60 Prozent." Dadurch fehle allerdings das Geld an anderen Ecken. Mit der Erhöhung der Semestergebühren sollen die jährlichen Defizite, die es vorher gab, ausgeglichen werden. "Nur so können wir das Angebot für die Studierenden verbessern und ausbauen." Das Prinzip: "Mehr Geld, mehr Angebote, mehr externe Projekte und Forschung."

Wie wird das ZSL umstrukturiert? Das Sprachlabor soll "wettbewerbsfähig werden", sagt Loureda Lamas. "Wir wollen wachsen, mehr Personal, mehr Projekte und modernere Methoden." Das ZSL sei eine "essenzielle Institution mit viel Potenzial", die aber modernisiert werden müsse. Studierende sollen nicht nur vielfältigere Möglichkeiten haben. Auch die Qualität des Unterrichts soll das neue Konzept verbessern. "Dazu soll die Teilnehmerzahl in den Kursen reduziert werden", berichtet Loureda Lamas. "Wir möchten ein möglichst angenehmes Umfeld zum Sprachenlernen schaffen."

In Kursen mit etwa 15 Teilnehmern lernt es sich seiner Meinung nach am besten. Im aktuellen Semester liegt die durchschnittliche Anzahl an Teilnehmern pro Kurs bei 14. "Das liegt auch daran, dass wir etwa 18 Prozent weniger Studierende am ZSL haben", erklärt Loureda Lamas. Für einige Studierende begann das aktuelle Semester mit einer Enttäuschung: Das ZSL hatte neun Sprachkurse, die eigentlich angeboten werden sollten, gestrichen. "Das ist natürlich schade, aber wir können keine Kurse anbieten, die weniger als fünf Teilnehmer haben." Und außerdem habe man nur Kurse gestrichen, zu denen es alternative Termine gebe.

Können Studierende am neuen Konzept mitwirken? Ja, Projektleiter Óscar Loureda Lamas wünscht sich das sogar explizit. Im September wurden Fragebögen in den Sprachkursen ausgegeben. Die Ergebnisse sollen helfen herauszufinden, welche Angebote für Studierende am wichtigsten sind und was an den Kursen verbessert werden kann. Auch den Studierendenrat hätte Loureda Lamas gerne beim Projekt dabei: "Diese Entwicklung sollte aktiv von Studierenden mitgestaltet werden, weil auch das in ihrer Verantwortung liegt." Eine erste Rückmeldung zu den Plänen erwartet der Prorektor schon am Freitag: Denn da sind Studierende und Mitarbeiter des Sprachlabors zu einer Vollversammlung eingeladen.