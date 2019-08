16. September 2009: Die ersten Essen in der neuen Mensa des Hohenstaufen-Gymnasiums gehen über die Theke. Direktor Helmut Schultz (l.) ist dabei. Archivfoto: Martina Birkelbach

Eberbach. (mabi) Mittwoch, 16. September 2009, 12.15 Uhr: Die ersten Essen der Firma "apetito" aus Rheine gehen in der neuen Mensa des Hohenstaufen-Gymnasiums über die Theke. Mit 2,70 Euro pro Portion sind die "Kunden" dabei. Seit Montag sind die Sommerferien vorbei, es ist wieder Schule und die neue Mensa samt talseitigem Anbau ist fertig geworden. Zeitweise wurde an zwölf verschiedenen Ge-werken gleichzeitig gearbeitet; Spitzenreiter waren 50 Arbeiter zur gleichen Zeit.

Zu der immensen Kostensteigerung des HSG-Anbaus gab es in den vergangenen Jahren zwei Untersuchungskommissionen; die zweite Kommission hält ihre Daten bis heute unter Verschluss.

Mit dem Schuljahr 2018/19 hat die Johannes Diakonie die Firma apetito abgelöst. Das Essen wird seither in der Schwarzacher Küche zubereitet; beliefert wird auch das Steige-Schulzentrum. Nach knapp zehn Jahren mit der Lieferung von apetito waren, laut Aussage von Bürgermeister Peter Reichert, die Essenszahlen - mit circa 110 pro Tag für beide Mensen zusammen im Jahr 2017 - nicht mehr zufriedenstellend. Sowohl für die Firma als auch für die Stadt Eberbach. Deshalb hat man die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet.

Inzwischen zahlen die Schüler einen Essenspreis von 3,80 Euro; die Stadt gibt zu jedem Schüleressen einen Zuschuss von 19 Cent und übernimmt außerdem die Personalkosten in Höhe von rund 70.000 Euro pro Jahr. Das neue Kochverfahren nennt sich "Cook & Chill"; dabei wird das Essen nicht mehr wie vorher bei apetito gefroren (Cook & Freeze), sondern auf unter vier Grad Celsius - allerdings über dem Gefrierpunkt - gekühlt.

Laut Anke Steck konnten seit dem Anbieterwechsel die durchschnittlich 110 verkauften Essen aus 2017 deutlich erhöht werden. "Zuletzt wurden täglich etwa 170 Essen ausgegeben", teilt die Hauptamtsleiterin mit.

"Die gute Abstimmung zwischen Schulleitung, Stadtverwaltung, Johannes Diakonie und natürlich den Schülern selbst soll dazu beitragen die Anzahl der verkauften Mahlzeiten noch weiter zu erhöhen. Aus diesem Grund wurden die Verträge mit der Johannes Diakonie in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 28. März dieses Jahres verlängert", so Steck weiter.