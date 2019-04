Waldbrunn. (hof) Nachdem Bürgermeister Markus Haas die Waldbrunner Blutspender geehrte hatte, eröffnete er die Gemeinderatssitzung mit einer Beschlussfassung im Rahmen der Forststrukturreform. Hierzu begrüßte er auch Revierleiter Ralf Becker.

Aufgrund eines kartellrechtlichen Verfahrens darf das Land künftig nicht mehr wie bisher, das gesamte, in Baden-Württemberg geschlagene Holz, gemeinsam vermarkten. Daher ist eine Änderung der bisherigen Organisationsform notwendig.

Für Städte und Gemeinden folgt aus dieser Reform die Frage, wie die Betreuung des Kommunalwaldes und die Holzvermarktung künftig gestaltet werden sollen. In diese Betrachtung müsse aber auch der Privatwald, insbesondere der Klein-Privatwald auf der Gemarkung angemessen betreut werden. Außerdem sollen den Privatbesitzern für das anfallende Holz ebenfalls gute Vermarktungsmöglichkeiten angeboten werden. Denn entsprechende Versäumnisse im Privatwald können laut Verwaltungsvorlage auch den Kommunalwald nachteilig berühren.

Vonseiten des Gemeindetags wurden daher Rahmenbedingungen erarbeitet, die sich an den drei Vorgaben Wirtschaftlichkeit, Beständigkeit und Flächendeckung orientieren. Laut dem Gemeindeoberhaupt haben sich die Bürgermeister im Neckar-Odenwald-Kreis unter Einhaltung dieser Maßgabe dazu entschlossen, dass die Betreuung und die Holzvermarktung des kommunalen Waldes weiterhin durch den Landkreis und die bewährten, bekannten Personen vorgenommen werden sollte, nach Möglichkeit unter Einbeziehung der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB), als bereits bestehende, mengenstarke Vermarktungsorganisation.

Unter der Prämisse, dass auch alle privaten Waldbesitzer in der Betreuung der unteren Forstbehörde verbleiben, hat das Landratsamt darüber hinaus eine flächendeckende Revierstruktur mit 19 Revieren skizziert. Das bedeutet letztlich eine maßvolle Anpassung der bereits bekannten und bewährten Struktur, sodass insbesondere für Waldbrunn die Betreuung durch Ralf Becker erhalten bleibt.

Die FVOB wird ein flächendeckendes Vermarktungsangebot für den Kommunal- und Privatwald im gesamten Landkreis vorhalten. Dieses schließt den Klein- und Kleinstprivatwald ein. Den Waldeigentümern steht dadurch ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Die Brennholzvermarktung bleibt weiterhin Aufgabe der Gemeinde.

Für Waldbrunn mit seinen 470 Hektar Gemeindewald und einem Einschlag von rund 3500 Festmetern pro Jahr entstünden durch das Modell insgesamt rund 2500 Euro Mehrkosten, was wiederum daran liege, so Bürgermeister Haas, dass das Land bislang kräftig subventioniert habe. Im Kreis habe man sich darauf verständigt, dass alle Gemeinden dieses Konstrukt mittragen wollen, berichtete der Bürgermeister weiter. Auch Waldbrunn will das. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung gegenüber dem Landratsamt "verbindliches Interesse" an einer weiteren Betreuung durch die Untere Forstbehörde zu bekunden und einen Vertrag zur Anpassung der bestehenden Rechtsbeziehung abzuschließen. Zudem soll der Beitritt zur FVOB vorbereitet werden.