Von Jana Schnetz

Eberbach. Geburtstermin ist im April. Während deutschlandweit die Infektionszahlen mit Covid-19 höher denn je sind, erwartet Ramona Nötel ihr zweites Kind. Schon die Schwangerschaft ihres erstes Kindes, Samu, fiel mitten in die Corona-Pandemie. Wie empfindet die 29-Jährige diese Zeit, und mit welchen Herausforderungen wird sie konfrontiert?

Ramona Nötel blickt zurück auf ihre erste Schwangerschaft. Eine Herausforderung war schon da das stark reduzierte Angebot an Geburtsvorbereitungskursen und Schwangerenangeboten. Ihr Vorbereitungskurs fiel dem Lockdown sogar ganz zum Opfer: "Meine Hebamme hat einen Nachmittag lang einen Crashkurs mit mir gemacht und mir die Geburtsphasen gezeigt." Mehr Vorbereitung gab es nicht. Das soll sich in der zweiten Schwangerschaft ändern, hat sie sich vorgenommen: "Ich will jetzt einen Kurs online machen. Die gibt es auch mit Präsenzpflicht, also, dass man die Kamera anlassen muss."

Die Umstellung von Präsenz- auf Online-Kurse traf Ramona kurz nach der Geburt von Samu im Juli 2020. Ihr Rückbildungskurs wurde nach fünf Sitzungen online weitergeführt. "Es ist immer dieses ,Man weiß nicht, was nächste Woche kommt’". Solche Ungewissheit strapaziere die Nerven noch zusätzlich.

"Ich glaube, da hat auch noch keine Krankenkasse einen Kurs übernommen. Erst jetzt haben sie auf die Situation reagiert. Vorher haben das die Hebammen mit der Kasse abgewickelt," sagt Nötel. Den Rückbildungskurs zahlte sie selbst.

Kurse wie Schwangerschaftsyoga oder ein Schwimmangebot für Schwangere hätte sie damals gerne ausprobiert, die wurden aber gar nicht erst angeboten. Immerhin – die Online-Angebote hätten im zweiten Jahr der Pandemie zugenommen, sagt Ramona. "Momentan bekomme ich vom Schwangerschaftsyoga Werbung zugesandt, aber man muss es mögen, sich mit einer Matte ins Wohnzimmer zu legen. Man hat vielleicht auch nicht immer die Motivation dazu."

Viele Hebammen bieten Kurse, die live mitgemacht oder auch als Aufnahme später angesehen werden können, online an. "Aber ich finde, es ist trotzdem kein Vergleich, wenn du dich mit ihnen persönlich triffst", sagt Ramona. Letztendlich können Kursleiter und Hebammen die Teilnehmer nur durch die Kamera beurteilen, das empfindet Ramona als Nachteil. "Der fachliche Blick am Körper fehlt. Man weiß nicht, ob man die Übung oder Atemtechnik richtig macht."

Nicht zustande kommt laut Ramona auch der Austausch mit anderen Schwangeren. Dadurch, dass Kurse ausfallen oder virtuell stattfinden, sei es schwierig, sie überhaupt kennenzulernen. "Meistens sind es Freundinnen oder gute Bekannte, die gerade schwanger sind." Frauen, die sich im Vorbereitungskurs kennenlernen und sich danach in der Rückbildung und ein paar Jahre später im Kindergarten wiedersehen, kennt Ramona nur vom Hörensagen. Ihre Erfahrung ist: Die Wege der Eltern und Kinder kreuzen sich erstmals im Kindergarten.

Als junge Mutter trifft sie da schon eher "Gleichgesinnte", zum Beispiel im Kinderturnen oder auf dem Spielplatz. "Da bin ich hin, weil ich finde, dass es für Samu doof ist, wenn ich mich isoliere. Er soll mit anderen Kindern in Kontakt kommen und ein normales Leben haben. Da habe ich schon die Angebote genutzt, die noch stattgefunden haben." Durch Samu komme sie eher mit Müttern ins Gespräch: "Da waren schon einige dabei, deren Kind über ein Jahr alt ist und zum ersten Mal andere Kinder gesehen hatte." Außerdem sei ihre große Familie ein wichtiger Faktor gegen den Blues im Lockdown gewesen: "Ich habe drei Geschwister, dadurch waren wir immer unter Leuten."

Die Kontakte waren für sie auch ein Grund, sich impfen zu lassen. "Das war auch so eine Überlegung, ob man das machen soll. Die Empfehlung war da. Ich dachte, wenn ich mich infiziere und wirklich ins Krankenhaus muss, nehme ich lieber die Spritze in Kauf als einen schlimmeren Verlauf." Bei ihrer Entscheidung ließ sie sich von ihrer Frauenärztin beraten.

Die Frage, ob der Ehemann bei der Geburt dabei sein durfte, war auch eine dieser vielen Unsicherheiten während Ramonas erster Schwangerschaft. "Es gab Krankenhäuser, wo der Vater nicht oder nur in der Endphase in den Kreißsaal durfte, kurz bevor das Kind wirklich kam. So wie die Regeln waren, hätten wir es akzeptieren müssen." Die Regeln lockerten sich, ihr Ehemann war im Kreißsaal dabei. Für Ramona und den Vater ein großes Glück, denn die Geburt ging über 20 Stunden und endete mit einem Kaiserschnitt.

"Wenn ich mir vorstelle, dass ich da alleine gewesen wäre – das wäre heftig gewesen. Die Hebammen haben ja noch andere Geburten. Da müssen sie dich hin und wieder alleine lassen." Danach durfte der Vater eine Stunde pro Tag zu Besuch kommen. "Die Regel war ein bisschen unverständlich. Ich hatte ein Einzelzimmer. Wo wäre der Unterschied gewesen bei einer Stunde Besuchszeit oder fünf Stunden?"

An diesen Ungewissheiten habe sich bisher wenig geändert. Kurz vor dem Geburtstermin für ihr zweites Kind im April sind die Sorgen vor einer Infektion im Geburtszeitraum präsent und die Frage, was dann passiert, ungeklärt. "Kommen die Hebammen dann in Schutzkleidung? Was passiert mit dem Kind, darf es zu mir?"

Bald stellen sich die werdenden Eltern im Krankenhaus vor. Bisher war es eine unkomplizierte Schwangerschaft, bestätigt Ramona Nötel. Die Zuversicht ist trotz aller Ungewissheit da, dass auch die Geburt so verlaufen wird.