Förster Hubert Richter (r.) gibt hoch über der Stadt auf dem Ohrsbergturm Einblicke in die Geschichte von Stadt, Land und Fluss in und um Eberbach. Turmtreff ist bis Anfang September jeden Mittwoch um 17 Uhr. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Stadttouren mit und ohne "Nachtwächter" oder "Baderin" führen durch die Gassen der Eberbacher Altstadt, machen Interessierte vertraut mit den Schönheiten und Kuriositäten des Städtchens am Neckar. Nun also der "geführte Rundblick" von hoch oben übers große Ganze, über Stadt und Berge, Wald und Fluss. Am Mittwochnachmittag startete die dritte Auflage des "Turmtreffs mit dem Förster", der in den zurückliegenden beiden Jahren bereits mehrere hundert Menschen zum Ohrsbergturm gelockt hat.

2018 hatte der Eberbacher Förster Hubert Richter die Idee, sein Wissen um den Berg und dessen Turm, um seine Heimatstadt und ihre Umgebung "mal ein bissel unter die Leute zu bringen". Unentgeltlich und aus purer Freude daran, Gästen wie Einheimischen ein paar tiefere Einblicke in interessante Details zu gewähren, bietet er seitdem allsommerlich von Juli bis September an mehreren aufeinanderfolgenden Mittwochnachmittagen den Treff auf der Aussichtsplattform des Ohrsbergturms an.

Um eine "gute Tradition" zu wahren, wurde das Grüppchen Eberbacher und Kailbacher Besucher, das sich am Mittwoch zur Premiere der diesjährigen Info-Reihe auf dem Turm eingefunden hatte, zunächst mit einem Schluck Sekt und Saft begrüßt. Dann ging es in medias res.

Da stand zunächst der Ohrsberg selbst im Mittelpunkt der Erläuterungen, ist er doch als "Berg mitten in der Stadt" etwas Besonderes. Richter schilderte, wie der "Umlaufberg" einst vom Neckar umflossen wurde, bevor der Fluss sich sein heutiges Bett schuf. Auch von Resten einer Burg erfuhren die Zuhörer, die auf dem Ohrsberg um das Jahr 1000 vermutet wird. Und dann der 1970 errichtete Aussichtsturm, dessen 50. Geburtstag am 20. September mit einem "Jubiläumsfeschtel" gefeiert werden soll.

"Damals waren viele Leute nicht gerade von ihm begeistert", weiß Richter. "Heute sind wir froh, dass wir ihn haben." Die Zuhörer erfuhren von der Bedeutung des Waldes, der rund 80 Prozent der Fläche Eberbachs bedeckt und vom 240 Kilometer langen Wegenetz, das durch den Stadtwald führt. Dann lenkte Richter die Blicke zu den Ruinen der Burg Eberbach, die sich zwischen den Bäumen auf der Burghälde ausmachen ließ, berichtete von ihrem Bau im 12. und 13. Jahrhundert und von der Gründung der Stadt Eberbach durch König Heinrich VII. von Staufen.

Weiter ging der Blick über Holdergrund und Scheuerberg. Im Bereich um das "Gässel" vermute man das ursprüngliche Eberbach, ein kleiner Weiler, der zur Burg gehörte, so Richter. Er informierte über die Erbauung der beiden das Stadtbild prägenden Kirchen und wies auf die vier Ecktürme der mittelalterlichen Stadtbefestigung hin. Dann richtete sich der Blick auf das einst selbstständige und seit 1899 zu Eberbach gehörende Neckarwimmersbach, auf Hungerbuckel und Bocksberg bis hin zum Neckar, dem "prägenden Fluss in Baden-Württemberg". Richter erläuterte, wie es dazu kam, dass der Fluss bei Eberbach vor rund 60 Millionen Jahren seine Fließrichtung von Norden in Richtung Westen änderte.

Mit einem kleinen Exkurs ins Thema "Eberbacher Buntsandstein" und ein paar Hinweisen auf den Itterberg als "tollen Wanderberg" endete der 60-minütige Turmtreff. Applaus gabs für ein informatives, locker-lebendig dargebotenes Sightseeing – Eberbach von oben eben.

Info: Der "Turmtreff mit dem Förster" findet bis 9. September immer mittwochs um 17 Uhr auf dem Ohrsbergturm statt.