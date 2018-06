Aglasterhausen. (nak) Es ist dunkel in Stefans Marionettentheater. Gespannt blicken die Zuschauer zur Bühne, auf der das Stück "Deutschlandreise" zu sehen ist. Alles ganz normal, könnte man meinen. Doch bei der Aufführung Ende Mai waren nicht nur zahlreiche Zuschauer zu Gast in Stefans Marionettentheater, sondern auch ein Fernsehteam des SWR.

"Es ist so toll, was Stefan Schulz aufgebaut hat, deswegen wollte ich ihn unbedingt porträtieren", erklärt Regisseurin Bettina Wobst vor der Vorstellung. Sie, Kameramann Philip Flemig und Tonmann Tilmann Both drehen an diesem Tag einen Beitrag für die Reihe "Fahr mal hin".

"Der wird jedoch erst im nächsten Jahr gesendet", entschuldigt sich Wobst. Auf das Marionettentheater ist sie durch die Touristikgemeinschaft Odenwald aufmerksam geworden. "Ich habe mir Vorschläge aus der Region schicken lassen und mich dann selbst noch umgehört."

Für Stefan Schulz ist es das erste Mal, dass er ein Fernsehteam zu Gast hat. Begeistert erzählt der passionierte Puppenspieler, was die Anfrage des SWR für ihn bedeutet. "Wir haben heute Vormittag schon mit ,Jonathan‘ in Aglasterhausen gedreht." Der Marionettenjunge habe erst einmal dem Filmteam, später im Beitrag dann dem Zuschauer seine Heimat Aglasterhausen ein wenig gezeigt.

Den Besuchern im Theater zeigt Jonathan im Stück "Deutschlandreise" gemeinsam mit seiner Schwester Ronja, dass es auch in der Heimat viele Sehenswürdigkeiten und tolle Dinge zu erleben gibt. Die Kinder besuchen in den Sommerferien Orte in ganz Deutschland.

Die Reise in Form einer Schnitzeljagd, immer auf der Suche nach einem Buchstaben für das Lösungswort, haben die Eltern organisiert. Sie wollen, dass die Kinder ihre Heimat kennenlernen, bevor sie im Ausland Urlaub machen. "Das Stück habe ich extra für das Fernsehteam ausgewählt", verrät Schulz.

Immerhin besichtigen Ronja und Jonathan auf ihrem Trip auch ein Fernsehstudio. Während des Stücks ist fast nicht zu merken, dass Aufnahmen gemacht werden. Nur ab und an schleicht sich Philip Flemig mit seiner Kamera an den Reihen vorbei und dreht die Reaktionen der Kinder, die ganz vorn sitzen dürfen. Nach dem Ende der Vorstellung ist Stefan Schulz erleichtert.

"Es war schon anstrengend, weil man das ja nicht gewohnt ist", erklärt er. Auch habe das Filmteam viel aufgenommen "für die paar Minuten, die wir in der Sendung dann haben". Spaß hat es dem "Vater der Marionetten" aber gemacht - und er freut sich auf den Beitrag im Frühjahr.