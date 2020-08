Eberbach. (by) Kein Kuckucksmarkt – nun also auch kein Eberbacher Sommer. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Ersatzveranstaltung für das große Eberbacher Volksfest ebenfalls abzusagen. Grund sind die wieder steigenden Corona-Zahlen.

Am Dienstag hatte sich der Corona-Verwaltungsstab getroffen, für Mittwoch wurden auf die Schnelle die Vertreter der elf beteiligten Vereine zusammengerufen. Alle seien sich einig gewesen, die Veranstaltung "nicht gegen die Vernunft und die Bedenken durchzuführen", erklärte Tobias Soldner, Leiter des Ressorts Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS). Bei den Vorbestellungen habe man auch die Vorsicht der Leute gemerkt. Dass sich das Infektionsgeschehen so entwickle, habe man Ende Juni, als man mit der Planung begonnen habe, nicht vorhersagen können.

"Das Konzept liegt in der Schublade und wird wieder hervorgeholt, wenn es die Situation zulässt", versucht Soldner dem Ganzen wenigstens noch etwas Positives abzugewinnen. "Wir wissen jetzt was zu tun ist wenn wir in solchen Zeiten eine Veranstaltung im Freien organisieren."

Wenn Stadt und Vereine bereit seien, die Veranstaltung abzusagen, ist es für den Gemeinderat nachvollziehbar und vertretbar, sie abzusagen, äußerte sich Patrick Joho (CDU). Er habe sich für die Veranstaltung ausgesprochen, sagte Peter Stumpf (AGL), doch sei es jetzt richtig, sie nicht durchzuführen. Auch Jens Müller (SPD) und Michael Reinig (FW) empfahlen die Absage. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", sprach sich Susanne Heimpel (SPD) dafür aus, das Konzept in die Schublade zu legen und bei Gelegenheit wieder hervorzuholen. "Die Planung steht, wenn sich alle an die Hygieneregeln halten passiert nichts, aber das ist halt nicht sicher."

"Alle Corona-Richtlinien wären eingehalten worden", so Patrick Schottmüller (FW). Die Zahlen stiegen zwar, doch habe man inzwischen auch die zwei- bis dreifache Testmenge. Die Absage sei jedoch richtig. "Wie müssen noch durch den Winter, das wird richtig hart", blickte er wenig optimistisch in die nahe Zukunft.