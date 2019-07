Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Eberbach, die Region und das ganze Land freuen sich", sagt Bürgermeister Peter Reichert schmunzelnd. Seine Augen leuchten: "Ich freue mich auch auf den 84. Kuckucksmarkt."

Eigentlich, so das Stadtoberhaupt, wäre es schon der 89. in diesem Jahr. Da aber in den Kriegs-und Nachkriegsjahren der Markt einige Male ausfallen musste, ist es eben der 84. Dafür mit Jubiläum: "Vor 625 Jahren erhielt Eberbach das Marktrecht".

Von Freitag bis Dienstag, 23. bis 27. August, wird das große Volksfest in der Au gefeiert. Mit dabei sind über 100 Schausteller und Händler. Neu dabei: das Familienkarussell "Beach Polyp" und die 360 Grad Schaukel "Avenger Royal".

Hintergrund Das Programm Freitag, 23. August 15 bis 19 Uhr: Familiennachmittag zur Eröffnung. Ermäßigte Preise und Angebote bei vielen Geschäften. 18 Uhr: Offizielle Eröffnung im großen Festzelt und Fassbieranstich mit dem Fanfarenzug der Stadt Eberbach. Die ersten 1000 Besucher können sich über einen Freigetränk-Gutschein freuen. Anschließend [+] Lesen Sie mehr Das Programm Freitag, 23. August 15 bis 19 Uhr: Familiennachmittag zur Eröffnung. Ermäßigte Preise und Angebote bei vielen Geschäften. 18 Uhr: Offizielle Eröffnung im großen Festzelt und Fassbieranstich mit dem Fanfarenzug der Stadt Eberbach. Die ersten 1000 Besucher können sich über einen Freigetränk-Gutschein freuen. Anschließend Unterhaltung mit der "SF Band" aus Schwarzach. 19 Uhr: Unterhaltungsmusik im Mostzelt mit "Werner Schifferdecker". 20 Uhr: "Grand-Opening-Party" mit DJ Chris und Musik der aktuellen Charts im Cha-Cha Zelt. 22.30 Uhr: "Schlagermafia" im großen Festzelt. Samstag, 24. August 11 bis 19 Uhr: Hubschrauber-Rundflüge mit Heliseven; Startplatz: Rasendreieck auf dem Sportplatz. 11 Uhr: Zelteröffnung im großen Festzelt mit der "Sunshine Music Band". 19 Uhr: Stimmungsmusik mit "Stefan Schirmer" im Mostzelt. 20 Uhr: Back to the roots "1990er und 2000er Party" mit DJ Fit For Fun im Cha-Cha Zelt. 21 Uhr: Partystimmung im großen Festzelt mit "Friends-Live". Sonntag, 25. August 11 bis 19 Uhr: Hubschrauber-Rundflüge mit Heliseven; Startplatz: Rasendreieck auf dem Sportplatz. 11 Uhr: Frühschoppen im großen Festzelt mit der "Trachtenkapelle Mückenloch". 11 Uhr: Frühschoppen im Mostzelt mit "Stefan Schirmer". 18 Uhr: Trachtenabend im großen Festzelt. Trachtenträger erhalten ein Freigetränk. "Hessentaler": Bei best of Volxx-Hits, Party & Rock abfeiern. "Bierzelt Wettbewerb": Kampf um die Krone der Bierzelt-Könige. 19 Uhr: Stimmungsmusik mit "Stefan Schirmer" im Mostzelt. Montag, 26. August 12 Uhr: Tag der Eberbacher Betriebe. Zur Einstimmung spielt die "Sunshine Music Band" im großen Festzelt. 14.30 Uhr: Kinderfest im Stadion "In der Au". 19 Uhr: "Sunshine Music Band" im großen Festzelt. 19 Uhr: "Lungo’s Karaoke Party" im Mostzelt. 20 Uhr: "Mega Malle Party" mit DJ Chris im Cha-Cha Zelt. Dienstag, 27. August 9.30 Uhr: Fleckviehrinderschau im Sportgebiet "In der Au". 12 Uhr: Senioren-Nachmittag mit dem "Seniorenblasorchester Bad Friedrichshall" im großen Festzelt. 19 Uhr: "Die Steinsberger" Party-Gaudi-Profis im großen Festzelt. 20 Uhr: "Cha-Cha Closing Party" mit DJ Chris im Cha-Cha Zelt. 22 Uhr: Brillant-Höhen-Feuerwerk.

Ebenfalls erstmalig vertreten sind der 21-Meter hohe "T-Rex-Tower" und "Kaleidoskop"; beide sind erst seit 2018 auf Tour. Zum bunten Rahmenprogramm gehören viel Musik, Kinderfest, Fleckviehrinderschau, Brillant-Höhenfeuerwerk, Bierzeltwettbewerb, und diverse Partys in den Zelten.

Nachdem Festwirt Gerhard Rebscher 2018 nach 17 Märkten aufgehört hat, wird in diesem Jahr erstmals Alfred Groll aus Michelstadt mit seinem Sohn Christian für das Wohl der Gäste im großen Festzelt der Distelhäuser Brauerei verantwortlich sein; (Tische reservieren ist möglich).

Erstmals als Getränkelieferant an Bord ist die Firma Rexroth aus Beerfelden, nachdem auch die Eberbacher Firma Knopf sich 2018 verabschiedet hat.

Im Festzelt wird es einige kleinere Veränderungen geben, die größte ist allerdings, das das ganze Zelt weiter nach hinten gerückt und so der Biergarten vorne größer wird. Außerdem werden erstmals Ventilatoren an der Decke für frischere und sicher auch kühlere Luft sorgen. Und: Hinten rechts im Zelt wird eine Bar gebaut.

Die Grolls servieren unter anderem Schnitzel in allen Variationen, regionale Bratwürste und Hax’n. Der Betrieb Groll ist seit vielen Jahren u.a. auf dem Pferde-, Bienen- und dem Wiesenmarkt vertreten. Für Tobias Soldner, Leiter des Amts Kultur-Tourismus-Stadtinformation und alljährlich Marktmeister, steht fest: "Wir sind sicher, dass der neue Festwirt die sehr gute Arbeit von Rebscher weiterführen wird. Das Bierzelt ist schon immer der zentrale Punkt des Kuckucksmarktes".

Auch Rudi Zemrock vom Eberbacher Gasthaus "Adler" war 2018 nach 29 Jahren letztmals dabei; dieses Jahr gibt es an dieser Stelle "Pasta und Panini". Ewald Böhle vom "Krabbenstein" hat ebenfalls nach 23 Jahren aufgehört; ein "Brau Stüberl" wird jetzt anstelle seines Standes aufgebaut.

Insgesamt ist laut Soldner sein Team mit Bernhard Walter und Julia Scheurich seit Wochen intensiv mit dem Markt beschäftigt. Es habe Zeiten gegeben, zu denen man nur mit viel Energie alle Plätze habe vergeben können.

Dieses Jahr ist das anders: "Letztes Jahr gab es sehr viele Bewerbungen; die Plätze wurden dieses Jahr schon sehr früh vergeben - alles läuft bestens - auch die Zusammenarbeit mit allen anderen Beteiligten."

Die Polizei wird wieder ihre Sonderwache im THW-Stützpunkt einrichten, Security wird eingesetzt, das DRK sorgt auf dem Platz für Erstversorgung, und es werden Hubschrauber-Rundflüge angeboten (Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr).

Sonderbusse fahren, auch nach Schönbrunn, die Fähre "Frischling" schippert über den Neckar. Es gibt einen Geldautomaten auf dem Platz, einen Wickeltisch im Schwimmbad und auch saubere Toiletten.

Kuckucksmarkt-Herz und -Krüglein stehen wieder zum Verkauf, ebenso startet der fünfte Teil der Sammeledition der KKM-Pins mit dem ersten Teil eines dreiteiligen Werbelogos von 1929 (Teil zwei und drei folgen 2020 und 2021).

Info: Marktzeiten sind Freitag 15 bis 2 Uhr, Samstag bis Montag jeweils 11 bis 2 Uhr und Dienstag 11 bis 1 Uhr. Die Fährzeiten des "Frischling" sind: Freitag 15 bis 2.15 Uhr; Samstag 10.30 bis 2.15 Uhr, Sonntag 10.30 bis 1.30 Uhr, Montag 10.30 bis 1 Uhr, Dienstag 10.30 bis 21.30 Uhr und 22.30 bis 1 Uhr. Weitere Infos finden Sie hier.