Von Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Einige Monate vor der ursprünglich geplanten Bauzeit liegt die Grundsanierung der Eberbacher Straße in Schwanheim. Das Millionenprojekt soll bekanntermaßen in drei Abschnitten realisiert werden.

Der erste Abschnitt vom Ortseingang aus Richtung Eberbach bis zur Kreuzung nach Neunkirchen ist mittlerweile, abgesehen von kleinen Restarbeiten, vollständig fertiggestellt, teilte Bürgermeister Jan Frey in der Jahresschlusssitzung des Gemeinderats mit. Dieses Teilstück konnte man inzwischen wieder für den Verkehr freigeben. Lästige Umwege für Autofahrer zwischen Eberbach, Neunkirchen und Aglasterhausen entfallen damit – abgesehen von einer innerörtlichen Umleitung für diejenigen, die in Richtung Sinsheim bzw. von dort in Richtung Eberbach wollen.

Jetzt hat die Baufirma aber erst mal Pause. Am Montag, 17. Januar, soll’s auf der Großbaustelle dann weitergehen. Soweit fertig ist auch der Gehwegbau im Oberen Talweg in Haag. Allerdings habe man bei der Bauabnahme Mitte dieses Monats auch einige Mängel festgestellt. Die sollen laut der künftigen Bauamtsleiterin Nicole Ernst kurzzeitig durch die Baufirma beseitigt werden.

Viel tiefer in die Tasche greifen müssen die Schönbrunner künftig für den Bezug ihres Amtsblatts. Einstimmig beschloss der Rat, die Bezugsgebühren ab Januar von bisher 15 auf dann 27 Euro jährlich zu erhöhen. 50 Ausgaben erscheinen pro Jahr. "Es ist uns durchaus bewusst, dass dies eine enorme Steigerung ist", sagte Jan Frey. Besser wäre es wohl gewesen, "Zwischenschritte" bei der Erhöhung zu machen. Letztmals seien die Gebühren vor elf Jahren angehoben worden. Jürgen Dinkeldein (FW) gab jedoch zu Bedenken, dass eine Ausgabe dann auch nur 54 Cent koste. 75 Cent wären laut Kämmerer Benedikt Münch eigentlich nötig, um die der Gemeinde tatsächlich entstehenden Kosten zu decken.

In Summe verlangt der Verlag knapp 11.700 Euro jährlich, an die Austräger gehen rund 1400 Euro pro Monat. Derzeit werden 758 Exemplare der wöchentlichen Postille an die Haushalte gebracht. Die meisten davon mit 250 Heftchen im Monat an den einwohnermäßig größten Ortsteil Haag, die wenigsten an den kleinsten nach Allemühl, in dem 92 Haushalte versorgt werden. Gedruckt werden laut Münch aber insgesamt 900 Stück.

Zuvor hatte das Gremium den Vertrag mit der Firma Werbedruck Schneider aus Meckesheim um weitere zwei Jahre verlängert. Man wolle das Amtsblatt auch weiter in Papierform und nicht nur digital anbieten, sagte Frey. Nach Ablauf der zwei Jahre werde man sehen, wie künftig verfahren werde.

Die bei der Stadtverwaltung Eberbach angestellte Mitarbeiterin Anke Berdel fungiert künftig als stellvertretende Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Schönbrunn. Der Gemeinderat stimmte im April vergangenen Jahres dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Eberbach über Vertretungsregeln zu.

Danach bestellt man sich gegenseitig Vertreter, die im Verhinderungsfall einspringen. Nachdem Friederike Albert Ende August als Standesbeamtin in Eberbach ausgeschieden ist, wurde Anke Berdel, die ab Januar dort als Standesbeamtin tätig sein wird, nachbestellt.

Abschließend informierte Frey, dass im Haager Kindergarten pandemiebedingt eine Gruppe habe geschlossen werden müssen.