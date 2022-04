Mit Hochdruck wird derzeit am dritten Bauabschnitt in der Eberbacher Straße in Schwanheim gearbeitet. Foto: Marcus Deschner

Schwanheim. (MD) Auf der Zielgeraden befindet sich die Sanierung der Eberbacher Straße in Schwanheim. Dort werden Ver- und Entsorgungsleitungen neu verlegt, die Fahrbahn wieder frisch aufgebaut und die Gehwege gepflastert. Wie berichtet, ist die ausführende Baufirma der ursprünglichen Zeitplanung weit voraus. Ursprünglich war das Bauzeitende für Mai 2023 vorgesehen. Derzeit wird mit Hochdruck am dritten Bauabschnitt gearbeitet. Die EnBW verlegt in diesem Zuge auch Kabel.

Während der Arbeiten ist die Strecke seit Wochen für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, eine Durchfahrt in Richtung Schwarzach nicht möglich. Doch die Sperrung werde sehr zum Ärger der Anwohner sowie der Gemeindeverwaltung oft umgangen, berichtete Bürgermeister Jan Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Immer wieder kutschierten Autofahrer über benachbarte Feldwege, wobei dort auch schon Absperrungen einfach in Gräben geworfen worden seien. Dem gebiete man jetzt mit Kontrollen der Ordnungshüter Einhalt.

Von Mittwoch bis einschließlich Freitag, 27. bis 29. April, soll in den Bauabschnitten zwei und drei Asphalt eingebaut werden. Erst samstags darauf kann die dann erneuerte Fahrbahn wieder befahren werden. Freilich zunächst nur von Anliegern, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind.