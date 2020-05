Muss für Gemeinderäte hier noch ein Videokonferenz-Modul dazu oder geht Ratsarbeit in Schönbrunn auch so? Und was darf das kosten? Vertreter aus SPD, CDU und von den Freien Wählern sehen das unterschiedlich. Repro: fhs

Von Felix Hüll

Schönbrunn. Ist die aktuelle Krise Anlass, auch in Schönbrunn die Zusammenarbeit von Bürgervertretung und Verwaltung technisch auf neuesten Stand zu bringen? Oder wäre das Einführen von Kosten verursachenden Videokonferenzsystemen unnötig ausgegebenes Geld, weil herkömmliche Lösungsmöglichkeiten ausreichen? Eine Auseinandersetzung darüber führen Vertreter von SPD, CDU und Freien Wählern.

Auslöser war die Anregung der SPD-Gemeinderätin Carmen Oesterreich, die sich nach Möglichkeiten und Kosten erkundigt hatte, wie die bestehenden digitalen Möglichkeiten der Gemeinde auf Videoconferencing des Gemeinderats erweitert werden könnten. Für CDU und Freie Wähler haben deren Listensprecher und Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Dinkeldein und Karin Koch jetzt ein gemeinsames Schreiben verschickt. Darin lehnen sie die von Oesterreich ins Feld geführten technischen Lösungen ab und treffen auch grundsätzliche Aussagen zur Demokratie auf Gemeindeebene.

Seit der jüngsten Kommunalwahl sitzen in Schönbrunn nicht mehr Vertreter aus zwei Wahlvorschlägen im Gremium, sondern Gewählte von drei verschiedenen Listen. Das hat zur Folge, dass eine vor 2019 übliche Gemeinderatspraxis sich jetzt unter geänderten Umständen fortentwickelt. Das muss man bei dieser Debatte auch als Hintergrund mit berücksichtigen.

Im einzelnen bemängeln Karin Koch (CDU) und Jürgen Dinkeldein (FW), dass das von SPD-Listensprecherin Oesterreich vorgeschlagene Aufrüsten des seit 2018 bestehenden Ratsinformationssystems iRich um ein Mailfach und ein Videosystem keine effiziente technischen Lösung darstelle. Dringende Beschlüsse seien nicht zu fassen gewesen, die praktizierte Abstimmung im Umlaufverfahren habe reibungslos funktioniert. Karin Koch: "Auch eine unter sämtlichen Sicherheitsvorkehrungen abgehaltene nichtöffentliche Sitzung wurde von allen Gemeinderäten wahrgenommen."

Das von Oesterreich angesprochene Videokonferenzsystem sei bei iRich nicht enthalten und müsste von einem weiteren Anbieter bezogen werden. Dabei sei den Anforderungen an Datensicherheit zu genügen. All dies erhöhe die Kosten zusätzlich zu jenen 5150 Euro fürs Erweitern des Ratsinformationssystems zuzüglich jährlicher Wartungskosten in Höhe von 580 Euro. Dafür bekomme die Gemeinde gerade mal einen gewissen "Mehrkomfort" in der Aktenverwaltung und die Möglichkeit, in einem "Workflowverfahren" Kommentare zu den Sitzungsvorlagen und Abstimmungen zu versenden.

Koch und Dinkeldein sagen, das sei auch außerhalb des Ratssystems mit herkömmlichen Programmen kostenlos ebenso sicher möglich. Sie weisen auf komplizierte Schnittstellen der Programme hin; iRich könne nicht ohne weiteres und nur mit Zusatzaufwand mit dem Schriftverkehr aus der laufenden Verwaltung bestückt werden. Von den ehrenamtlich tätigen Gemeinderäten seien nicht alle IT-Fachleute, so dass davon auszugehen sei, dass diese Systemerweiterung von ihnen nicht einfach zu handhaben sei.

Im Gremium sei man nicht gegen neue effiziente technische Lösungen. Aber laut Koch und Dinkeldein denke eine Mehrheit im Gremium, die Oesterreich-Anregungen führten nicht dazu und kosteten die Gemeinde nur Geld, das anderswo dann fehle. Was so eine Erweiterung kostet, war bereits im Oktober 2019 von der Verwaltung bekannt gegeben worden. Im Gremium habe man laut Koch und Dinkeldein daraufhin die Systemerweiterung ohne einen förmlichen Gemeinderatsbeschluss für nicht notwendig erachtet. Das Geld sollte eben sinnvoller verwendet werden. Inzwischen komme hinzu, dass nicht absehbar sei, wie sich Schönbrunns Haushalt wegen der Corona-Auswirkungen weiter entwickelt. Koch und Dinkeldein nennen Unwägbarkeiten bei den Einnahmen aus Steuern und dem Forst oder bei den Kindergartenkosten.

Noch könne der Gemeinderat seine Aufgaben ohne Videokonferenzen bewältigen. Zwar lasse sich damit in Zeiten der Pandemie ein öffentliche Versammlungsraum des Gemeinderats virtuell aufrecht erhalten. Koch und Dinkeldein sehen das aber ausschließlich als eine Notlösung.

Es gelte der Öffentlichkeitsgrundsatz. Dieser lasse Einschränkungen nur ausnahmsweise zu. Ein "physischer Publikumszugang" sei für demokratisch legitimierte Beschlüsse unabdingbar. "Die Gemeinderatsdebatte lebt nicht nur von wechselseitiger Kommunikation und Diskussion, sondern auch von ausdrucksstarken Beiträgen mithilfe von Körpersprache, zustimmendem Applaus, ablehnendem Geraune und Reaktionen der einzelnen Gemeinderäte und Zuhörer. Dies gelingt nur mit physischer Präsenz und gemeinsamen Sitzungen", so Karin Koch.

Schönbrunns Bürgersaal ermögliche derartige Präsenzsitzungen, bei dem das notwendige Abstandsgebot beachtet werden kann. Sollte der Andrang der Öffentlichkeit einmal so groß werden, dass dieser Abstand nicht mehr gewahrt werden kann, könnte man immer noch ein preiswertes Public Viewing ermöglichen, bei dem ebenfalls die Abstandsregelungen eingehalten werden können.