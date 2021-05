Etliche private und öffentliche Vorhaben in Haag profitierten in den letzten Jahren von Geldern aus dem Landessanierungsprogramm (LSP). Das soll deshalb verlängert werden. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Erfolgreich "eingeschlagen" hat das Landessanierungsprogramm (LSP) in Haag. Das läuft seit zehn Jahren und hat bereits für viele Verbesserungen in dem an Einwohnern größten Schönbrunner Ortsteil geführt. Etliche private und öffentliche Maßnahmen kamen in den Genuss der Förderungelder aus diesem Programm. Daher soll es nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss vom vergangenen Freitag verlängert werden. Denn normalerweise endet der Bewilligungszeitraum zum 30. April 2022. Die Verwaltung will im Rahmen des aktuellen Sachstandsberichtes, der spätestens Mitte November vorgelegt werden muss, beim Regierungspräsidium Karlsruhe beantragen, den Bewilligungszeitraum für das Förderprogramm bis zum 30. April 2023, also ein weiteres Jahr, zu verlängern. Die Frist, in der Maßnahmen in dem abgegrenzten Gebiet in Ober- und Unterhaag durchgeführt werden müssen, soll sogar bis Ende 2024 laufen.

Bauamtsleiter Karl Wilhelm ging kurz auf den Gemeinderatsbeschluss von Ende November 2011 ein, in dem seinerzeit konkrete Aussagen zu den Sanierungszielen getroffen worden waren. Dazu gehören ihm zufolge die Aktivierung und attraktivere Gestaltung der Ortskerne von Ober- und Unterhaag, die Verbesserung der zentralen Erschließungsbereiche sowie der Wohnqualität und des Wohnumfeldes und die Sicherung des Wohnstandortes. Als öffentliche Maßnahme sei der Gässelweg zwischen der Heidelberger Straße und der Schulstraße im Jahr 2014 unter dieser Zielsetzung saniert worden. Eine erste Satzungsänderung mit Erweiterung der Gebietskulisse sei im Oktober 2014 beschlossen worden, um den südlichen und östlichen Teil des Ringweges in den Jahren 2016/2017 förderfähig auszubauen, geringfügig zu erweitern und die Treppenanlage herstellen zu können. In der Fortschreibung der Sanierungsziele sollen in den Jahren 2021/2022 zur sicheren fußläufigen Erreichbarkeit des einzigen öffentlichen Spielplatzes Gehwege im Bereich des Oberen Talwegs erstmalig hergestellt werden und der Neuausbau der Straße dort erfolgen. Zudem soll aus dem Spielplatz laut Wilhelm ein Mehrgenerationenplatz werden.

Der insgesamt bewilligte Förderrahmen betrage gut 1,4 Millionen Euro, die anteilige Finanzhilfe 850 000 Euro. Bisher sei eine Finanzhilfe von rund 450 000 Euro ausbezahlt worden. Unter Berücksichtigung der noch vertraglich gebundenen Mittel für private Maßnahmen betrage die noch zur Verfügung stehende Finanzhilfe gut 380 000 Euro. Die förderfähigen Kosten für den Neuausbau der Gehwege und die Herstellung des Mehrgenerationenplatzes seien mit den noch zur Verfügung stehenden Mitteln gedeckt, so Wilhelm.

"Wir sind stolz, dass so viele Gebäude im Rahmen des LSP saniert wurden", freute sich Bürgermeister Jan Frey. "Das ist da drin", antwortete er auf die Frage von Jürgen Bayer (FW), ob auch das alte Rathaus in das Programm "gebracht werden" könne. "Das Programm hat gewirkt und etliche Investitionen veranlasst", gab sich Karin Koch (CDU) überzeugt. Es habe die Gemeinde allerdings auch viel Geld gekostet. Wie viel genau, will Kämmerer Benedikt Münch in der nächsten Sitzung bekannt geben.

Die Sanierung des ersten Bauabschnitts im Haager Ringweg wurde 2017 abgeschlossen. Nun soll der zweite Abschnitt folgen. Einmütig vergeben wurden daher vom Gremium Ingenieurleistungen an ein Adelsheimer Büro. Das fordert dafür ein Honorar von brutto knapp 67 000 Euro. Darin enthalten sind die Ingenieurleistungen für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbau. Die Maßnahme soll im kommenden Jahr realisiert werden.

Auch dieses Vorhaben liegt innerhalb des Sanierungsgebietes und ist daher förderfähig.