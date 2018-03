Familie Deis, glücklich mit ihren sieben Kindern am Kachelofen in ihrem alten Bauernhaus in Schönbrunn. Für die kleine Christina hat kürzlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ehrenpatenschaft übernommen. Die weitere Familienplanung ist noch offen, das Leben ist ausgerichtet auf das Wort Gottes. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Schönbrunn. Im alten Bauernhaus in der Hainbuchenstraße grüßt es freudig aus allen Ecken. Bis man die Mädels alle gezählt hat, dauert’s: Anastasia (11 Jahre), Daria (10), Alice (8), Adelheid (6), Estelle (4), Damaris (2). Und das siebte Mädchen ist die fünf Monate alte Christina. Sie ist gerade aufgewacht und grinst - ihre zwei Zähnchen zeigend - in die Runde. Erst kürzlich hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die am 11. August vergangenen Jahres geborene Tochter der Familie die Ehrenpatenschaft übernommen. Das achte "Mädel" ist Mutter Alexandra Deis (41). "Sogar unser Hund ist ein Mädchen", sagt der einzige Mann im Haus lachend: Vater Harry Deis (37). Der Border Collie heißt "Lass" und wedelt wohlerzogen mit dem Schwanz. "Wir haben noch drei Hasen", sagt Alice (oder war es Adelheid); "zwei Mädchen-Hasen und ein Junge".

Viele Kinder zu haben, war der Wunsch von Harry und Alexandra Deis. Dass es sieben werden, war nicht geplant. Auch die weitere Familienplanung ist noch offen: "Wir nehmen es so, wie es kommt", sagen die Eltern. Mutter Deis: "Die Schwangerschaften waren alle völlig unproblematisch. Für mich ist jedes Kind ein ganz besonderes Geschenk." Sie erklärt es anhand eines ihres Lieblingspsalms aus der Bibel, dem Psalm 127, Vers 3: "Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung".

Vater Deis fügt an: "Wir sind glücklich und haben keine Wünsche. Klar hätte ich gerne noch einen Jungen zum Holzmachen oder für die Motorsäge. Aber das geht auch alles mit den Mädchen - man muss sie vielleicht ein bisschen mehr motivieren, während Jungs so etwas von sich aus gerne machen."

Die Bibel liegt bei der Familie immer griffbereit am Esstisch. "Unser Leben ist ausgerichtet auf das Wort Gottes", so der Vater. Die neunköpfige Familie ist bemüht nach der biblischen Lehre zu leben, gehört aber keiner Konfession an. "Wenn man uns einer Glaubensrichtung zuordnen will, dann der Glaubenslehre der Baptisten", erklärt Harry Deis. Er stammt aus Kant (Kirgistan), sie aus Topolnoje (Russland). Ende 1989 bzw. Anfang 1991 haben sie die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Seit 2013 lebt Familie Deis in Schönbrunn.

Harry Deis hat unter anderem eine Ausbildung bei der Firma Dilo absolviert, später als Disponent beim Missionswerk "Friedensstimme" in Marienheide gearbeitet, wo er auch seine Frau kennenlernte, die nach einer Ausbildung zur Köchin im Verlag arbeitete. Nach dem Studium zum Master in Ingenieurwissenschaften unterrichtet Harry Deis heute in der christlichen Grund- und Werkrealschule in Öhringen, die auch die vier ältesten Töchter besuchen. "Wir geben den Kindern den biblischen Weg vor", sagt er. Ab einem bestimmten Alter müssen sie dann jedoch selbst entscheiden, welchen Weg sie weiter gehen.

"Unser Fernseher ist draußen", sagt Harry Deis lachend. Er weist auf Manfred Spitzer (deutscher Psychiater, Hochschullehrer und Buchautor) hin. "Er hat das Buch ,Digitale Demenz‘ geschrieben", so Harry Deis und erklärt, "dass zu viel Fernsehen eine Ausweitung des Gehirns verhindere". Es gibt zwar Internet und ein Smartphone in dem im Jahr 1933 erbauten und von der Familie mit Holz und Kohle geheizten Bauernhaus, aber alles wird nur als "Werkzeug" und "dosiert" genutzt; für üblichen E-Mail-Verkehr, Online-Einkäufe, Schulhausaufgaben und Schauen von ausgewählten Dokumentarfilmen. "Das Wort Gottes sagt wörtlich: Alles ist mir erlaubt - aber nicht alles ist nützlich! Wir nutzen deshalb das visuelle Medium kontrolliert und eingeschränkt", so der Familienvater.

Er sei auch einige Jahre auf WhatsApp aktiv gewesen, habe es aus persönlichen Gründen aber wieder abgeschafft. Daraufhin sei ein Nachbar ein paar Tage später vorbeigekommen und habe gefragt, ob alles in Ordnung sei, da er ihm ja nicht mehr auf seine Fragen antworte. "Da habe ich mich mit ihm persönlich und live unterhalten können, was viel schöner war."

Es gibt klassische Musikinstrumente und viele Bücher im Haus, die Kinder lesen, malen, musizieren und erledigen hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Letzteres natürlich dem Alter entsprechend und nach einem Plan. "Just in time": Dieses Motto, etwa der bedarfssynchronen Produktion gleichzusetzen, hat Harry Deis von seinem Studium aus den Methoden der Industrie teilweise auch in den Familienalltag übertragen. Ohne Struktur wäre der neunköpfige Haushalt, mit allem, was dazu gehört, wohl gar nicht zu meistern. Im Haushalt ist alles etwas größer dimensioniert: etwa die Schuhschränke, der Esstisch oder die Vorratskammer.

Montags ist Waschtag, dienstags (durch Nachmittagsunterricht) langer Schultag, mittwochs Oma-Tag (die Kleineren werden von der Oma abgeholt und betreut, während Mutter Deis die Arbeitsrückstände nachholt), donnerstags großes Einkaufen, freitags Großputz- und Badetag, samstags Backtag und (saisonabhängig) Musikschule oder Gartenarbeit sowie sonntags Gottesdienst und Besuche oder Ausfahrten. In den Ferien frühstücken alle gemeinsam. Danach wird der Tagesablauf besprochen und es gibt eine Bibellese. Bis zum Mittagessen kommt jedes Kind seinen Aufgaben und Pflichten nach. Wobei die kleine Christina sich vollends auf ihr Babydasein konzentrieren kann. Nach der Mittagsruhe und einer kleinen Kaffeepause gibt es bis zum Abendbrot freie Zeit. Nach dem Abendessen wird die Zeit gemeinsam mit Singen, Musizieren und einer Familienandacht verbracht.

Alexandra Deis backt selbst Brot. Das Getreide dazu besorgt sie in der Seiferts-Mühle in Allemühl. Kleineinkäufe erledigt die Familie zwischendurch. Wenn donnerstags der Großeinkauf startet, landen riesige Pakete im Wagen. Vater Deis: "Wir achten auf Sonderangebote. Wenn beispielsweise Butter im Angebot ist, kann es schon sein, dass wir 20 Päckchen auf einmal kaufen und dann einfrieren." Fleisch und Frischmilch wird beim Bauer und Wurst beim Metzger nebenan gekauft und einiges baut die Familie auch selbst im Garten an. Im Vorratsraum lagern die Lebensmittel bestens sortiert in Schränken.

Kleidung für die Kinder kaufen sie teilweise auf dem Haager Kinder-Basar und auch Nachbarn bringen immer wieder Anziehsachen vorbei; da gab es schon tolle selbst gestrickte Pullover. Apropos Nachbarn, die werden allesamt von Familie Deis hoch gelobt. "Alle haben viel Verständnis, wenn die Mädchen einmal etwas lauter spielen oder auf der Straße toben. Wir helfen uns auch rundherum." Ganz nach dem Motto "Eine Hand wäscht die andere", freut sich Mutter Deis.

Langeweile ist für Familie Deis ein Fremdwort. "Man muss eben immer etwas unternehmen und organisieren", so der Vater.

So sind sie etwa zum Singen und Musizieren allesamt in den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen mit Gitarre, Flöten und Glockenspiel zu ihren Verwandten und Freunden hin. Auch Urlaub stand im vergangenen Jahr an. Eine Woche in einem christlichen Heim in Bayern, "mit Vollpension und Kinderprogramm". Allerdings wurde genau einen Tag vor der Abreise Christina geboren, sodass Vater Harry alleine mit den sechs Kindern reiste. Ein anderes Mal waren sie dafür alle neun in der Normandie und haben in einer idyllisch umgebauten Scheune die schöne gemeinsame Zeit verbracht.

Doch auch in Schönbrunn lebt es sich ganz wunderbar. Oft sind noch andere Kinder zum spielen da, "wir hatten schon 20 Kinder und sechs Erwachsene auf einmal im Haus". Im Obergeschoss des Hauses gibt’s einen "Indoorspielplatz" mit Schaukeln und jeder Menge Platz zum Toben. Und wie Mädels so sind, kreischen sie da - aus Sicht der Eltern - auch schon manchmal richtig laut los.

Auch wenn die weitere Familienplanung noch offen ist, macht sich Harry Deis schon heute Gedanken um das Auto. Derzeit fährt er einen VW T4 Caravelle. Einen Neunsitzer. Der würde bei dem achten Kind nicht mehr ausreichen. Und eigentlich ist ein "normaler" Führerschein auch nur für bis zu neun Personen gültig, danach müsste man einen extra Personenbeförderungsschein machen. Aber bis es so weit ist oder sein sollte, wird sich auch das geklärt haben.

"Wir sind in unserem Gottvertrauen glücklich", sagen die Eltern, und das ist die Hauptsache. Zum Abschied winken die Eltern mit Anastasia, Daria, Alice, Adelheid, Estelle und Damaris. Die kleine Christina ist derweil schon wieder in süßen Träumen versunken.