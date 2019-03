Schönbrunn. (RNZ) Der Ortsverband der Schönbrunner Freien Wähler hat seine Kandidaten für die Gemeinderatswahl im Mai nominiert. Bei der Nominierungsversammlung am Mittwoch im Sportheim des SV Moosbrunn wurde in geheimer Wahl über die Reihenfolge der elf Kandidaten abgestimmt.

Von den bisherigen Mandatsträgern der Freien Wähler treten Jürgen Bayer (Schönbrunn), Sascha Babovic (Haag), Jürgen Dinkeldein (Moosbrunn), Rolf Heckmann (Moosbrunn), Daniela Schroeder (Schönbrunn) und Alexander Wäsch (Allemühl) wieder zur Wahl an. Der bisherige Gemeinderat Manuel Heiss scheidet aus beruflichen Gründen aus und stellt sich nicht wieder zur Wahl.

Neue Kandidaten auf der Liste sind Sabrina Böhm (Schönbrunn), Reinhold Heiß (Haag), Arnold Manz (Haag), Kirsten Trampusch (Moosbrunn) und Torsten Wolf (Schwanheim) .

"Es war wie immer keine leichte Aufgabe, geeignete Kandidaten für die Liste zu finden", sagte FW-Vorsitzender Jürgen Dinkeldein. Schön sei es aber, dass auch wieder ein Kandidat aus Schwanheim gefunden werden konnte. Mit einem Frauenanteil von 27 Prozent liege die Liste genau im Landesdurchschnitt.

Ziel für die Wahl im Mai sei es, so Dinkeldein, das Ergebnis von 2014 zu verbessern. Vor fünf Jahren erreichten die Freien Wähler in Schönbrunn 58 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Derzeit sind sie mit sieben von zwölf Sitzen im Rat der Gemeinde im Kleinen Odenwald vertreten. Das Hauptaugenmerk liege darauf, das Vorhandene zu pflegen, zu erhalten und weiterzuentwickeln, auch wenn die Investitionskraft der Gemeinde trotz höherer Steuerzuweisungen noch erheblich gebremst sei.

Für die neu hinzugekommenen Kandidaten erläuterte der Vorsitzende noch einmal die Grundsätze der Freien Wähler und das Aufgabenspektrum als Gemeinderat.

In die heiße Phase des Wahlkampfs gehen die Freien Wähler Anfang Mai: Dann wollen sie in allen fünf Ortsteilen Schönbrunns am Grill und den Bürgern Rede und Antwort stehen.