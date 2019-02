Drei Feuerwehrmänner wurden bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schönbrunn in den nächsthöheren Dienstgrad befördert: Hauptfeuerwehrmann Stefan Kreutz, Oberfeuerwehrmann Patrick Braner und Brandmeister Markus Seel (2., 3. und 4. v.l.) gemeinsam mit dem Stellvertretenden Kommandanten Peter Göhrig (l.) sowie Bürgermeister Jan Frey und Kommandant Nicolai Heiß (5. u. 6. v.l.). Foto: Barbara Nolten-Casado

Schönbrunn. (bnc) Aus 51 aktiven Feuerwehrmännern und -frauen setzt sich aktuell die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Schönbrunn zusammen. Einen Großteil von ihnen konnte Kommandant Nicolai Heiß neben zahlreichen Vertretern von Jugend- und Alterswehr am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus begrüßen.

So oft wie 2018 sei die Feuerwehr Schönbrunn noch nie zuvor im Einsatz gewesen, begann Heiß seinen Jahresbericht. So musste die Wehr im zurückliegenden Jahr zu insgesamt 93 Einsätzen ausrücken. Dazu gehörten 70 Hilfeleistungseinsätze, von denen allein 40 unwetterbedingt waren. Hinzu kamen drei Verkehrsunfälle sowie die Beseitigung umgestürzter Bäume, Tierrettungen oder Unterstützungseinsätze für den Rettungsdienst. Zu den Hilfeleistungseinsätzen kamen zwölf Brandeinsätze hinzu. Bei den übrigen Einsätzen handelte es sich um Sicherheitswachdienste bei Veranstaltungen der Vereine in der Gemeinde.