Die drei großen Kirchenglocken in Schwanheim, gegossen 1953, hängen jetzt an Jochen aus Eichenholz. Aus Sicherheitsgründen zwar, aber es kommt auch der Klangqualität zugute. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn-Schwanheim. Aufs melodische Geläut ihrer vier Kirchenglocken mussten die Dorfbewohner seit letztem Mittwoch verzichten. Kein Mittagsläuten, kein Ruf zum Gebet. Stattdessen: Baustellenlärm. Bohr- und Schraubgeräusche und lautes Gehämmer drangen aus den offenen Fensterhöhlen im Kirchturm, aus denen per Flaschenzug immer wieder Holzteile hoch und runter befördert wurden. Wenn die Glocken ab morgen wieder läuten dürfen, wird sich da oben in der Glockenstube einiges verändert haben. Wir trafen uns deswegen mit der Schönbrunner Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann, Baustellenleiter Kai Schwarz von der Neunkircher Glockengießerei Bachert und dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderats Norbert Moser.

Die Maßnahme, die mit über 25.000 Euro zu Buche schlagen wird, hat zwar in erster Linie Sicherheitsgründe, dürfte aber auch für eine bessere Klangqualität des Geläuts sorgen, wie Zimmerermeister Schwarz erläutert. So wurden drei der Stahljoche, an denen die großen Glocken hängen, durch neue aus Eichenholz ersetzt. Holz, das den Vorteil habe, die Schwingungen besser aufzunehmen und dadurch für einen schöneren Glockenklang zu sorgen.

Die vier Schallläden in den Fensterluken sind ganz neu, aus leichtem Douglasienholz gefertigt, und ihre insgesamt 64 in sogenannte Reflexbretter eingearbeiteten Lamellen, die in den Holzrahmen stecken, sind im Winkel von 15 Grad so ausgerichtet, dass der Schall künftig in die Weite getragen wird anstatt sich auf den Vorplatz zu senken.

In allen vier Glocken – die historische kleine von anno 1806 ist auf F gestimmt, die großen von 1953 läuten in B, Des und Es – hängen jetzt neue Klöppel. Und schließlich wurde die Läuteanlage mit neuer Technik ausgestattet. Die elektrische Steuerung des Glockenschlags, so Kai Schwarz, werde auch zur Schonung der mächtigen Klangkörper beitragen.

Den Handlungsbedarf im 1952 erbauten Kirchturm festgestellt hatte ein Glockensachverständiger der evangelischen Landeskirche bei einer regelmäßigen Begehung, erklärt Pfarrerin Jung-Gleichmann. Auch am Kirchenbau selbst, errichtet schon gut 130 Jahre früher anno 1821, gibt es demnächst einiges zu tun. Die Baustelle im Turm steht also nur als Erstes auf einer längeren Mängelliste.

Dass die Glocken vor bald siebzig Jahren in derselben Glockengießerei gegossen wurden, die auch jetzt wieder am Werk ist – und die, nachdem sie 15 Jahre in Karlsruhe ansässig war, 2018 wieder in ihr angestammtes Gebiet in der Schönbrunner Nachbarschaft zurückgekehrt ist: ein erfreulicher Zufall. Denn in der Regel müssen die Bachert-Spezialisten "deutschlandweit reisen", sagt Kai Schwarz. Teils in körperlicher Schwerarbeit – die Joche aus Eichenholz mussten mit Muskelkraft über die engen Stiegen in die Glockenstube gewuchtet werden – haben zwei Mann in einer knappen Woche in Schwanheim umgesetzt, was seit Oktober letzten Jahres geplant worden war. "Die Vorbereitungen dauern je nach Arbeitsaufwand zwei bis fünf Wochen", gibt der Handwerker Einblick. In diesem Fall war außer der Landeskirche auch das Denkmalamt an der Planung beteiligt. Für eine sechswöchige unvorhergesehene Verzögerung sorgte dann allerdings ein Turmfalke, dessen Brutgeschäft den Handwerkern in die Quere kam.

Wenn sich die Schwanheimer Kirchenglocken am Dienstag nicht ganz ordnungsgemäß vernehmen lassen, läuft die finale Testphase. "Wir müssen den richtigen Läutewinkel einstellen, damit sie sauber anschlagen", erklärt Schwarz.

Wie wichtig den Menschen im Dorf der zuverlässige, übrigens in einer Läuteordnung festgelegte Glockenschlag ist, erfährt Pfarrerin Jung-Gleichmann immer wieder: "Wenn da was nicht stimmt oder die Kirchturmuhr nicht richtig geht, wird sofort nachgefragt". Gerade in der Zeit des Corona-Lockdowns sei die besondere Bedeutung des Glockenläutens "als verbindendes Element im Ort" sehr deutlich geworden. Dass Glocken die Menschen seither landesweit abends um 19.30 Uhr zum Gebet rufen, ist "gut angekommen!"