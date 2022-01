Schönbrunn. (RNZ) In der RNZ-Neujahrsserie greifen Bürgermeister und Ortsvorsteher in unserem Verbreitungsgebiet selbst zur Feder und geben einen Ausblick aufs Jahr 2022. Diesmal berichtet Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey, was im kommenden Jahr in seiner Gemeinde ansteht:

Im Umgang mit der Corona-Pandemie beobachte ich mit großer Sorge auch in unserer Gemeinde überaus differenzierte Haltungen. Ich will noch nicht soweit gehen, von einer gespaltenen Gesellschaft innerhalb unseres übersichtlichen Gemeinwesens zu sprechen. Aber die künftigen Entscheidungen verlangen von Politik und Administration ein "gerüttelt Maß" an Sensibilität, damit die Solidarität innerhalb der Bevölkerung nicht gefährdet wird.

Wir alle müssen uns den aktuellen Anforderungen stellen und täglich Solidarität und Gemeinschaftssinn beweisen, um die an uns gestellten Aufgaben im Rahmen der Möglichkeiten zu lösen. In diesem Zusammenhang bedauere ich außerordentlich, dass der Betrieb des auf ehrenamtlichem Fundament aufgebauten Bürgermobils 2021 nicht wieder aufgenommen werden konnte. Zusammen mit allen Unterstützern setze ich auch hier auf ein 2022 mit sinkenden Inzidenzen und höheren Impfquoten, damit wir dieses überaus gut angenommene und sinnvolle Angebot zur Ergänzung des ÖPNV wieder aufnehmen können.

Das Verhältnis zwischen öffentlichem Personennahverkehr und Individualverkehr wird auch für Schönbrunn eine der wichtigen Zukunftsaufgaben werden. Aus der Mitte des Gemeinderats hat der Arbeitskreis "Verkehr- und Mobilität" die Arbeit aufgenommen und wird zusammen mit der Bürgerschaft neue Angebote erarbeiten. Erste Überlegungen zum Angebot eines "eCarsharings" werden geprüft.

Zusammen mit dem Land wurde die Eberbacher Straße in Schwanheim in Angriff genommen. Während die Fahrbahn in der Baulast des Landes ist, muss die Erneuerung der Gehwege, des Kanal-, des Wasserversorgungsnetzes, der Straßenbeleuchtung sowie der vorbereitenden Infrastruktur für einen späteren Glasfaserausbau allein von der Gemeinde geschultert werden. Der erste Bauabschnitt vom Ortseingang aus Richtung Eberbach bis zur Herzstraße ist weitgehend abgeschlossen und mit dem zweiten bis zur Michelbacher Straße wurde begonnen. Auch im neuen Jahr wird diese Maßnahme der Bevölkerung, dem Gemeinderat und der Verwaltung viel abverlangen.

Der aus Mitteln des Sanierungsprogramms geförderte Restausbau des Gehweges entlang des Oberen Talwegs in Haag ist abgeschlossen und wartet auf seine Abnahme. 2022 will die Gemeinde auch den Spielplatz in Haag zu einem "Mehrgenerationenplatz" aufwerten. Die Umgestaltung des Schönbrunner Spielplatzes ist im Gange und Maßnahmen am Allemühler Spielplatz sind 2022 vorgesehen.

Der Ausbau des Ringwegs im westlichen Teil ist 2022 anvisiert. Zeitgleich damit muss die Schulstraße im nördlichen Bereich gegen den Hang gesichert und der talseitige Gehweg aufgeweitet werden.

Der Neubau des Pleutersbach-Durchlasses zwischen Schönbrunner Straße und Dorfplatz Allemühl kann nach Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigung ausgeschrieben und 2022 umgesetzt werden. Unserem Wasserversorgungsnetz wird weiterhin ein breiter Raum gewidmet bleiben. Allein für den Ringschluss von der Ortsmitte in Allemühl bis zum Älmel rechnen wir mit Kosten von 265.000 Euro. Ohne die Synergien durch die gleichzeitige grundhafte Sanierung der K4108 in der Baulast des Kreises lägen die Kosten dafür noch deutlich höher.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Im Viertel III" wurde vom Gemeinderat beschlossen und von der Verwaltung veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Beschluss der Umlegungsanordnung hat der Gemeinderat den Umlegungsausschuss für dieses Baugebiet gebildet. Gegen den Aufstellungsbeschluss hat sich eine Bürgerinitiative gebildet und ein Bürgerbegehren mit dem Ziel der Aufhebung dieses Aufstellungsbeschlusses eingereicht. Ob das Bürgerbegehren 2022 letztlich in einen Bürgerentscheid mündet, müssen die weiteren Verhandlungen zeigen. Vorausschauend hat der Gemeinderat die Durchführung des Bürgerentscheids auf den 20. März 2022 terminiert.

Ein ingenieurtechnisches Gutachten wurde im Hinblick auf das zukünftige Wohnungsangebot in der kommunalen Immobilie Baumgartenstraße 10 in Auftrag gegeben. Soweit in die grundhafte Sanierung der acht Wohneinheiten eingestiegen wird, dürfte dies eine der prägenden Investition der Gemeinde im Bereich des Hochbaus darstellen.

Für ein langjähriges Dauerthema innerhalb der Bevölkerung und eine sicher berechtigte Forderung im Rahmen der Daseinsfürsorge zeichnet sich eine Lösung ab. Die Vorbereitungen für den flächendeckenden Glasfaserausbau in jedes Gebäude (FTTB) werden 2022 durchgeführt, und wir sind guter Hoffnung, dass bereits 2023 die ersten Glasfaseranschlüsse verlegt werden.

Um durch Starkregen verursachte Schäden wie an der Altbach im Bereich des Mühlweges vorzubeugen bzw. um die Ursachen rechtzeitig zu erkennen, wird aktuell gemeinsam mit der Gemeinde Lobbach die flächendeckende Erstellung eines Starkregen-Risikomanagements geprüft. Soweit die Gemeinde diesen Weg weiterverfolgt, wird in 2022 neben der Verwaltung und dem Gemeinderat auch die Bevölkerung gefordert sein.

Täglich zeigen sich neue Aufgaben und Anforderungen, die nur im Miteinander von Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung zu bewältigen sind. Die Wunschliste ist lang und muss nach den an der Daseinsfürsorge orientierten Prioritäten an der Finanzierbarkeit ausgerichtet werden. Eine möglichst sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung bleibt auch für 2022 das Gebot der Stunde. Gleichwohl müssen wir investieren und dürfen dringende Aufgaben nicht weiter vor uns herschieben. Im vertrauensvollen und engagierten Miteinander wird es uns auch in dem vor uns liegenden Jahr gelingen, unsere Gemeinde zu entwickeln und voranzubringen.