Region Eberbach. (fhs) Kurz vor 22 Uhr stand am Sonntagabend das Eberbacher Bundestagswahlergebnis fest, das in den fünf Wahllokalen und erstmals vier Briefwahlbezirken auszuzählen war.

Wie gestern schon berichtet, fällt nach der Landtagswahl nun auch beim Urnengang für das Berliner Bundesparlament auf, dass in Eberbach sich die SPD über Stimmenzuwachs freuen kann. Offensichtlich hat sich das Wahlkampfengagement des Abgeordneten Lars Castellucci ausgezahlt: Er steigerte bei den Erststimmen sein Ergebnis von 2017 um 7,2 Prozent auf nun 36,1 Prozent und kommt damit in Eberbach auf Platz Eins vor Moritz Oppelt (CDU).

Der Neckargemünder Oppelt hat zwar das Direktmandat im Wahlkreis 277 Rhein-Neckar errungen. In Eberbach kann er aber mit 24,7 Prozent der Erststimmen nicht die Marke von Stephan Harbarth 2017 mit 34,1 Prozent erreichen. Oppelt trat erstmals als neuer Kandidat an und stand in Eberbach in der Stadt zur Wahl, in der sein unterlegener Konkurrent um die Bundestagskandidatur, Georg Hellmuth, Gemeinderat und CDU-Stadtverbandsvorsitzender ist.

Hintergrund Wahlergebnis in Eberbach Weil das Ergebnis aus neun Wahlzählbezirken in Eberbach am Sonntag erst kurz vor 22 Uhr feststand, konnte es wegen des Andrucktermins der Eberbacher Zeitung in der Montagsausgabe noch nicht vollständig (sondern nur mit sieben von neuen Bezirken) abgedruckt werden. So hat [+] Lesen Sie mehr Wahlergebnis in Eberbach Weil das Ergebnis aus neun Wahlzählbezirken in Eberbach am Sonntag erst kurz vor 22 Uhr feststand, konnte es wegen des Andrucktermins der Eberbacher Zeitung in der Montagsausgabe noch nicht vollständig (sondern nur mit sieben von neuen Bezirken) abgedruckt werden. So hat Eberbach nun gewählt (in Klammern steht jeweils das Wahlergebnis vom 24. September 2017). Bei den Erststimmen in Eberbach entfielen auf: SPD 36,11 (28,9)

CDU 24,65 (34,1)

Grüne 12,75 (8,7)

FDP 9,82 (8,04)

AfD 9,57 (12,37)

Linke 2,48 (5,5) Das Zweitstimmenergebnis sieht aus wie folgt: SPD 30,92 (23,3)

CDU 22,46 (30,0)

Grüne 14,38 (11,5)

FDP 12,12 (11,6)

AfD 10 (12,8)

Linke 3,22 (6,9) Die Wahlbeteiligung lag bei 72,65 (75,7) Prozent. Briefwahl machten 45,4 (19,3) Prozent der Wahlberechtigten. (fhs)

[-] Weniger anzeigen

Auch beim Zweitstimmenergebnis spiegeln Eberbach und Schönbrunn den Bundestrend: Die CDU büßt in Eberbach 7,5 Prozent ein, in Schönbrunn gar 9,3 Prozent, während die SPD um 7,6 Prozent in Eberbach und um 6,2 Prozent in Schönbrunn zulegt. Sowohl bei Erst- wie Zweitstimmen ging die Spitzenposition in beiden Gemeinden an die Sozialdemokraten. In Heddesbach führten diese Trend-Zahlenbewegungen aber nicht zur Umkehr der Spitzenposition: trotz zehn Prozent Erststimmenverlust und gar einem Minus von 12,3 Prozent bei den Zweitstimmen bleibt die CDU in der kleinsten Kreisgemeinde auf Platz Eins vor der SPD. Sie verharrt bei den Zweitstimmen trotz eines Plus’ von 11,7 Prozent auf dem zweiten Platz.

Betrachtet man die Wahl in Eberbach unter dem "Klimawahl"-Gesichtspunkt und unterstellt man den Grünen hier die größte inhaltliche Übereinstimmung mit den Zielen etwa der Eberbacher Klimainitiative, zeigt das Abstimmungsergebnis: bei den Zweitstimmen erhalten die Grünen in Eberbach mit 14,4 Prozent Rang Drei nach SPD und CDU.

Gegenüber 2017 ist das ein Plus von 2,9 Prozent (bei den Erststimmen betrug der Anstieg 4,1 Prozent). In einzelnen Stimmen erhielten die Grünen in Eberbach 1072 Voten. Zählt man hier noch die Partien "Die Basis" (96), VOLT (38) und ÖDP (12), hinzu, kommt man auf 1218 Stimmen von insgesamt 10.387 Wahlberechtigten.

In Schönbrunn geraten die Grünen trotz ihres 2,1-Prozent-Plus’ noch hinter die FDP im Zweitstimmenergebnis. In Heddesbach gewannen die Grünen 5,2 Prozent hinzu und belegen den dritten Platz vor der AfD. Diese Partei verliert gegenüber 2017 bei den Zweitstimmen in Eberbach 2,8 Prozent, in Schönbrunn 2,7 Prozent und in Heddesbach gar 4,4 Prozent.

Bei der FDP machte sich der Bekanntheitsgrad des Abgeordneten Jens Brandenburg bemerkbar: Mit dem Plus von 1,8 bei den Erststimmen in Eberbach lag Brandenburg vor dem 0,5-Prozent-Stimmenzuwachs für seine Partei bei den Zweitstimmen. In Schönbrunn gab’s 5,1 Prozent Erststimmen mehr und ein 2,7-Plus der Zweitstimmen. In Heddesbach verlor die FDP dagegen 0,7 Prozent Erststimmen und 3,2 Prozent Zweitstimmen.