Region Eberbach. (jbd) Fast 85 Euro musste gestern löhnen, wer an Tankstellen in der Region 40 Liter Diesel gezapft hat. Und Super lag zu diesem Zeitpunkt preislich gleichauf, zum Teil sogar knapp darunter. Gegen Mittag hatten die Spritpreise auch bei uns bereits schwindelerregende Höhen erreicht — Tendenz: weiter steigend.

In Eberbach wurde Autofahrern an der Lenz-Tankstelle in der Friedrichsdorfer Landstraße zu diesem Zeitpunkt beispielsweise 2,11.9 Euro je Liter Diesel abverlangt, für Super 2,10.9, für Super E10 2,04.9 Euro. Shell in der Friedrichsdorfer Landstraße ließ den Liter Diesel sogar für 2,14.9 Euro fließen, Super für 2,12.9 Euro — ein Niveau, das an Tankstellen überall in der Region zu beobachten war. Etwas günstiger war die Freie Tankstelle in Waldkatzenbach, wo für Diesel 2,02.9, für Super 2,08.9 Euro verlangt wurden.

Wie die Kundschaft auf diese Hammerpreise reagiert hat? "Mit Akzeptanz, denn sie wussten ja, was sie erwartet", sagt Michael Berg vom Waibstadter Tankstellenbetreiber Lenz. Getankt werde wie gewohnt, Verhaltensänderungen der Kunden seien nicht festzustellen, es kommen auch nicht weniger. Spürbar ist laut Berg eher eine Angst, "dass es vielleicht bald gar keinen Sprit mehr gibt — oder dass er noch sehr viel teurer wird". Ob jetzt kraftstoffsparender gefahren und weniger Gas gegeben wird? "Da hab ich keinen Einblick", so Berg. Aber dass sich mancher Kunde inzwischen dreimal überlegt, ob er sich hinters Steuer setzt, das weiß er.

Auch bei den Tankkunden von Markus Back in Waldkatzenbach ist Akzeptanz über die Spritpreisentwicklung weit verbreitet. "Gemeckert wird allenfalls über den Staat, der immerhin 1,50 Euro je Liter Super an Steuern kassiert". Und getankt wird nach seiner Einschätzung in den letzten Tagen sogar eher mehr als weniger: "Die Kunden haben Angst. Man weiß ja nicht, was in 14 Tagen ist".

Von Verhaltensänderungen wie spritsparender Fahrweise weiß auch Back nichts zu sagen, die Kunden tanken ja nicht weniger als sonst. Aber er weiß von Überlegungen, das Auto stehenzulassen, wann immer es geht. Dass das aber gerade auf dem Land, wo die Busverbindungen schlecht sind, nur sehr schwer möglich ist.