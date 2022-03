Für den weiteren Ausbau der Windkraft im Land hat das Land im Oktober 2021 rund 2000 Hektar vorgesehen und schlägt jetzt sechs weitere Flächen - insgesamt 900 Hektar – vor. Darunter sind auch 50 Hektar Staatswald auf Eberbachs Hebert. Die Anti-Windradinitiative „Rettet den Hebert“ hat einen Windpark dort in ihren Veröffentlichungen gegen städtische Pläne schon mal illustriert. Repro: rho/Foto: BIRdH

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Ist es nur die übliche Service-Wüste Deutsche Post oder ist es so etwas wie klimapolitische Sabotage auf lokaler Ebene? Und in diesem Fall wäre das von den Befürwortern und den Gegner von Windrädern gleichermaßen betrieben. Fest steht eines: Der Postvertrieb von zwei Info-Flyern, einmal für und einmal wider Windenergie auf dem Hebert, hat nicht rechtzeitig funktioniert.

Bei der Eberbacher Bürgerinitiative "Rettet den Hebert" (BI) stehen die Zeichen auf Wut. Zur Information der Eberbacher Wahlbevölkerung wurden rund 7000 Flyer hergestellt. Mit einem großen "Nein" auf dem Deckblatt. Um die Informationen flächendeckend in die Briefkästen der Wahlberechtigten zu bringen, hatte sich die Bürgerinitiative des einschlägigen Angebotes der Deutschen Post bedient - "Postaktuell".

Nach Unterlagen, die der Rhein-Neckar-Zeitung vorliegen, wurden am 9. März bei der Post in Sinsheim zwanzig einzelne Pakete aufgegeben.

Üblicherweise werden diese an die örtlichen Post-Mitarbeiter verteilt, die dann selbst entscheiden, wann sie austragen. Für Eberbach mit seinen Stadtteilen gibt es nicht nur eine Postleitzahl, sondern mehrere unterschiedliche Bezirke. Bis Anfang dieser Woche war jedoch noch nichts verteilt. Erst dann gab es einzelne Handzettel von "Rettet den Hebert" I in den Briefkästen, etwa am Mittwochabend im Redaktionsbriefkasten am Neuen Markt.

Genauso sauer wie bei den Gegnern ist man auch bei den Anbietern der Windkraft. Denn auch die konnten sich nicht auf die Post verlassen. Der Windradprojektierer BayWa r.e. hatte einen Tag vor der Bürgerinitiative seine eigenen Flyer zur Verteilung abgegeben.

Darin war die Einladung der Bevölkerung zu einem Infostand am letzten Samstag beim Thononplatz.

Von verschiedenen Bürgern habe die BayWa r.e. erfahren, dass der Flyer teilweise erst am Dienstag dieser Woche, also drei Tage nach dem Infostand von der Post an die Zustelladressen verteilt wurden.

Auf Anfrage "bedauert" die Post, dass man mit der Bearbeitung des Anliegens sowie der Laufzeit der Post aktuell-Sendungen "nicht zufrieden" sei.

"Postaktuell-"Sendungen sollten eigentlich innerhalb von vier Werktagen nach Übergabe ausgetragen sein, bestätigt die Pressestelle. Man könne als flächendeckender Postdienstleister Unregelmäßigkeiten nicht gänzlich ausschließen. Schuld seien oft "kurzfristige Erkrankungen, Witterungseinbrüche o.ä."

Während bei der BayWa r.e. der Anlass des Flyers längst verstrichen war, hofft die Bürgerinitiative "Rettet den Hebert" noch auf Möglichkeiten, die Wählerschaft in den letzten Tagen vor der Abstimmung am Sonntag, 3. April, in ihrem Sinne beeinflussen zu können.

1591 Wahlberechtigte haben mit Stand Donnerstag bereits per Brief abgestimmt. Die Gesamtzahl der Anträge auf Briefabstimmung lautet auf 2675. Bei insgesamt 11.352 Wahlberechtigten in Eberbach.

Die Stadtverwaltung hat sich in diesem Zusammenhang gleich richtig entschieden. Da es bei der Verteilung ihrer Hebert-Broschüre vor allem auf die rechtzeitige und sichere Verteilung der Informationen vor dem eigentlichen Abstimmungstermin ankam, blieb hier die Deutsche Post als unsicherer Kantonist von Anfang an außen vor.

Die Stadt Eberbach verfügt über einen ständigen Kreis an Austrägern, teilweise Jugendliche, die hier offenbar erfolgreich eingespannt werden konnten.