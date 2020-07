Pleutersbach. (MD) Im Ortsteil wird immer noch zu viel gerast. Das gab Ortsvorsteherin Elisa Rupp in der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus bekannt. Das Ergebnis einer Auswertung der Geschwindigkeitstafeln an den Ortseingängen sei "nicht überraschend, aber schockierend", betonte sie. Unter den weiteren Themen der Sitzung waren das Waldsofa und alternative Bestattungsformen.

Bei 40.000 Messungen am Ortsanfang von Eberbach kommend sind laut Elisa Rupp die meisten Autos viel zu schnell herangebraust. Der "Spitzenreiter" wurde mit 111 Stundenkilometern erfasst. Ein Fahrer, der aus Richtung Allemühl kam, sei sogar mit 127 Stundenkilometern in die Erfassung "hineingebrettert". Lediglich 5.600 Fahrzeugführer hätten sich an die erlaubten 50 Stundenkilometer gehalten.

"So kann‘s nicht weitergehen, hier besteht dringender Handlungsbedarf", machte Rupp ihrem Ärger Luft und wusste sich darin mit ihren Ortschaftsratskollegen einig. Tanja Haaß regte an, mit einer Insel oder Pollern die Raser auszubremsen. Heike Krumnow setzt auf den schon lange geplanten Umbau des Ortseingangs in Richtung Alle­mühl. Vorher könne man sich eventuell mit "Blitzern" behelfen. Das sah Patrick Poser nicht als Dauerlösung und schlug vor, das einseitige Parken auf der Straße in Richtung der Ortseingänge zu erlauben. Nach einiger Diskussion bat man die Stadt, zeitnah Abhilfe zu schaffen.

Ein Waldsofa soll demnächst nach Pleutersbach kommen. Die Sitz- und Liegegelegenheit für zwei Personen soll entweder unterhalb der Karl-Sohns-Hütte oder in der Nähe des Bolzplatzes aufgestellt werden. Patrick Poser schlug vor, das hölzerne Teil direkt neben der Karl-Sohns-Hütte aufzustellen. "Das ist doch ein schöner Schattenplatz". Nicole Rupp hätte dagegen lieber einen Platz in der Sonne für das Sofa.

Alternative Bestattungsformen sollen demnächst auch in Pleutersbach angeboten werden. Es gebe dafür aber noch keine konkreten Entwürfe, stellte Ortsvorsteherin Rupp klar. Denkbar sei ein Platz links neben dem Denkmal auf dem Friedhof, was Tanja Haaß für "eine gute Idee" hielt.