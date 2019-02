Von Marcus Deschner

Oberzent. Die Aufgaben der Kontrollen und Beratungen im Rahmen des 2017 in Kraft getretenen Prostitutionsschutzgesetzes (ProstSchG) überträgt die Stadt Oberzent künftig mittels öffentlich-rechtlicher Vereinbarung dem Odenwaldkreis. Dies beschloss die am Dienstag im Beerfeldener Feuerwehrhaus tagende Stadtverordnetenversammlung bei Enthaltung von Marcel Gerling (SPD).

Wie Stadtverordnetenvorsteher Claus Weyrauch (ÜWO) erläuterte, bestehe für Kommunen, die oberhalb der 7500-Einwohnerschwelle liegen, die Möglichkeit der Übertragung an den Kreis. Städte und Gemeinden unterhalb dieser Zahl fallen ohnehin in die Kreiszuständigkeit. Lediglich eine Einrichtung, die dem Prostitutionsgewerbe diene, sei derzeit im Gebiet der Stadt Oberzent bekannt.

Aus dem neuen Gesetz ergäben sich eine Vielzahl von Aufgaben für die Ordnungsbehörde, die weitreichendes Fachwissen erforderten. Unter anderem müssten in einem vertraulichen Rahmen Beratungsgespräche geführt werden, um Prostituierte über ihre Rechte und Pflichten und über weitere Angebote zu informieren, zitierte Weyrauch aus der Sitzungsvorlage. Zudem müsse die Ordnungsbehörde die Prostitutionstätten überprüfen. Den Betreibern müsse man - entsprechend positives Ergebnis vorausgesetzt - eine Erlaubnis zum Betrieb des Bordells erteilen.

Die geringe Anzahl der Prostituierten und die derzeit einzige Prostitutionsstätte, der enorme Aufwand zur Einrichtung einer Anlaufstelle mit dem notwendigen Fachwissen sowie die Bündelung der mit dem Gesetz verbundenen Aufgaben beim Odenwaldkreis ließen daher eine Übertragung der Aufgaben als sinnvoll erscheinen. Dann fielen für die Stadt Oberzent auch keine Ausgaben für Personal, Aus- und Fortbildung, Material oder EDV an.

Der Odenwaldkreis veranschlage den von den Kommunen dafür abzuführenden Betrag mit derzeit 1350 Euro jährlich. Wobei eine Anpassung bei Bedarf nicht ausgeschlossen sei. Der Magistrat der Stadt Oberzent habe sich bereits Mitte Juli vergangenen Jahres für die Übertragung an den Kreis ausgesprochen.

Für Heiterkeit in der Runde sorgte Andrea Hess-Kraus (SPD) mit ihrer Frage, wie viele Damen denn in dem in Richtung Mossautal gelegenen Etablissement arbeiteten. "Ich habe leider kein Insiderwissen", musste Bürgermeister Christian Kehrer passen. "Aber ein paar werden es sein, schätze ich mal."

Er tue sich schwer, diese Aufgabe einfach weg zu delegieren, sagte Marcel Gerling. "Denn wir haben doch ein Ordnungsamt". Das alles personell bei der Stadt vorzuhalten, funktioniere einfach nicht, konterte Christian Kehrer. Zudem hätten fast alle kreisangehörigen Kommunen die Zuständigkeit übertragen.