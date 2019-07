Herr Hildenbrand, im Oktober wären es zehn Jahre gewesen, die Sie als Klinikleiter der GRN-Klinik Eberbach eingesetzt waren. Fast acht Jahre haben Sie zusätzlich die GRN-Klinik in Sinsheim geleitet; wie haben Sie die Zeit eingeteilt?

In der Regel war ich dienstags nachmittags und donnerstags ganztägig in Eberbach und die restliche Zeit in Sinsheim. Davon gab es natürlich Ausnahmen, und im Bedarfsfall war ich dort, wo ich am dringendsten gebraucht wurde.

Klaus Eiermann sagte im Jahr 2009: "Unser Betrieb hat eine starke Dynamik - wenn man drei Wochen im Urlaub ist, kann alles anders sein als vorher."

Daran hat sich nichts geändert und das wird auch weiterhin so sein. Die Aufgaben und Fragestellungen sind vielfältig, und jeder Tag bringt neue Situationen. Aus meiner Sicht gibt es kaum einen abwechslungsreicheren Beruf als den eines Klinikleiters.

Oktober 2009: Klaus Eiermann (r.), Regionalleiter der GRN-Krankenhäuser Sinsheim und Eberbach, übergibt seinen Eberbacher Schreibtisch an Martin Hildenbrand. Archivfoto: Birkelbach

Wie war die Resonanz von Patienten und Mitarbeitern auf den großen Umbau der Eberbacher Klinik, der Ende 2012 abgeschlossen wurde?

Durch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen und vor allem durch den Einbau von Nasszellen in allen Patientenzimmern konnten wir den Zimmerkomfort erheblich verbessern. Das wurde von den Patienten, aber auch von unseren Mitarbeitern, sehr begrüßt. Die Versorgungsqualität konnte hierdurch stark verbessert werden. Als Nebeneffekt konnten wir beispielsweise eine Ausbreitung von Noro-Infektionen verhindern, weil es keine gemeinschaftlich genutzten Sanitärbereiche mehr gibt, wo Übertragungen stattfinden könnten.

Was hat sich seit 2009 in der GRN-Klinik Eberbach noch verändert?

Eine ganz wesentliche Verbesserung unseres Versorgungsangebots war die Etablierung des Herzkatheterlabors, das wir in Kooperation mit der Universitätsklinik Heidelberg betreiben. Hier können akute Herzinfarkte zeitnah behandelt werden, und die Tagesklinik für die ambulanten OP-Patienten ist ebenfalls dort angesiedelt. Ein weiterer Meilenstein war die Kooperation mit der Universitätsklinik Heidelberg in der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Hierdurch ist eine wohnortnahe Versorgung möglich - mit Leistungen, die sonst nur in Heidelberg angeboten werden. Mittlerweile hat die allgemeinchirurgische Abteilung der GRN-Klinik Eberbach die höchste Fallschwere aller allgemeinchirurgischen Abteilungen der vier GRN-Kliniken.

Auch die Integration des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung war ein Schritt in die richtige Richtung. Notfallpatienten haben nun eine Anlaufstelle und können im Bedarfsfall direkt an die Klinik weitergeleitet werden.

Wie hat sich Ihre Arbeit in den vergangenen zehn Jahren verändert?

Die Arbeitsverdichtung hat in den letzten zehn Jahren meines Berufslebens weiter zugenommen. Zunehmend schwieriger gestaltet sich die Personalgewinnung, vornehmlich im ärztlichen Bereich, im Pflege- und Funktionsdienst. Noch weiter verstärkt hat sich der finanzielle Druck aufgrund der aus meiner Sicht nicht ausreichenden Finanzierung von Leistungen an Kliniken der Grund- und Regelversorgung. Gerade kleinere Krankenhäuser sind davon erheblich betroffen.

Die aktuelle Diskussion über die Reduzierung der Anzahl der Kliniken verkennt, dass die Basis- und Notfallversorgung eben nicht von den Zentren, sondern von den vielen kleineren Häusern in der Fläche geleistet wird.

Hintergrund Die vier Kliniken der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar GmbH (Gründung 2006) sind Krankenhäuser der Regelversorgung mit insgesamt knapp 900 Planbetten. An jedem der vier Standorte gibt es Fachabteilungen für Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesie und Intensivmedizin. Darüber hinaus halten alle GRN-Kliniken die komplette ambulante Notfall-Versorgung vor und dienen als Basis für die notärztlichen Rettungsfahrzeuge der Region. Die Kliniken in Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim bieten außerdem die Vor-Ort-Versorgung in Gynäkologie und Geburtshilfe an, während in Eberbach ein Schwerpunkt auf der Urologie liegt. Innerhalb des GRN-Verbunds sind die Kliniken über die verschiedenen Standorte hinaus miteinander vernetzt.



Sie sind seit 25. Juni im Ruhestand. Was haben Sie vorab noch für die Zukunft der Eberbacher Klinik geplant?

Das wichtigste Projekt ist der Neubau der urologischen Endoskopie mit zwei Operationssälen. Im Obergeschoss des Neubaus werden zwei Praxen einziehen, die die medizinische Versorgung im Raum Eberbach verbessern. Zugleich ergeben sich Kooperationsmöglichkeiten, die auch für unsere stationären Patienten vorteilhaft sind.

Was wünschen Sie Ralf Geiger, Ihrem bisherigen Stellvertreter, der kommissarisch die Klinikleitung übernehmen wird?

Herr Geiger ist ein sehr erfahrener Kollege, der das Klinikgeschäft exzellent beherrscht. Ich wünsche ihm vor allem, dass sich die politischen Rahmenbedingungen ändern werden und die Finanzierung kleinerer Kliniken verbessert wird. Für die Baumaßnahme wünsche ich ihm einen guten Verlauf ohne Verzögerungen, damit das neue Gebäude in rund zwei Jahren in Betrieb genommen werden kann.

Ruhestand: Wie werden Sie die Zeit verbringen?

Ich bin jetzt seit gut fünf Wochen im Ruhestand. Langeweile habe ich nicht und genieße die jetzt vorhandene freie Zeit. Es ist ein sehr schönes Gefühl, endlich einmal Zeit zu haben - für die Familie, und für meine Hobbys. Trotz Ruhestand stehe ich früh auf und gehe regelmäßig schwimmen. Der Unterschied ist, dass ich jetzt alles ohne Zeitdruck machen kann.