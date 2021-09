Von Marcus Deschner

Eberbach. "Wir sind sehr zufrieden". Diese Aussage trafen so ziemlich alle Beschicker der "Flaniermeile mit Kuckucksmarktflair", die sich über zwei Wochenenden auf dem Thononplatz, bei der Bahnhof-Apotheke, auf dem Lindenplatz und auf dem Neuen Markt hinzog.

"Alles war bis jetzt schön in dieser kleinen Stadt. Wir haben viele nette Leute getroffen", ist Emilio Hügler, der mit seinem Plastikentenangeln auf dem Neuen Markt vertreten ist, voll des Lobes. Man komme schon seit vielen Jahren hierher und sei auch auf dem Kuckucksmarkt immer zufrieden gewesen. "Alles Bombe", strahlen Andre und Elke Roder an ihrem Kindertraum gegenüber. Und sind froh, "dass die Stadt mal wieder mit einer solchen Veranstaltung angefangen hat". Wenn man dann in leuchtende Kinderaugen schaue, "ist das für uns wie Urlaub". Kurt Roth vom "Süßen Orient" ist "sehr positiv überrascht" von der Kundenfrequenz. Es hätte ihm gefallen, "wenn wir noch einige Tage dranhängen könnten". "Gut gelaufen" ist’s auch für Festwirt Alfred Groll aus Michelstadt. Schnitzel, Bratwurst und Co. finden bei ihm riesigen Absatz. "Es ist fast schon wieder alles voll", deutet er am Samstagmittag auf Tische und Bänke vor seinem Verkaufswagen hin. "Volle Zustimmung", unterstreicht Sohn Christian, der mit Manuel Hausner nebenan Bier zapft, die Worte seines Vaters.

Siegfried und Christa Schenk mit ihren Gundel-Pfannen. Foto: Marcus Deschner

Siegfried und Christa Schenk aus Reilingen kommen mit ihren Gundel-Pfannen seit vier Jahrzehnten auf das Eberbacher Traditionsfest. Und können sich auf viele Stammkunden verlassen, die sie auch diesmal an ihrem Stand am Bahnhofplatz besuchen. "Die unterstützen uns, in der Not lernt man Menschen kennen", betont Christa Schenk. Das Ehepaar ist der Stadt dankbar, "dass die uns das ermöglicht hat. Wir hätten nicht gedacht, dass das so toll einschlägt". Zuvor war man auf einem Markt in Marktheidenfeld, jetzt geht’s weiter auf den Buchener Schützenmarkt. "War in Ordnung", kommentiert Marco Grau, der mit seiner Partnerin gegenüber Hüte, Socken, Strickjacken und Ähnliches anbietet. Allerdings: "Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder drüben sein können", denkt er an den angestammten Platz in der Au. "Für uns war’s okay" ist Hans Kosma, der dort unter anderem Scheren, Feilen und Messer feilbietet, zufrieden. Es sei zwar kein Kuckucksmarkt, spielt er auf die Umsätze an. Aber man müsse auch "die Umstände dieses Jahr" sehen.

Das Kinderkarussell hat sich endlich wieder gedreht. Foto: Marcus Deschner

Durch einen Zeitungsbericht hätten ihn gezielt etliche Kunden aufgesucht, sagt der Mann, der anfangs mit seinem Stand in der Brühlstraße vorm ehemaligen Kino war. "Ja, der Sonntag ist halt weggefallen", meint Nicol Velonjara, die beim Bahnhof Mossautaler Seifen verkauft. "Aber ansonsten war’s in Ordnung". Man müsse froh sei, dass überhaupt was gemacht werde. Sie war zuvor auf dem Erbacher Wiesenmarkt-Ersatz. "Da waren die Stände nicht so weit auseinandergerissen". Als praktisch habe sich die von der Stadt ausgegebene Parkberechtigung erwiesen: "Gut, dass man damit überall parken darf". "Zufrieden und dankbar" ist Sascha Schickler aus Ober-Ursel im Kassenhäuschen seines Kinderkarussells auf dem Lindenplatz. "Wir haben uns schon mit einem großen Blumenstrauß bei der Stadt bedankt". Das gleiche Stimmungsbild auf dem Thononplatz, wo Josef Zimmermann Crêpes anbietet. "Wir waren sehr zufrieden". Sei 1993 komme man nach Eberbach, die hiesige Veranstaltung sei "die erste und bislang letzte seit 2019". Am Stand daneben verkauft Sohn Sammy Zimmermann Langosch und gibt kurz und bündig Auskunft: "Wir sind viel zufriedener als erwartet".

Ein durchwachsenes Bild herrschte bei örtlichen Gastronomen. Während die Eisdielen auf dem Lindenplatz und auf dem Neuen Markt gut gefüllt waren und auch Wirtin Vasu Tsomba vom "Querbeet" von einer Umsatzsteigerung durch die "Marktmeile" spricht, meint Tekin Cugali vom "Bierbrunnen" nebenan, dass das Geschehen auf sein Geschäft "eher wenig Auswirkungen" hatte.