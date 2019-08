Eberbach. (cum) Schon eine Stunde bevor es losgeht, sind die über 30 Tische im Mostzelt voll, vor allem mit jungen Leuten. Unter dem Zeltdach ist es tropisch schwül, die Bembelfassglocke schellt ein ums andere Mal, auf so gut wie jedem Tisch mindestens ein Fass. Bei DJ Heinz Schneider gehen die ersten Zettel mit Liedwünschen ein.

Robbie Williams, "Angels", klar, Karaoke-Klassiker, Zeitwunsch 22.30 Uhr - dann geht hier die Party ab. Den gelben Blumenschmuck hat die KG Kuckuck längst ins Hinterzelt geräumt. "Das überlebt der montags nicht", sagt Markus Scheurich aus Erfahrung. Denn wenn auf dem Kuckucksmarkt im Mostzelt die Karaoke steigt, wird auf Tischen und Bänken getanzt, in diesem Jahr zum elften Mal, für die im Gesang vereinten Eberbacher Karnevalisten und ihre Gäste ein Jubiläum. Noch eine Viertelstunde bis zum Start. DJ Schneider vom Mannheimer Karaoke-Express spielt Malle-Hits zum Einstimmen: "Mama Lauda", "Johnny Depp", die ersten tanzen schon.

Vater und Sohn Lungo und Miron Walter heizen die Party an. Mitsingen? Ehrensache!

Mehr als 30.000 Titel hat er zum Mitsingen dabei. Es fehlt noch Karaoke-Meister Lungo Walter. Um 19.11 Uhr, wann auch sonst, kommt der Partylöwe und Sitzungspräsident der KG Urmel, der die Kuckucksmarkt-Karaoke vor zehn Jahren ins Leben gerufen hat, auf die Bühne, begleitet von Sohn Miron, der ihn bei der zehnten Auflage im vorigen Jahr vertreten hat.

Heute heizen Vater und Sohn gemeinsam die Stimmung an. Jetzt ist nur noch die Frage: Wer traut sich zuerst?

Den Auftakt macht Sandra aus Mannheim mit einer durchaus noch erkennbaren Version von Amy Winehouses "Back in black". Das Publikum feuert die Sängerin durch Klatschen an. Schon beim nächsten Song sind die Eberbacher Karnevalisten fast vollends vereint: Die Tänzerinnen der Flames vom Rockenauer Club Eulenspiegel, seit Jahren Stammgast, singen ein Pur-Medley. Fehlen eigentlich nur noch die Haidebow-Singers. Karnevalfreund Joachim Banschbach will sich das zumindest mal durch den Kopf gehen lassen.

Alvin Posler, selbst Karaoke-DJ und einer, der richtig singen kann, legt mit Schmusestimme und den Back Street Boys nach. Die ersten stehen auf den Bänken. Dabei kommt es bei der Karaoke gar nicht so sehr darauf an, ob man singen kann, sondern dass man’s macht - und das Publikum weiß das zu schätzen. Ein aufstrebender junger Interpret unter dem Künstlernamen "Braunbär" zerstückelt mit brüchiger Tom-Waits-Stimme, als hätte er drei Tage und Nächte durchgefeiert, Celine Dions berühmten Titanic-Titelsong "My heart will go on" - und erleidet damit eben keinen Schiffbruch.

Fast alle unterstützen ihn lautstark und singen mit; das ganze Zelt ist der Star. "Zugabe! Zugabe!", fordert die Menge und singt "Du bist einer von uns!". Der Braunbär wird gefeiert. "Ihr seid so geil", bedankt sich Lungo.

Danach gibt es kein Halten mehr. Schlager, Rock, Pop, Fastnachtshits - fast alles wird gesanglich durch die Mangel gedreht: Andreas Gabalier, Nirvana, Chili Peppers, Spice Girls, Wolle Petry. Zwischen Tischen und Bänken ist kaum noch ein Durchkommen, mehr als 300 Leute singen, feiern und schwitzen. Die, die nicht mehr reinkommen, singen einfach vor dem Zelt mit.

Mit "Westerland" und "Wonderwall" geht es bis Mitternacht in den Endspurt. Das Zelt steht, feiert und tanzt seit Stunden. Die Bembelfassglocke schellt. Die Karaoke im Mostzelt ist in ihrem elften Jahr auf dem Eberbacher Kuckucksmarkt längst Kult, Publikumsmagnet und für viele der Partykracher schlechthin.