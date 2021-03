In der Perle des Neckartals tragen derzeit die Wahlplakate zum Erscheinungsbild in den Straßen bei – für die künftig 15 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung bewerben sich sieben Frauen und 20 Männer auf den drei Listen von CDU, Profil und SPD. Foto: Marcus Deschner

Von Felix Hüll

Hirschhorn. Unaufmerksame Mitbürger oder Auswärtige könnten den Eindruck gewinnen, im Hirschhorner Kommunalwahlkampf drehe sich alles nur um Verkehrsfragen im Streit mit Hessen Mobil – weit gefehlt. Aber man muss sich zu Coronazeiten schon selbst bemühen, wenn man die ganze Bandbreite von CDU-Profil und SPD in Hirschhorner lokalen Themen auf Entscheidungsgrundlagen abklopfen will. Spätestens am Sonntag muss man sich für Bewerber aus den drei Listen entscheiden, wenn man dies nicht schon vorab per Briefwahl praktiziert.

Von den 2750 wahlberechtigten Hirschhornern haben bislang 902 einen Briefwahlantrag gestellt. Und am überquellenden und häufiger als sonst geleerten Rathausbriefkasten merkt man, dass der Rat angenommen wird, distanzlos per Brief zu wählen. Der Auszählungs-(Briefwahl-)Bezirk hat auch mit neun Wahlhelfern deren größte Anzahl. Wer Präsenzwahl bevorzugt, kann dies am kommenden Sonntag von 8 bis 18 Uhr unter den bekannten Corona-Vorsichtsmaßnahmen in einem der vier Hirschhorner Wahllokale tun:

Gelistet in alphabetischer Reihenfolge: fürs Stadtparlament: > auf der Bürgerliste/CDU: Christopher André, Dietmar Brunner, Lukas Hering, Michael Keßler, Frank Köhler, Steffen Laick, Maria Rettenmaier, Wolfgang Schilling und Anja Zobel. > auf der Liste Profil Hirschhorn: Jürgen Berdel, Ramon Brettel, Dr. Joachim Kleinmann, Gudrun Lenz-Kalke, Prof. (i.R.) Dr. Christian Minuth, Reinhard Mühlbauer, Kai Münch, Bernhard Reichert, Dr. Irmtrud Wagner, Andrea Weber. > auf der Liste SPD: Jan-Paul Adler, Carsten Ahlers, Dirk Gugau, Max Weber, Nicole Wilken und Thomas Wilken. für den Kreistag (örtliche Bewerber): > auf der Bürgerliste/CDU: Oliver Berthold, Wolfgang Schilling > auf der Liste SPD: Ute Stenger (SPD)

Neben dem Rathaus (Hauptstraße 17,) sind das in Ersheim die Neckartalschule/(Brentanostraße 2), in Langenthal die Alte Schule (Ulfenbachstraße 6) sowie die Sängerhalle in Igelsbach (Quellweg 1).

Hirschhorns Hauptamtsleiter Arne Endreß organisiert nach den Bürgermeister(ab)wahlen erstmals eine Wahl zum Bergsträßer Kreistag und zur Hirschhorner Stadtverordnetenversammlung. Hinzu kommt noch die Abstimmung über den Landrat. Endreß hat wenige Tage vor dem Urnengang noch drei Wahlhelferstellen offen. Insgesamt werden 43 Wahlhelfer im Einsatz sein. In den beiden Hirschhorner Wahllokalen sind acht Personen eingeteilt, in Langenthal und Igelsbach je sechs. Dem Auszählungswahlvorstand am Montag gehören ebenfalls sechs Personen (aus der Verwaltung) an.

Ausgezählt wird am Sonntag nach Schließen der Wahllokale zuerst die Landratswahl, gefolgt von dem reinen Zählen der unverändert abgegebenen Listen für die Stadtverordnetenversammlung sowie die Kreistagswahl. Sollten in den kleineren Wahlbezirken bei einer niedrigen Beteiligung weniger als 50 Personen erscheinen, wird nicht dort, sondern in einem der größeren Wahlbezirke mit ausgezählt, um das Wahlgeheimnis nicht zu gefährden.

Weil die übertragenen bzw. gehäufelten Stimmen erst am Montag im Detail ausgezählt werden, wird am Sonntag Abend das Ergebnis fürs künftige Stadtparlament noch nicht feststehen, da sich die Ergebnisse der Zählung unterscheiden zwischen den unverändert abgegebenen Listen und den Wahlzetteln, die durch das Kumulieren und Panaschieren verändert wurden. Bei der letzten Wahl zur Hirschhorner Stadtverordnetenversammlung am 6. März 2019 hatten die Bürgerliste/CDU und SPD Prozente verloren und die Liste Profil hinzu gewonnen. Die CDU war von ihren 38,5 Prozent bei der Wahl 2011 auf 36,9 Prozent gesunken und verlor einen Sitz auf sechs Mandate, blieb aber stärkste Kraft.

Profil Hirschhorn stieg von 30,5 auf 36,2 Prozent und gewann einen Sitz hinzu auf nun auch sechs Mandate, blieb aber mit insgesamt 7.898 Stimmen knapp hinter der CDU mit 8.065 Stimmen.

Die SPD verlor von 31,1 Prozent auf 26,9 Prozent, konnte aber mit den verbliebenen 5.874 Stimmen gleichwohl ihre fünf Sitze im Stadtparlament behalten. Vor diesem Hintergrund mag es eine Rolle spielen, dass bei den drei Listen fürs Stadtparlament 2021-2026 insbesondere Stimmenbringer nicht mehr kandidieren: bei der CDU steht Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß (1.084 Stimmen in 2016) nicht mehr auf der Liste sowie Auguste Keßler (544), bei Profil Hirschhorn sind es Magistratsmitglied und Erster Stadtrat Karlheinz Happes (1.243) sowie Fraktionsvorsitzender Mar­tin Hölz (1.286), und bei der SPD das Magistratsmitglied Stadträtin Sabine Hoffmann (458).

Gleichzeitig behinderte die Pandemie den Wahlkampf, der sich auf Druckerzeugnisse, Infostände, aufgehängte Plakate und vor allem Internetaktivitäten aller drei Listen verlagerte. Auf ihren Webseiten boten Bürgerliste/CDU, Profil und SPD ihre Programme und Kandidaten für diejenigen an, die sich vertieft damit beschäftigen wollten.

Neben dem bereits erwähnten Verkehrsthemen Baustellen Schleusenbrücke, B37, Brücke am Michelberg und den Bahnunterführungen finden sich dort Positionsbeschreibungen zu Digitalisierung/Infrastruktur, Stadtgemeinschaft/"Wir-Gefühl", Gewerbeentwicklung, Kinder- und Jugendförderung, Sportanlagen, Vereinswesen, Tourismus, Elektromobilität, interkommunale Zusammenarbeit, Haushalts- und Finanzpolitik sowie die Steuer- und Gebührenbelastung,

Die Bürgerliste/CDU präsentiert bei zehn Bewerbern drei Frauen und sieben Männer, Profil unter elf Bewerbern drei Frauen sowie acht Männer. Die SPD tritt mit sechs Kandidaten an und hat eine Frau und fünf Männer auf der Liste.