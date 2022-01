Von Jana Schnetz

Eberbach. Im Engagement um den Klimaschutz fasste die Stadt Eberbach im März vergangenen Jahres den Entschluss, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein. Eine Bürgerwerkstatt Anfang Dezember war ein erster wichtiger Schritt zum Erreichen diesen Ziels. Wir haben in der Eberbacher Innenstadt gefragt, was die Menschen von diesem Beschluss erwarten und was sie vielleicht selbst für den Klimaschutz tun.

Ylenia Ackermann. Foto: Schnetz

Lehrerin Ylenia Ackermann aus Eberbach findet die Klimaneutralität im Hinblick auf Natur und Umwelt gut: "Es wäre sehr förderlich, wenn man die Abgase, generell den CO2-Gehalt, irgendwie einsparen kann, auch für die Kinder und Jugendlichen. Sie sind die Zukunft und tragen das ja mit. Ich finde es eigentlich sehr fortschrittlich, dass man da mitmacht und jetzt ein Umdenken bewegen will. Wir sind offen für Veränderung."

Kerstin Pohl. Foto: Schnetz

Kerstin Pohl, 29 Jahre und Projektmanagerin im Naturpark Neckartal-Odenwald sieht das ähnlich: "Ich finde gut, dass nicht nur die großen Studentenstädte mitmachen. Man hätte vielleicht nicht direkt erwartet, dass Eberbach als positives Beispiel vorangeht, aber sie zeigen damit ja, dass es für jede Kommune praktisch umsetzbar ist. Irgendwie muss es zurzeit auch von den Kommunen kommen, weil von oben vielleicht zu wenig kommt. Ich hoffe, dass es insgesamt für die Stadt eine positive Wirkung hat."

Raffael Lutz. Foto: Schnetz

So sieht es auch Raffael Lutz, ebenfalls Projektmanager im Naturpark Neckartal-Odenwald: "Es ist ein sinnvolles Statement von der Stadt, dass man klimaneutral werden will. Und sich für dieses Ziel auch mit neuem Personal ausgestattet hat. Ich finde es immer gut, wenn Kommunen die Sache selber in die Hand nehmen, anstatt auf Vorgaben vonseiten des Landes zu warten. Deswegen nimmt Eberbach eine Vorreiterrolle für andere Kommunen ein. Ich selber fahre mit dem Fahrrad und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Kauf- oder Wohnentscheidungen versuche ich, die Klimaneutralität mit einzubeziehen."

Holger Lenz. Foto: Schnetz

Rentner Holger Lenz aus Eberbach erwartet, dass deutlich mehr politische und wirtschaftliche Anstrengungen in den Ausbau und Fortschritt der erneuerbaren Energien gesteckt werden: "Die erneuerbaren Energien müssten preislich einen riesen Vorteil gegenüber den alten Energien haben, dann würde sich das sowieso durchsetzen. Außerdem benutze ich öfters aus Bequemlichkeit den öffentlichen Nahverkehr. Da ich eine Karte ab 60 habe, erleichtert mir das den Umstieg natürlich. Wenn man das flächendeckend machen würde, fände ich das super."

Susanne Heckmann. Foto: Schnetz

Krankenschwester Susanne Heckmann aus Schönbrunn sieht bundesweit Verbesserungsbedarf und wünscht sich eine bessere Anpassung der Maßnahmen: "Deutschland macht alles, aber die Nachbarländer halten sich nicht daran. In dieser Diskussion geht man oft von großen Städten aus, wo alles vorhanden ist. Dabei sind die Benzinpreise für den ländlichen Raum eine Katastrophe. Wir sind hier auf das Auto angewiesen. Die Busanbindung von Schönbrunn ist sehr schlecht. Da müsste man doch zuerst den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. In der Gemeinde haben sie die Lampen umgestellt und Fahrgemeinschaften organisiert. Wir machen jetzt auch Solarzellen auf das Dach. Man kann das auch für Neubauten ins Auge fassen und selbst Strom produzieren, so etwas finde ich völlig in Ordnung."