Von Marcus Deschner

Eberbach. Zum 26. Mal veranstalteten DLRG und Skiclub "Grummer Stegge" am Sonntag den Eberbacher Sprint- und Jedermann-Triathlon. Die Veranstaltung erfreute sich mit 224 Einzelstarten und 18 Staffeln ungebrochener Beliebtheit und war seit Wochen ausgebucht. Von allen Teilnehmer kamen lediglich drei nicht ins Ziel. Um die hundert Helfer boten die Veranstalter auf, damit alles reibungslos über die Bühne gehen konnte.

Den Gesamtsieg sicherte sich Tobias Gärttner vom TSV Degmarn/TV Mengen (M.) vor Hannes Erath und Benjamin Weiland. Foto: Deschner

Den Gesamtsieg sicherte sich Tobias Gärttner vom TSV Degmarn/TV Mengen. Er schaffte die 700 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und sechs Kilometer Laufen in exakt einer Stunde, sechs Minuten und 52,5 Sekunden und lag damit nur ziemlich genau eine Minute hinter der von einem anderen Sportler im Vorjahr aufgestellten Marke. Auf Platz Zwei kam Hannes Erath vom Tri-Team Heuchelberg in der Zeit von einer Stunde, neun Minuten und 15,9 Sekunden; den dritten Rang belegte Benjamin Weiland von der Triathlon-Abteilung des Skiclubs Heidelberg in einer Stunde, zehn Minuten und 46,8 Sekunden.

Das Feld bei den Frauen führte Margit Elfers von "Böhnleins Sports Team" in einer Stunde, 16 Minuten und 36,7 Sekunden an, gefolgt von Katrin Stücher vom Triathlon-Team DSW Darmstadt in einer Zeit von einer Stunde, 20 Minuten und 59,8 Sekunden sowie von Anna-Maria Keinert von der MTG Mannheim Triathlon in einer Stunde, 23 Minuten und 6,6 Sekunden.

Margit Elfers, Katrin Stücher und Anna-Maria Keinert waren die schnellsten Frauen. Foto: Deschner

Bei den Staffeln sicherten sich die Vorjahressieger, die diesmal unter dem Namen "Platz1" antraten, in der Besetzung Haas-Droessler-Baumbusch in einer Zeit von einer Stunde, zehn Minuten und 32,4 Sekunden wieder den ersten Platz, gefolgt von der Schwimmabteilung des TV Eberbach mit Sigmund-Friz-Zin (eine Stunde, 17 Minuten und 17 Sekunden) sowie "Two an a half men" in Gestalt von Gabriel-Hägele-Gabriel ( eine Stunde, 17 Minuten und 20,3 Sekunden).

Ein Ponton des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Heidelberg brachte zum Auftakt die Teilnehmer von der DLRG-Station zum Start in der Nähe der Rudergesellschaft. Dort durften die mit Transpondern am Fußgelenk ausgestatteten Sportler ins genau 23,1 Grad warme Wasser, eine über den Neckar gezogene Leine musste nach dem weithin hörbaren Startschuss überschwommen werden.

Viele Zuschauer standen auf der Neckarbrücke, feuerten die Schwimmer an und applaudierten kräftig. Die Sportler mussten diesmal allesamt auf Neopren-Anzüge verzichten, da diese nach den Vorgaben der Deutschen Triathlon Union bei den warmen Wassertemperaturen nicht erlaubt waren. Denn deren Reglement gestattet die wärmende Bekleidung nur bis zu einer Temperatur von 21,9 Grad Celsius.

Der 82-jährige Martin Krauss. Er ist seit Jahren am Start. Foto: Deschner

Schon wenige Minuten später stieg der erste Triathlet an der DLRG-Station aus den Fluten des Neckars. Mit flotten Sprüchen von Armin Kapell begleitet, der die Veranstaltung auch diesmal wieder in seiner lockeren Art und Weise moderierte. Ab ging’s in die Wechselzone vor dem Hallenbad, wo man die nassen Klamotten gegen leichte Radkleidung tauschte.

Auf dem Zweirad musste dann über Pleutersbach, Allemühl zum Schönbrunner Kreisel und weiter nach Schwanheim gefahren werden. Dort befand sich der Wendepunkt, von dem aus es wieder in Richtung Eberbach ging. Auf der sechs Kilometer langen Strecke in Richtung Pleutersbach und wieder zurück musste dann die Laufdisziplin absolviert werden.

Ganz großen Beifall gab’s von den zahlreichen Zuschauern, als Martin Krauss als letzter Teilnehmer ins Ziel einlief. Der Mann aus der Gegend von Villingen-Schwenningen ist seit langem in Eberbach dabei und mit seinen 82 Jahren topfit. Er unterbot sogar mit zwei Stunden, 54 Minuten und 17,8 Sekunden seine letztjährige Zeit um rund 15 Minuten.

Rasch hatte Timo Massier in der DLRG-Station Zeiten und Ergebnisse ausgewertet. Den Erstplatzierten überreichten DLRG-Vorsitzender Frank Thöne und "Grummer-Stegge"-Vorsitzender Klaus Sywyj Pokale und Urkunden, bei einer Verlosung gingen Sachpreise an die Teilnehmer.