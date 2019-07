Von Marcus Deschner

Eberbach. Zwölf Jahre lang hatten sie fleißig darauf hingearbeitet - am Mittwochabend konnten die 73 Abiturienten des Hohenstaufen-Gymnasiums ihr Zeugnis der Hochschulreife in der Stadthalle entgegen nehmen. Beste Absolventen waren Johanna Wolf mit 854 von 900 möglichen Gesamtpunkten und einem Schnitt von 1,0 sowie Rebecca Sensbach (829), die ebenso mit 1,0 abschloss.

Die beste Abiturientin, Johanna Wolf, erhält von Stadtrat Peter Stumpf den Preis der Stadt, rechts daneben Rebecca Sensbach, die ebenfalls eine 1,0 erreichte. Fotos: Deschner

Herausragende Leistungen erzielten auch Malou Duda und Melinda Kiefer, die auf einen Schnitt von 1,3 kamen. Sie erhielten vom Schulträger Stadt Eberbach Preise. Der Gesamtnotendurchschnitt lag bei 2,2.

Zu der Feierstunde mit einem von Chor, Band und Neigungskurs Musik gestalteten Programm begrüßte stellvertretende Schulleiterin Anne Schmehling nach dem schon traditionell zum Auftakt gespielten "Pomp and Circumstance" von Edvard Elgar zahlreiche Gäste.

Der diesjährige Abiturjahrgang gehöre einer Generation an, die bezüglich sozialer Medien und Kommunikation so gut vernetzt sei, wie kaum eine Generation davor, sagte die Schulleiterin Oberstudiendirektorin Anja Katzner.

Hintergrund > Zahlreiche Preise wurden bei der Verabschiedung der Abiturienten überreicht. Den Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch erhielt Rebecca Sensbach ebenso wie den Preis des Vereins Deutscher Sprache. Der Otto-Dix-Preis für Kunst ging an Hannah Schumacher, Preise der Stiftung Humanismus heute erhielten Andrea Steck, Johanna Wolf und Paul Heisner. Für besondere [+] Lesen Sie mehr > Zahlreiche Preise wurden bei der Verabschiedung der Abiturienten überreicht. Den Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch erhielt Rebecca Sensbach ebenso wie den Preis des Vereins Deutscher Sprache. Der Otto-Dix-Preis für Kunst ging an Hannah Schumacher, Preise der Stiftung Humanismus heute erhielten Andrea Steck, Johanna Wolf und Paul Heisner. Für besondere Leistungen im Fach Geschichte wurde Piu Prukop mit der Franz-Schnabel-Gedächtnismedaille geehrt, Buchpreise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft gingen an Jonas Hils, der zudem eine Mitgliedschaft erhielt sowie Vincent Benz und Paul Heisner. Vom Verband der chemischen Industrie wurde Johanna Wolf ausgezeichnet, vom Sportkreis Heidelberg Rebecca Creß. Die Alfred-Maul-Medaille für besondere sportliche Leistungen wurde Fabian Vogel verliehen, der zudem ein Jahresabonnement vom Verlag "Spektrum der Wissenschaft" zuerkannt bekam. Preisträgerinnen beim Werner-Stober-Preis sind Antonia Lechner, Rebecca Sensbach und Tamina Stadler. Zudem gab’s viele weitere Preise, die örtliche Geldinstitute und die Freunde des HSG gestiftet hatten, für Mitwirkung in SMV, Orchester, Theater-AG und bei weiteren schulischen Aktivitäten. (MD)

[-] Weniger anzeigen

Dies spiegele sich auch im Abiturmotto "Snabichat - nach 12 Sekunden alles vergessen" wider. Mithilfe dieser seit einigen Jahren angebotenen Messenger-App könnten Fotos oder kurze Videos hochgeladen werden, die nach Öffnung der Sequenz nur maximal zehn Sekunden angezeigt und nach 24 Stunden wieder gelöscht werden. "Snapchat steht für das unretuschierte, authentische Leben der Akteure", betonte Katzner und schlug den Bogen zu den Abiturienten: "Ich möchte Sie ermutigen, bleiben Sie auch in Zukunft sich gegenüber so ehrlich wie möglich".

Die Ziele der jungen Menschen würden sich verändern, ihre Persönlichkeiten und Werte sich ständig weiterentwickeln. "Machen Sie sich auf den Weg, öffnen Sie Türen und seien Sie bereit anzunehmen, was Sie dort finden", forderte sie die Abiturienten auf. Wie auf Snapchat müsse nicht immer alles perfekt sein, sondern es solle Spaß machen: "Leben Sie für den Moment, genießen Sie den Moment - ohne ihn zu speichern". Jeder "snappe" in seinem eigenen Stil, alle sollten auch in Zukunft als Originale durch die Welt gehen, wünschte Katzner, "dass jeder Einzelne sein persönliches Lebensglück findet".

"Boah, sind Sie schnell erwachsen geworden", zitierte Till Weidenhammer eine Dame, die das einst zu seinem Schulabschluss gesagt hatte. Die Abiturienten und die Lehrer hätten eine lange gemeinsame Geschichte, man könne wechselseitig auf Erfahrungen zurückblicken.

Durch das Engagement der Schüler habe man Zusammenarbeit auf Augenhöhe, beispielsweise in den Arbeitsgemeinschaften, gezeigt, lobte Weidenhammer. "Nun beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt, in dem Sie viel stärker als bisher auf sich selbst gestellt sein werden", gratulierte Peter Stumpf als dienstältester Stadtrat in Vertretung von Bürgermeister Peter Reichert zum Abitur. Dieser neue Abschnitt biete jedem Einzelnen die Chance, seine Zukunft zu gestalten und seine Wünsche und Ziele zu realisieren.

Mit dem Abitur hätten die Absolventen die Grundlage für ein Studium bzw. eine qualifizierte Ausbildung gelegt. Die beruflichen Perspektiven seien in Deutschland selten so gut gewesen wie heute, forderte Stumpf die Abiturienten auf, ihren Lebensweg zu gestalten: "Jeder ist seines Glückes Schmied".

"Heute ist Euer großer Tag", übermittelten Silke Steck und Angelika Kappes die Glückwünsche der Eltern. Die Schule habe bislang einen großen Teil des Lebens bedeutet. "Nun ist das Turnier zu Ende. Gestaltet Eure Zukunft aus Euch selbst", ermutigten sie.

Humorvoll verglich Abiturientensprecherin Rebecca Sensbach die Schulzeit mit einem Turnschuh, der zwar einen gewissen Schutz biete, aber dennoch nicht allzu sehr einenge. Das Dankeschön der SMV fasste Chiara Salerno in Worte.