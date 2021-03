Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Die Stadt Hirschhorn verschafft sich finanziell (vorerst) etwas Luft. Einmütig empfahl der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung, die Sanierung der Brücke Michelberg nicht dieses Jahr anzugehen, sondern dies auf 2023 zu verschieben.

Mit Kosten von immerhin gut 1,6 Millionen Euro ist dieses Großprojekt veranschlagt. Der letztlich getroffenen Empfehlung ging eine teils sehr heftige Debatte voraus. Stadtverordnete von CDU und SPD warfen sich gegenseitig auch Wahlkampfgehabe vor.

Wie mehrfach berichtet, ist die Ende der 1980er Jahre errichtete Brücke über die Bahngleise in die Jahre gekommen und stark reparaturanfällig geworden. Eine Generalsanierung wurde deshalb seit längerem ins Auge gefasst – allerdings mit deutlich geringeren Kosten.

Nun wollte die Stadt die Brücke gemäß zweier Magistratsbeschlüsse von 2018 bzw. 2020 parallel zur Streckenvollsperrung der Bahnlinie im Zuge der Erneuerung der Eisenbahnüberführung Hainbrunner Straße sanieren. Letztere setzt die Deutschen Bahn AG um.

Damit wollte man vermeiden, das dieses Projekt zeit- und kostenintensiv als Einzelmaßnahme beantragt und ausgeführt wird. Doch zwischenzeitlich teilte die Bahn mit, dass im Zuge ihrer ebenfalls geplanten Erneuerung der Brücke über die Langenthaler Straße 2023 nochmals eine weitere gleichwertige Streckenvollsperrung zur Verfügung steht. "Dann haben wir das gleiche Zeitfenster wie 2021", erläuterte Bürgermeister Oliver Berthold zum Rahmen der eigenen Maßnahme. Und müsse somit auch keine Kosten für einen Schienen-Ersatzverkehr fürchten.

Überdies winkten der Stadt Zuschüsse: "Wenn’s gut läuft über 300.000 Euro", gab sich Berthold optimistisch. In der Vergangenheit war ein Zuschuss für diese städtische Maßnahme abgelehnt worden. Der Vorlage zu entnehmen ist, dass Hessen Mobil eine Förderung auch 2021 ablehnte, da die Fördermittel bereits anderweitig verplant seien. Um nun an solche Gelder zu kommen, müsse das Projekt beim Fördermittelgeber vorgestellt werden und fristgerecht ein Antrag eingereicht werden. "Um hierfür die erforderlichen Bearbeitungszeiten für die Beteiligten zur Verfügung zu stellen, ist die Verschiebung der Maßnahme notwendig", heißt es in dem Papier.

Nach Eingang des Förderbescheids könne weiter geplant werden. Im dritten bzw. vierten Quartal 2022 wäre dann parallel zur Maßnahme der Bahn auszuschreiben. Bis zum geplanten Baubeginn stünde eine Vorlaufzeit von etwa einem halben Jahr zur Verfügung. Es sei damit zu rechnen, dass die Maßnahme dann für Baufirmen attraktiver sei und dass die Anzahl von Bietern steige und wirtschaftliche Angebote abgegeben würden.

Bis 2023 werden zudem keine "signifikante Verschlechterung" des Zustands der Michelbergbrücke erwartet. "Es geht nicht auf Kosten der Sicherheit", versicherte Bauamtsleiter Ali Köklü. Auch die städtische Finanzabteilung begrüßte in ihrer Stellungnahme ein Hinausschieben der Maßnahme, da man mit Fördergeldern eine direkte Verringerung der Nettoneuverschuldung erreiche. "Was machen wir aber, wenn die Bahn doch 2021 baut?", fragte Ausschussvorsitzender Max Weber (SPD). Er beklagte, von der Verwaltung nicht rechtzeitig informiert worden zu sein. "Dass es jetzt so schnell geht, kommt daher, dass wir die Infos so kurzfristig reinkriegen", sagte Oliver Berthold.

Zudem hätten sich die gesetzlichen Grundlagen der Förderfähigkeit gerändert. CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schilling warnte davor, "über Hypothesen zu diskutieren. Stattdessen solle man froh sein, dass es jetzt eine Förderung gebe. Und Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß (CDU) ergänzte, dass alle Stadtverordneten "rechtzeitig per E-Mail informiert wurden". Die Frage von Dirk Gugau (SPD), ob denn bisher schon etwas für die Michelberg-Brücke ausgeschrieben worden sei, beantwortete Berthold mit einem klaren "Nein".