Hirschhorn-Langenthal. Sie sind von ziemlich abgetretenem und nachgebohnertem Braun. Jene Bretter, die wohl auch für die Theatergruppe Langenthal (TheGLa) die Welt bedeuten. Und genau genommen sind sie noch nicht einmal das: streng genommen gibt es sie ja noch gar nicht.

Für die Langenthaler Laienschauspieler werden Thomas Scholl, Jürgen Buchal und Felix Zobel die eigentlichen Bühnenbretter nämlich erst zu ihren sechs Aufführungsterminen im Oktober eigens im Schulungsraum im Feuerwehrhaus aufschlagen. Dieses Jahr stellen sie einen Dorfplatz mit (Sitz)Bank und "Geld)Bank sowie einer Post mit großem Fenster dar, was nicht nur sinnbildlich im Folgenden eine Rolle spielen wird.

Ausdrucksstark finden sich (v.l.) Robert Heß, Ulrike Scholl, Jana Zobel und Heike Best in ihre Rollen fürs "Dorf ohne Tratsch". Foto: Felix Hüll

Aber zurück zum Boden der Tatsachen, also den braungrauen Parkettdielen im Langenthaler ehemaligen Schulhaus. Dort treffen sich die TheGLa-Leut’ nun schon seit April, um wie jedes Jahr ihr neues Stück in Angriff zu nehmen. 2019 wird es am 11./12./13. und 18./19./20. Oktober zu sehen sein.

"Ein Dorf ohne Tratsch" lautet der Titel 2019 und hat auch mit der Rhein-Neckar-Zeitung zu tun: Reporterin Sybille Putt will übers "Rätselraten um den Lottomillionär aus Langenthal" berichten. "Ich frag’ die Leute gleich bei der letzten Aufführung, wer ist nächstes Mal wieder mit dabei?", sagt Monja Buchal. Sie ist TheGLa-Initiatorin, Stückeauswählerin und auch sonst Improvisationskünstlerin zwischen Pressearbeit, Kartenverkauf, Platzanweiserin und Rollenregie.

Hintergrund Die TheGLa-Stücke bisher waren: 2012: "Was ist los, Herr Doktor?" Ko-mödie von Rudolf Jisa und Alfred Mayr 2013: "Muscheldiekuschel" Schwank in drei Akten von Erich Koch, 2014: "Bescherung unterm Tannenbaum", 3-Akt-Lustspiel, Erich Koch 2015: "Totengräber leben länger" Lustspiel in drei Akten von Erich Koch 2016: "Suppenhenne sucht Traummann" [+] Lesen Sie mehr Die TheGLa-Stücke bisher waren: 2012: "Was ist los, Herr Doktor?" Ko-mödie von Rudolf Jisa und Alfred Mayr 2013: "Muscheldiekuschel" Schwank in drei Akten von Erich Koch, 2014: "Bescherung unterm Tannenbaum", 3-Akt-Lustspiel, Erich Koch 2015: "Totengräber leben länger" Lustspiel in drei Akten von Erich Koch 2016: "Suppenhenne sucht Traummann" , Drei-Akter von Erich Koch 2017: "Einmal Bali und zurück", 3-Akt-Komödie von Bernd Spehling 2018: "Das vermasselte Rendezvous", Schwank in drei Akten von Christa Bitzer Zu TheGLa gehören (in alphabetischer Reihenfolge) Heike Best, Jürgen und Monja Buchal, Nina Bundai, Harald Heiß,Robert Heß, Christine, Claudia. Luca und Michael Menges, Stefan Sonnenburg, Ilona Steinbauer, Dieter Quick, Ulrike und Thomas Scholl sowie Felix und Jana Zobel (fhs)

Jedes Frühjahr bestellt Buchal "eigentlich immer bei zwei Verlagen" etwa zehn Theaterstücke zur Auswahl, liest sie und schlägt der Truppe ihre Auswahl vor. Laientheatergruppen können die Lustspiele nach Anzahl der zu besetzenden Rollen angeboten bekommen.

Für 2019 haben die Langenthaler beim Mühltaler Wilfried-Reinehr-Verlag die Autorin Christa Bitzer ausgewählt, weil sie mit einem weiteren Stück aus der Feder von Erich Koch nicht mehr so zufrieden waren, nachdem sich bestimmte Szeneneinfälle und Humoreinlagen wiederholten. Das begann nicht nur den Schauspielern selbst, sondern auch ihrem Publikum aufzufallen. Dieter Quick: "Wenn Sie dann das dritte Mal aus einem Schrank herauskommen."

Welche Türen sich dieses Jahr auf der Bühne öffnen und schließen werden, soll noch nicht verraten werden, auch wenn schon jetzt bei den Proben im Saal des Schulhauses markiert von Stühlen und durch Mimik alle Elemente der Aufführung bereits vorhanden sind. Da sind das Putz-Eldorado von Ayse Übügül ebenso wie die grenzenlose Überwachungszentrale der Postlerin Heidi Laber samt Fensterflügeln, Telefon und fleißig betätigtem Brieföffner.

Zu den Textproben halten die Akteure teils noch das Textbuch in der Hand, wobei schon jetzt - vier Monate vor dem Aufführungstermin - Harald Heiß, Doris Heckmann, Jana Zobel, Nina Bondai oder Heike Best kaum noch einen Blick hinein werfen müssen. "Wir proben jetzt regelmäßig, in der letzten Zeit einmal die Woche und drei Wochen vor der Aufführung dann täglich", erklärt Harald Heiß.

Zur Rolle des Hirschhorner Stadtverordnetenvorstehers gehört auch im neuen Stück die Welt der Zahlen, er verkörpert den Bankangestellten Hans Spar;.

Als alter Theaterhase erläutert Heiß dem Frager die Geschichte der Langenthaler Theaterschar, die zwar 2011 von Monja Buchal zusammen getrommelt worden ist, aber auf noch ältere Wurzeln in Heddesbach, Hirschhorn und Rothenberg verweisen kann.

Von den Theatergruppen dort stammen einzelne Mitwirkende. Auch die Theatertradition in Hirschhorns Karnevalsgesellschaften Ritter und Lachsbachperle versorgten TheGLa mit Akteuren. Heiß erinnert an die Gruppe "Palette 67", die im damals noch stehenden Gasthaus "Zum Naturalisten" auftrat.

Die Gruppe TheGLa legt aber trotz ihrer externen Mitglieder Wert darauf, eine Langenthaler Truppe zu sein. Als solche unternimmt sie auch jährlich einen Ausflug und besucht Laienbühnen der Umgebung wie etwa in Kortelshütte oder Olfen. Und hofft nun auf Erfolg mit dem Zeitungsaufreger "Lottomillionär" im Oktober - ob’s noch Restkarten gibt, weiß 06272/39144 oder 0172/9970976.