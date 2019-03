Eine neue Straßenstützmauer wird an der Neckarsteinacher Straße in Hirschhorn gebaut werden. Foto: Marcus Deschner

Hirschhorn. (MD) "Wir zahlen die Party und haben keinen Einfluss auf die Musik", ärgerte sich Maria Rettenmaier. Was die CDU-Stadtverordnete und etliche ihrer Kollegen derart erboste, waren die explodierenden Kosten einer Stützmauer in der Neckarsteinacher Straße. Das derzeit noch in Planung befindliche Bauwerk wird doppelt so teuer wie ursprünglich geplant.

Auch der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss hatte sich mit dem Thema schon befasst. Der Ersatzbau für eine in die Jahre gekommene marode Mauer war von Hessen Mobil öffentlich ausgeschrieben worden. Im Vorfeld hatte die Landesbehörde, die bei dem Projekt federführend ist, eine Kostenschätzung gemacht. Die belief sich im Jahr 2015 auf 270.000 Euro. Wobei die Stadt Hirschhorn anteilsmäßig mit 29 Prozent im Boot sitzen sollte, was von vornherein klar war.

Die neue Mauer sollte nach den Plänen alsbald gebaut werden und mittlerweile längst schon fertig sein. Als die daraufhin erfolgte Ausschreibung zur Submission kam, gab’s lange Gesichter. Der einzige Anbieter forderte für die Maßnahme exakt 539.608,14 Euro. Hirschhorn hätte dabei gut 170.000 Euro zusteuern müssen.

Also wurde die Ausschreibung aufgehoben und das Ganze erneut ausgeschrieben. Und wieder beteiligte sich nur ein Anbieter. Derselbe, dem schon beim ersten Durchgang der Zuschlag verwehrt worden war. Die Kosten beziffert der Unternehmer nun mit 514.460,30 Euro, was nur unwesentlich unter den vormals angebotenen Preisen liegt.

Die Verwaltungsspitze führte wegen der Kosten mit Hessen Mobil zwischenzeitlich Gespräche. Mit dem Ergebnis, dass das Land die Kosten für den Asphaltbau nun vollständig übernimmt. Zwar wird’s für die unter ständiger Finanznot leidende Kommune nun 20.000 Euro günstiger als bei der ersten Ausschreibung. Gleichwohl bleiben an Hirschhorn immer noch gut 150.000 Euro hängen.

Hessen Mobil hatte bereits vor Jahren einen kostengünstigeren Vorschlag von Stadtbaumeister Detlef Kermbach abgelehnt, die bisherige Mauer einfach stehen zu lassen und eine neue davor zu setzen.

Was passiert, wenn wir die Vergabe ablehnen?", wollten Max Weber (SPD) und Reinhard Mühlbauer (Profil) wissen. "Dann wird der Anbieter klagen", erläuterte Detlef Kermbach. Das habe der schon nach der ersten Aufhebung der Ausschreibung angedroht.

Und dann müsse man trotzdem zahlen und habe auch noch die Verfahrenskosten am Hals. Bürgermeister Oliver Berthold ergänzte, dass es sich dabei um eine "unabweisbare Ausgabe" handele, die man ungeachtet der Haushaltslage durchziehen müsse.

Bei Gegenstimme von Thomas Wilken (SPD) und Enthaltung von Martin Hölz (Profil) wurde der Vergabe nach längerer Diskussion schließlich zugestimmt.