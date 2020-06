Ute Riffler-Kleis und Gabriele Dilger haben ihren Aufenthalt dokumentiert; einige Auszüge daraus:

14. März: keine Reisewarnung, Abflug Frankfurt, Übernachtung in Alajuela, fünfstündige Autofahrt nach Guanacaste.

15. März: Ankunft, Lage unverändert.

16. März: Globale Reisewarnung.

19. März: Grenzschließung Costa Rica bis 13. April, Kontaktversuch mit Deutscher Botschaft wegen Überlastung erfolglos. Laut Internet: Airline kontaktieren. Kontaktversuch mit Lufthansa wegen Überlastung erfolglos, im Internet hieß es, nur melden, wenn Flug innerhalb von drei Tagen geplant ist.

Folgende Tage: Weitere telefonische Kontaktversuche mit Lufthansa; ab 24. März: Fahrverbote in Costa Rica.

27. März: Umbuchung mit Bestätigung für Flug am 22. April; Eintrag in "Elefand-Liste" des Auswärtigen Amtes (Elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland). Kein Eintrag in Rückkehrerliste, da Flug bestätigt.

Folgende Tage: Grenzschließung verlängert bis 30. April, Rückflug 22. April gecancelt (nur in App ersichtlich, keine Infos durch Mail)

8. April: Anruf Deutsche Botschaft in Costa Rica. Info: Alle Flüge weg, selbst schuld, da nicht gemeldet, Airline kontaktieren. Anruf Botschaft in Deutschland: Nicht zuständig, an Botschaft in Costa Rica wenden.

14. April: Flug für 6. Mai gebucht, wurde bestätigt.

Folgend: Grenzschließung bis 15. Mai.

16. April: Rückflug für 6. Mai wurde per Mail abgesagt; erneuter Eintrag in Elefand-Liste, da erster Eintrag gelöscht wurde.

24. April: Flug für 20. Mai gebucht, wurde bestätigt.

29. April: Flug für 20. Mai wurde per Mail gecancelt.

6. Mai: Flug für 22. Mai über Zürich gebucht, wurde bestätigt.

Folgend: Grenzschließung Costa Rica verlängert bis 15. Juni.

8. Mai: (Freitag) Info der Deutschen Botschaft über Rettungsflug am 13. Mai von Iberia über Madrid. "Wir haben sofort angerufen, aber wieder niemanden erreicht. Daher haben wir per Mail mitgeteilt, dass wir dringend mitfliegen wollen. Keine Antwort".

9. Mai: Rückflug für 22. Mai wurde per Mail abgesagt.

11. Mai: (Montag) erneuter Anruf bei deutscher Botschaft mit Antwort: Nur kleines Kontingent, Namen wurden weitergeleitet, wir sind nicht dabei.

21. Mai: Flug für 17. Juni gebucht, wurde per Mail bestätigt.

2. Juni: (Nachricht der Frauen per WhatsApp) Bislang gibt’s noch keine Absage, "aber wir fürchten, dass das kurz vorher wieder kommt, da die Grenzschließung nochmals bis zum 30. Juni verlängert wurde.

3. Juni: (WhatsApp) Flug am 17. Juni wurde gerade wieder abgesagt. Keine Nachricht von der Botschaft. "Wir buchen jetzt auf 1. Juli um und hoffen auf einen Charterflug vorher. Eine britische Maschine fliegt am 11. Juni. Die nehmen wahrscheinlich nur Landsleute mit.

4. Juni: (WhatsApp) Bewerbung für Rescue-Flug der Briten am 11. Juni läuft.