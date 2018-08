Der Leitende medizinisch-technische Radiologieassistent Wolfgang Bachert mit Mitarbeiterin Sarah Ernst. Sie arbeiten in der GRN-Klinik an einem hochmodernen Röntgengerät, das im vergangenen Jahr angeschafft wurde. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. "Ohne uns würde das Krankenhaus nicht funktionieren", lacht Wolfgang Bachert. Der 58-Jährige ist Leitender medizinisch-technischer-Radiologieassistent in der Eberbacher GRN-Klinik. Ob Unfallopfer oder Menschen mit Krankheiten wie beispielsweise an Herz oder Lunge: Stets ist vor medizinischen Eingriffen das sechsköpfige Team dieser Abteilung gefragt. Damit hat man eine Schlüsselstelle in dem 130-Betten-Haus inne und ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr dienstbereit.

Wolfgang Bachert, der im September sein 40. Dienstjubiläum in Eberbach begehen konnte und seit 1989 die Abteilung leitet, schwärmt geradezu für seinen Beruf. Denn in dem trage man hohe Verantwortung, sagt der Fachmann. Medizinisch-technische Radiologieassistenten (MTRA) führten in der radiologischen Diagnostik nach Anforderung durch einen Arzt selbstständig Röntgenuntersuchungen durch und durchleuchteten damit den Körper bzw. einzelne Teile davon.

Dazu gehöre umfangreiches Fachwissen zur Anatomie. Gleichfalls seien physikalisch-technische Grundlagen gefordert, um die anspruchsvollen Röntgengeräte bedienen zu können. Dabei ist die Radiologie in der Eberbacher GRN-Klinik auf hochmodernem Stand. Ein neues Gerät wurde vergangenes Jahr angeschafft. Mit diesem kann man den Patienten aus den verschiedensten Perspektiven durchleuchten, ohne ihn drehen zu müssen. Auch über einen modernen Computertomografen verfüge man. In diesem Bereich kooperiere man zudem mit einer radiologischen Praxis in Eberbach. Seit 2006 läuft laut Bachert alles ohne die früher üblichen Röntgenbilder, sondern elektronisch über den Monitor, so dass der jeweils behandelnde Arzt direkten Zugriff darauf hat. Dabei bediene man sich selbstverständlich aus Datenschutzgründen besonders geschützter und verschlüsselter Leitungen.

Dies gelte natürlich auch für die Teleradiologie mit der Uniklinik Heidelberg. Bachert macht deutlich, dass die MTRA in der Strahlentherapie/Radioonkologie verantwortlich für die zielgenaue Bestrahlung von an einem Tumor erkrankten Patienten sind. Aufgrund des intensiven Kontaktes mit Patienten müssten die Mitarbeiter der Abteilung ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und viel Einfühlungsvermögen gegenüber den Patienten mitbringen. Zentrale Ansprechpartner seien sie insbesondere auch für an Krebs erkrankte Patienten, da diese in der Regel täglich über mehrere Wochen zur Bestrahlung kämen.

"Die Tätigkeit bietet wenig Routine", meint der Abteilungsleiter. Denn jeder Patient und jede Diagnose sei anders und erfordere eine individuelle Behandlung. Zudem müssten die MTRA "bildungshungrig" sein, da sich medizinische Technik und Diagnostik laufend änderten. So seien regelmäßige Fortbildungen auch nach der Ausbildung Pflicht. Die dauert sechs Semester, in denen keine Vergütung gezahlt wird. "Immerhin wird in Baden-Württemberg kein Schulgeld mehr erhoben", erklärt Bachert. "Ich musste damals noch 200 Mark Schulgeld bezahlen".

Routine gibt es hier kaum

Es existierten derzeit Überlegungen, ob die Ausbildung durch "Stipendien" gefördert werden könnte. Die Verdienstmöglichkeiten in dem Beruf seien nicht schlecht und reichten vom Einstiegsgehalt mit monatlich rund 2500 Euro brutto bis rund 5000 Euro je Monat. Und das bei einer 40-Stunden-Woche. "Es ist einer der wenigen Berufe, in denen es keine Arbeitslosigkeit gibt", wirbt er um Nachwuchs.

Gibt’s auch mal Situationen, in denen die Arbeit eher weniger Spaß macht? - "Gewiss", sagt Bachert. Zum Beispiel dann, wenn nachts um 4 Uhr jemand alkoholisiert vor der Tür steht und erklärt, dass er vor etwa 14 Tagen den Arm angeschlagen hat. Auf dem Heimweg von der Kneipe habe er an der Klinik Licht brennen sehen und gedacht, dass er zwecks Untersuchung jetzt nicht warten muss …. Aber die positiven Seiten überwiegen Bachert zufolge deutlich: "Es ist einfach toll, wenn man Leuten helfen kann und die Arbeit dazu beiträgt, dass Patienten wieder vollständig gesund werden.