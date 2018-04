Waldbrunn. (hof) Einstimmig verabschiedete der Waldbrunner Gemeinderat nach dem Gemeindehaushalt auch den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung, der Investitionen in Höhe von 489.000 Euro vorsieht. Ein Teil davon wird in der Talstraße in Schollbrunn verbaut. Außerdem muss im Gewerbegebiet "Waldbrunner Höhe" ein Löschwasserbehälter eingebaut sowie die Wasserversorgung weitergeführt werden.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt stellt Marco Rieß vom Büro Sack & Partner aus Adelsheim noch einmal die Maßnahme in der Talstraße in Schollbrunn vor, nachdem nun die Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung berücksichtigt wurden. Dadurch steigen die geschätzten Kosten von 3 auf knapp 5 Millionen Euro. Der Eigenanteil soll, wenn alle erhofften Fördermittel bewilligt werden, bei 2,52 Millionen liegen. Auch hier herrschte Einmütigkeit, sodass alle Räte zustimmten.

Nach der Vergabe eines Bauplatzes im Baugebiet "Hahnenfeld" in Strümpfelbrunn beschloss das Gremium die Anmietung einer Container-Anlage für eine neue Kleinkindgruppe. Die Anlage soll beim Kindergarten Oberdielbach errichtet und für die Dauer von zwei Jahren zum Preis von 50.000 Euro bei der Firma ELA Container angemietet werden. In diesem Zeitraum soll eine finale Lösung diskutiert und realisiert werden.

Nachdem ein Bauantrag für eine Maßnahme in der Oberdielbacher Hauptstraße genehmigt worden war, behandelte das Gremium einen Antrag der UBW-Fraktion. Darin wollten die Unabhängigen Bürger den Planungs- bzw. Realisierungsstand zu diversen Vorhaben wissen. So ging es um ein Regenrückhaltevolumen in Oberdielbach, alternative Bestattungsformen, von denen man nach einer ersten Konzeptvorstellung 2013 nichts mehr gehört habe, einen Raumbedarfsplan und die Vorlage von Kostenberechnungen bei der Sanierung des Rathauses, eine Konzeption für Gewerbe- und Neubauflächen sowie die Sanierung der L 524 im Bereich der Ortsdurchfahrt Oberdielbach und der L 589.

Zum Regenrückhaltevolumen in Oberdielbach sagte Bürgermeister Haas bis Juni eine Antwort zu. Was die alternativen Bestattungsformen betrifft, bat er darum, die laufende Vermessung und Erstellung eines Friedhofskatasters abzuwarten. Denn dann könne man genau auf alle Fragen eingehen. Was die Kosten der Rathaussanierung betrifft, verwies Haas auf die Sitzung des Gremiums im Februar. Die Räumlichkeiten betreffend, ließ er das Gremium wissen, dass man immer wieder Räume für externe Besucher benötige. So habe man immer wieder die Gemeindeprüfanstalt, das Finanzamt, aber auch Renten- und Energieberatungen im Haus, die ebenfalls adäquat untergebracht werden müssten.

Die Erstellung einer Konzeption für die Schaffung neuer Bauflächen für Familien und Gewerbe laufen, sichert Haas zu. Man wolle dem Rat aber nichts Unfertiges präsentieren, bat er um Geduld.

Die L589 betreffend, ließ Haas die Fragesteller wissen, dass hier längst Maßnahmen besprochen worden seien. Für die L524 verwies das Gemeindeoberhaupt am Ende der Sitzung auf den gerade erst erstellten Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) und auf Kosten in Höhe von bis zu 2,2 Mio. Euro.