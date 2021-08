Paketeweise Hilfsgüter werden in der Rockenauer Festhalle von Sandra Wäsch und ihren Helfern sortiert und veroackt. Dieses Wochenende werden sie in den Flutgebieten verteilt. Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach-Rockenau. In der Rockenauer Festhalle stapeln sich Kartons, Dosen, Eimer, Werkzeug und Geräte. Bergeweise haben Sandra Wäsch und ihre ehrenamtlichen Helfer Hilfsgüter für die von der Flut betroffenen Menschen in der Eifel zusammengetragen.

Mit drei Transportern – zwei privat, einen hat die Bammentaler Metallbaufirma Pabst zur Verfügung gestellt – und zwei Autos geht es dieses Wochenende in die Eifel. Dort werden die Hilfsgüter zielgenau an die Menschen verteilt. Ahrweiler, Engelgau, Swisttal und einige andere Orte mehr stehen auf dem Routenplan. "Es gibt kleine Dörfer, die wurden noch gar nicht versorgt", sagt Sandra Wäsch.

Die Organisatorin der Hilfsaktion hat lange Listen mit Telefonnummern, steht in Kontakt mit Ortsvorstehern, Feuerwehren, Helfern und Betroffenen in der Region. "Die sagen, was sie brauchen", sagt sie. Was benötigt wird, wurde in den zurückliegenden drei Wochen besorgt und verpackt. Für eine Familie, die derzeit keine Haustür mehr hat, liegt eine neue Türe in einem der Transporter bereit. Für ein älteres gehbehindertes Ehepaar ein kleiner Herd mit Backofen. "Damit die sich wenigstens was zu essen machen können", sagt Sandra Wäsch.

In mit Namen und Adressen beschriftete Kartons packen die Helfer das, was von der Flut geschädigten fehlt und was sie angefordert haben. Das kann in einem Fall Werkzeug sein, in anderen Fällen werden Lebensmittel und Decken gebraucht. Auch freiwillige Feuerwehren in den betroffenen Gebieten werden mit Material versorgt, etwa mit Schläuchen und Kabeltrommeln. Damit Helfer trocken übernachten können, liegen Zelte bereit. Denn es regnet wieder in der Eifel.

Traubenzucker, Kaffee, Kekse, Müsli: All das geht mit den Transporten mit. Erste-Hilfe-Sets, Medikamente und Desinfektionsmittel sind ebenfalls dabei. "Ganz wichtig, auch für uns, denn das ist ja kontaminiertes Gebiet", sagt Sandra Wäsch. Durch übergelaufenes Abwasser, Feuchtigkeit und Wärme breiten sich Erreger aus, es besteht Krankheits- und Seuchengefahr.

Auch Material zum Tapezieren und Renovieren liegt bereit. Besen, Schaufeln, zwei Fahrräder: "Weil viele Leute kein Auto mehr haben", sagt Wäsch.

Das ganze Wochenende über fahren die Helfer aus Rockenau, Eberbach und der Region die Hilfsgüter aus. "Das letzte Mal waren wir 15 Stunden am Stück beschäftigt", berichtet die Initiatorin. Um den Flutopfern nach ihren oft traumatischen Erlebnissen nicht nur materielle Unterstützung zu geben, fährt auch eine Psychologin aus Neckargemünd mit.

Was Hilfsaktionen angeht, hat Sandra Wäsch einige Erfahrung: Sie hat bereits mehrere Hilfstransporte nach Kroatien organisiert. Nach der Flut ist die Hilfsbereitschaft auch in der Eberbacher Region groß. "Die Leute sind sehr spendenbereit und geben weit mehr als erwartet", sagt Sandra Wäsch. Äpotheken, Hausärzte, Firmen, Privatleute, einige, die anonym bleiben wollen – viele hätten etwas beigetragen. "Viele sagen, das ist ihnen lieber so: Da wissen sie, dass es ankommt, weil wir direkt hinfahren", sagt Helfer Enrico Schmidt. Dieses Wochenende kommt die Hilfe an. Ein weiterer Transport nächste Woche von Neckargemünd aus ist bereits geplant. "Die Leute sind sehr dankbar", sagt Wäsch, "sie können es kaum erwarten, bis wir kommen, weil sie auf die dringend angeforderten Sachen warten."