Mit dem Bilderbuch in der Hand und der Videoschalte per Handy vor der Nase liest die digitale Oma ihre Enkel jeden Abend vom Lummerland ins Schlummerland. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Not macht erfinderisch", heißt es. So kommt es, dass sich auch die interfamiliäre Kommunikation bei Corona-bedingter Distanz ganz neue Wege sucht. Was tun, wenn Großeltern wochen- oder monatelang ihre Enkelkinder nicht mehr analog in die Arme schließen können? Richtig: Digitaler Trost muss her. Wie wäre es da zum Beispiel mit einer Gute-Nacht-Geschichte, die Omi ihren beiden Enkeln abendlich über den Äther schickt? Und bei der man sich immerhin von Angesicht zu Angesicht sehen kann?

Die Eltern der zwei Kleinen sind begeistert von dem Vorschlag, wäre das doch eine gute Möglichkeit, sie am Abend frühzeitig vom Spielen im Garten ins Haus zu locken. Ein erster Versuch wird zum Erfolgsmodell mit Ritualcharakter. So gehen die Großeltern nun jeden Abend Punkt 19.45 Uhr "auf Sendung".

Minuten zuvor wird das Smartphone am heimischen Esstisch in einem Stativ befestigt. Das Bilderbuch liegt bereit. Die "digital Omi" wählt sich mit einer eigenen Zugangsnummer im "Meetingraum" der Schwiegertochter bei "Zoom" ein. Wenig später erhält sie "Einlass" ins Kinderschlafzimmer – 160 Kilometer weit entfernt. Das Display wird hell: Da sitzen die Kiddies gewaschen und gebügelt im Bett, Mamas Tablet vor sich, und strahlen mit der schönsten Zahnlücke der Welt bzw. den süßesten Pausbäckchen des Universums in die Kamera. "Hallo Omi, hallo Opi", tönt es den glücklichen Großeltern freudig entgegen. Adam (3) muss erst mal die wichtigsten Neuigkeiten des Tages mitteilen. Bis seine Schwester Ida (6) irgendwann zur Ordnung ruft: "Aaanfangen!", fordert sie das neueste Kapitel der für den Abend vorgesehenen Bilderbuchgeschichte ein. Der Großpapa greift pflichtbewusst zur Klarinette und spielt das Lummerland-Lied. Nach zweieinhalb Wochen Abenteuern von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer schmettern die Kinder eifrig den Liedtext dazu, und manchmal summen und brummen sogar Mama und Papa im Hintergrund mit.

Dann ist Omi an der Reihe: "Wo waren wir gestern Abend stehen geblieben?" Die schönste Zahnlücke der Welt und die süßesten Pausbäckchen des Universums wissen es natürlich noch genau. "In der Wüste, bei Herrn Turtur, dem Scheinriesen". Oder "bei Prinzessin Li Si in Mandala" oder "im erloschenen Vulkan vom Halbdrachen Nepomuk" oder…

Die kleinen Racker kennen sie inzwischen alle, ihr Durst nach neuen Abenteuern ist unstillbar. Damit sie die Storys auch optisch mitverfolgen können, unterbricht Omi immer mal wieder die Lektüre und hält die zugehörigen bunten Bilder vor die Linse. Fünf Tunnels können Adam und Ida da beim Schienenverkehr von Lokomotive Emma auf der zweibergigen Insel Lummerland zählen. Das goldene Telefon von König Alfons dem Viertelvorzwölften – toll! Was es auf dem Markt von Mandala alles zu entdecken gibt! Und wenn Jim Knopf Geburtstag feiert, dann stimmen die Kids – von Opi auf der Mundharmonika begleitet – ein großes "Happy birthday" an.

Irgendwann taucht Adam ab, verschwindet von der Bildfläche. Die Augen sind schwer geworden, er kuschelt sich in seine weiche Decke. Ida könnte natürlich noch gaaanz lange Omis Geschichten lauschen. Doch nach fünfzehn Minuten heißt es: "Soviel für heute." Noch einmal erklingt das Lied von der "Insel mit zwei Bergen", diesmal in der gesungenen Version aus dem Lautsprecher. "Gute Nacht, ihr Lieben! Bis morgen, um dieselbe Zeit!"

Die Familie ist happy: Die Kinder fiebern von Tag zu Tag den abendlichen Vorlese-Treffs mit Omi und Opi entgegen. Die Eltern freuen sich, denn nun haben sie um punkt acht ihre beiden kleinen Rabauken im Bett. Und die Großeltern sind selig, sehen sie – Corona sei Dank – Kinder und Enkel nun doch sogar öfter als je zuvor.